LAVAL, QC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'un rigoureux processus d'appel d'offres, la Société de transport de Laval (STL) a conclu une entente avec l'entreprise Taxelco pour assurer le service sur ses 16 lignes de taxis collectifs réguliers et sur appel. En vigueur depuis le 1er juillet 2021, le présent contrat consiste en une entente sur deux (2) ans, avec trois années supplémentaires en option.

Une période de transition est à prévoir à l'arrivée de ce nouveau fournisseur mais la clientèle constatera très peu de changements : mêmes horaires, trajets, arrêts et conditions d'utilisation. Toutefois, de nouveaux véhicules sont maintenant visibles dans le paysage lavallois, l'entreprise Taxelco regroupant plusieurs bannières dont : Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Taxi.

Depuis le 1er juillet également, les utilisateurs du taxi collectif doivent désormais réserver leur transport au 514 273-2704, toujours 30 minutes à l'avance.

Ce contrat encadre exclusivement le service de taxis collectifs de la STL et ne touche aucun autre service de transport par taxi, comme le transport adapté ou les besoins ponctuels aux opérations en cas de détour ou autre.

Les services de taxis collectifs sont une extension du réseau d'autobus de la STL et permettent de desservir des secteurs qui sont soit difficiles d'accès aux autobus, comme les voies de service d'autoroutes ou les secteurs industriels ; soit qu'ils desservent un bassin de clientèle trop faible pour justifier une ligne d'autobus. Cette forme de transport à la demande constitue justement un bon moyen de tester de nouveaux trajets en but d'établir un éventuel service par autobus, ce qui fut le cas de la ligne 36 de la STL.

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

Taxelco, regroupant Taxi Hochelaga, Taxi Diamond et Téo Taxi, est le plus grand groupe de répartiteurs de taxis à Montréal et au Québec. L'entreprise est le chef de file du transport adapté au Québec. Taxelco a pour objectifs de contribuer à l'amélioration de l'industrie du taxi et de favoriser son électrification avec des valeurs de collaboration, d'innovation, d'écologie et de passion pour le service à la clientèle, en mettant l'accent sur l'expérience client et la qualité du service.

