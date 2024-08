OTTAWA, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que l'agence de notation S&P Global a maintenu ses notes d'émetteur à long terme et de dette de premier rang non garantie à A+ avec des perspectives stables. Cette note souligne la solide position financière et la résilience stratégique de la SPFL.

S&P Global a mis en avant les solides paramètres financiers de la SPFL, stimulés par l'augmentation du volume de trafic touristique et la gestion prudente des dépenses. Le rapport félicite la SPFL pour sa couverture constante du service de la dette, qui illustre la stratégie de réduction de la dette adoptée depuis longtemps par la Société, et son utilisation efficace du financement fédéral pour les grands projets. Cette note confirme le rôle indispensable que la SPFL joue dans la gestion des principaux ponts internationaux qui sont essentiels au commerce et aux déplacements transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis.

Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL, s'est dite satisfaite du maintien de cette note :

Le maintien de cette note témoigne de la résilience et de la prospective stratégique de la SPFL. L'importance que nous accordons à la stabilité financière, allant de pair avec notre engagement à maintenir des opérations sécuritaires et efficaces sur les ponts, continue de stimuler notre réussite. Nous remercions sincèrement le Conseil d'administration, l'équipe de direction, nos employés et nos partenaires pour leur dévouement et leur soutien indéfectibles. Ensemble, nous sommes prêts à relever les défis à venir et à continuer d'atteindre l'excellence.

La SPFL reste déterminée à maintenir les normes les plus élevées de service et d'efficacité opérationnelle, tout en veillant à la facilitation continue du commerce et des déplacements transfrontaliers essentiels.

Pour consulter le rapport complet de S&P Global, veuillez cliquer sur ce lien (anglais uniquement).

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et opère des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall (Ontario). Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

