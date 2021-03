MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Société du Palais des congrès de Montréal est heureuse d'annoncer l'arrivée de Mme Josée Noiseux à titre de membre indépendante et présidente de son conseil d'administration. Le Conseil des ministres a nommé Mme Noiseux le 24 mars dernier pour un mandat de 5 ans faisant de cette dernière la première femme à la tête du CA du Palais des congrès.

Josée Noiseux, présidente du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Elle succède ainsi à M. Claude Liboiron qui agissait à titre de président du CA depuis 2009 et en était membre depuis 2004 en raison de la grande confiance que lui ont accordée les différents partis au pouvoir des dernières années.

Un parcours exemplaire et une expertise en gouvernance

Mme Noiseux cumule plus de 25 ans d'expérience à titre d'associée au sein du cabinet international Norton Rose Fulbright. Elle a été présidente-directrice générale de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et de NewCities, une organisation internationale basée à Montréal qui a pour objectif de contribuer par la recherche et l'innovation au développement de villes intelligentes.

Administratrice de sociétés certifiée (ASC) et reconnue pour son implication dans de nombreux comités et conseils d'administration tout au long de sa carrière, Josée Noiseux a développé une réelle expertise en matière de règles de gouvernance.

Ses compétences démontrées en termes d'affaires juridiques et de stratégie, ainsi qu'en infrastructures, en gestion des risques, en relations médias et en responsabilité sociale et développement durable seront des atouts considérables pour accompagner le Palais des congrès de Montréal dans la poursuite de sa nouvelle vision de Palais de l'avenir.

Des bases solides pour développer le Palais des congrès de l'avenir

Après 17 ans de gestion responsable et rigoureuse, dont 12 à titre de président, un mandat d'une durée record pour l'histoire du Palais, M. Liboiron remet les rênes du CA avec de nombreuses réalisations à son actif. Son implication, son excellente collaboration avec les membres du CA et sa confiance portée envers la nouvelle vision ont placé le Palais en très bonne posture pour tirer profit des opportunités de la relance événementielle. Mme Noiseux arrive donc à un moment clé pour accompagner la Palais des congrès dans la poursuite de sa transformation.

Citations

« Je suis ravi de la nomination de Mme Josée Noiseux à la présidence du conseil d'administration et j'ai hâte de pouvoir lui partager la vision développée pour mettre en place le Palais des congrès de l'avenir. Je suis convaincu que son expertise en gouvernance et son sens de l'innovation seront de précieux atouts. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Je suis reconnaissante de la confiance accordée par le Conseil des ministres et j'accepte ce nouveau défi avec grand enthousiasme et beaucoup de fierté! Le Palais des congrès de Montréal se démarque à l'international par son audace et j'ai hâte de collaborer avec ses équipes et avec les autres membres du CA pour l'accompagner vers de nouveaux succès. »

- Josée Noiseux, nouvelle présidente du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

« C'est avec un sentiment de devoir accompli que je laisse la place à Mme Josée Noiseux après 17 ans d'engagement visant à positionner le Palais des congrès de Montréal comme leader de son industrie. Les membres du CA se joignent à moi pour lui témoigner notre plus grande confiance et pour lui souhaiter la bienvenue. Je m'engage à travailler avec elle pour assurer un transfert des dossiers sans faille. »

- Claude Liboiron, président sortant du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

