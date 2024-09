OTTAWA, ON, le 3 sept. 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports, a nommé de nouveau madame Natalie Kinloch, CPA, CA, C. Dir, ASC, à titre de première dirigeante pour un autre mandat de cinq ans. Parallèlement, le ministre a reconduit le mandat de trois membres du Conseil d'administration, à savoir Marie-Jacqueline Saint-Fleur, Andrew Travis Seymour et Rakesh Shreewastav.

Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL (Groupe CNW/Société des ponts fédéraux Limitée)

Au cours de son premier mandat, Mme Kinloch a réussi à diriger la SPFL à travers les embûches de la pandémie de COVID-19 en assurant la continuité des activités tout en faisant preuve de prudence financière et en centrant les efforts sur la mobilisation des employés. Elle a dirigé d'importants projets qui comprenaient des investissements de plus de 38 millions de dollars en capitaux pour l'ensemble des ponts internationaux de la SPFL, ainsi qu'un autre investissement de 15 millions de dollars pour des travaux majeurs réalisés au cours de 2024.

Le rôle de Mme Kinloch ne se limite pas à ses fonctions de direction. En plus de siéger au Conseil d'administration de la SPFL, elle est présidente du Conseil d'administration de la Corporation du pont international de la voie maritime, ainsi que vice-présidente des Conseils d'administration de la Sault Ste. Marie Bridge Authority et de la Thousand Islands Bridge Authority.

Le renouvellement du mandat d'administrateur de Marie‑Jacqueline Saint‑Fleur, d'Andrew Travis Seymour et de Rakesh Shreewastav assure la continuité et la stabilité du Conseil d'administration. Ces personnes ont servi la Société avec dévouement et professionnalisme en mettant à contribution leurs compétences et leur expertise durant la période difficile de la pandémie. Elles ont joué un rôle essentiel dans l'orientation stratégique et la gestion des risques de la SPFL, aidant cette dernière non seulement à réaliser son mandat, mais à dépasser les attentes.

Pascale Daigneault, présidente du Conseil d'administration de la SPFL, exprime son soutien : « Nous sommes ravis du renouvellement des mandats de Natalie Kinloch et de nos estimés membres du Conseil d'administration. Leur contribution a joué un rôle déterminant dans nos réussites. Leur vaste expérience et leurs connaissances assurent la stabilité et la vision stratégique nécessaires pour l'avenir de la SPFL. »

Mme Kinloch a déclaré : « Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de continuer à diriger la SPFL aux côtés de nos membres dévoués du Conseil, de nos employés exceptionnels et de nos partenaires des ponts internationaux. Nous avons une équipe de portefeuille engagée ainsi qu'une vision claire pour l'avenir. Ensemble, nous continuerons de relier les collectivités et de faciliter le commerce et le tourisme transfrontaliers de notre pays. »

La SPFL remercie les parties prenantes de leur soutien indéfectible et se réjouit à la perspective de nouvelles réalisations menées à bien sous la direction continue de Mme Kinloch et du Conseil d'administration de la Société.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall (Ontario). Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

