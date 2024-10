POINT EDWARD, ON, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a le plaisir d'annoncer l'achèvement du projet de réfection du second pont Blue Water (SPBW). Les deux travées seront ouvertes à la circulation le 23 octobre à partir de midi.

LA NOUVELLE SURFACE DU SECOND PONT BLUE WATER (Groupe CNW/Société des ponts fédéraux Limitée)

La SPFL exprime sa sincère gratitude à ses partenaires - le Michigan Department of Transportation (MDOT), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le U.S. Customs and Border Protection (CBP), la Police provinciale de l'Ontario (PPO), le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) et Facca Incorporated - pour leur précieuse collaboration tout au long de ce projet crucial. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance envers notre personnel dévoué, dont les efforts et la persévérance ont rendu cette réalisation possible; nous remercions tout particulièrement les usagères et les usagers pour leur patience et leur compréhension pendant les travaux.

« L'achèvement de cette réfection représente un investissement à long terme dans la fonctionnalité et la sécurité du pont », a déclaré Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. « Nous adressons de sincères remerciements à nos partenaires et aux usagères et usagers pour leur patience et leur collaboration tout au long de ce projet. Le maintien en service du pont pendant cette période a été crucial pour soutenir les collectivités que nous servons et faciliter le commerce international entre le Canada et les États-Unis. »

Points saillants du projet

Travaux de réfection de grande envergure : Le projet comprenait la remise en état des trottoirs en béton, la réparation du tablier en béton de la travée principale, l'imperméabilisation et le resurfaçage du SPBW. Ces efforts renforcent la structure du pont et en assurent l'intégrité pour des années.

Le projet comprenait la remise en état des trottoirs en béton, la réparation du tablier en béton de la travée principale, l'imperméabilisation et le resurfaçage du SPBW. Ces efforts renforcent la structure du pont et en assurent l'intégrité pour des années. Entretien stratégique : Ce projet crucial est un élément clé de notre mandat qui consiste à préserver la structure du pont pour qu'il conserve son rôle d'intermédiaire économique essentiel entre le Canada et les États-Unis.

Ce projet crucial est un élément clé de notre mandat qui consiste à préserver la structure du pont pour qu'il conserve son rôle d'intermédiaire économique essentiel entre le et les États-Unis. Gestion efficace de la circulation : Grâce aux leçons tirées des projets antérieurs, la SPFL et le MDOT ont réussi à gérer la circulation avec un minimum de perturbations.

Grâce aux leçons tirées des projets antérieurs, la SPFL et le MDOT ont réussi à gérer la circulation avec un minimum de perturbations. Exploitation continue avec circulation bidirectionnelle : La SPFL et le MDOT effectuent des travaux d'entretien depuis plus de deux décennies sans fermer le pont. Ils ont réussi à gérer un flux de circulation bidirectionnel sur le premier pont Blue Water avec un minimum de perturbations.

La SPFL et le MDOT effectuent des travaux d'entretien depuis plus de deux décennies sans fermer le pont. Ils ont réussi à gérer un flux de circulation bidirectionnel sur le premier pont Blue Water avec un minimum de perturbations.

Voie de péage EXPRES pour la circulation commerciale : La voie de péage EXPRES est demeurée ouverte tout au long des travaux de réfection, ce qui a contribué à maintenir la stabilité de la circulation des camions commerciaux.

La voie de péage EXPRES est demeurée ouverte tout au long des travaux de réfection, ce qui a contribué à maintenir la stabilité de la circulation des camions commerciaux.

Sécurité accrue des voies locales : La voie dédiée à la circulation locale a grandement amélioré la sécurité et la circulation pour les résidentes et résidents et les entreprises de la région, réduisant au minimum les retards sur l'autoroute 402 et assurant une circulation fluide vers les États-Unis.

Rappel sur la configuration des voies

Alors que les activités reprennent en totalité sur le SPBW, nous aimerions rappeler aux usagères et usagers la configuration des voies de péage afin d'assurer des passages fluides et efficaces. Les voies sont disposées de gauche à droite à l'approche des postes de péage (par exemple, la voie 1 se trouve du côté gauche à l'approche du poste de péage en direction des États-Unis), et sont numérotées comme suit.

Voie 1 : Destinée à la circulation locale (voitures ou camions) à partir des rampes d'accès de la rue Front, de la rue Christina, d'Indian Road ou de Modeland Road, ainsi qu'à celle des camions surdimensionnés (voie large).

Destinée à la circulation locale (voitures ou camions) à partir des rampes d'accès de la rue Front, de la rue Christina, d'Indian Road ou de Modeland Road, ainsi qu'à celle des camions surdimensionnés (voie large). Voies 2 et 3 : Principalement utilisées pour les camions commerciaux.

Principalement utilisées pour les camions commerciaux. Voie 4 : Voie à péage EXPRES pour les camions, et pour les voitures et le transport du bétail (voie plus étroite).

Voie à péage EXPRES pour les camions, et pour les voitures et le transport du bétail (voie plus étroite). Voie 5 : Destinée aux voitures (voie plus étroite).

Les titulaires de compte ConneXion peuvent utiliser n'importe laquelle des voies désignées pour leur type de véhicule.

La SPFL est reconnaissante de la collaboration de tous les usagers et usagères du pont qui respectent les assignations de voie indiquées sur les panneaux de signalisation.

Pour obtenir des renseignements à jour sur le pont Blue Water et d'autres initiatives de la SPFL, suivez-nous sur X (Twitter), Facebook et LinkedIn.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall, en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

La SPFL est sur X (Twitter), Facebook et LinkedIn.

SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

Pour obtenir de plus amples renseignements : Alexandre Gauthier, Directeur de communication, La Société des ponts fédéraux Limitée, [email protected]