MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'un rigoureux processus d'appel d'offres, Tam-Tam\TBWA est fière d'annoncer l'obtention du mandat de planification stratégique et création publicitaire de la Société de transport de Laval pour les trois (3) prochaines années.

L'équipe de Tam-Tam\TBWA accompagnera donc la Société de transport de Laval dans la planification stratégique de ses activités de communication, l'évolution de sa plateforme de marque, ainsi que dans la création, la planification et les achats médias de campagnes de communication-marketing.

Nicolas Girard, Directeur exécutif, Communications et affaires publiques à la STL, explique ce qui les a convaincus de choisir l'agence comme partenaire stratégique et créatif : « Le processus de sélection rigoureux nous a permis de découvrir une agence remplie de gens passionnés et talentueux, qui partagent les valeurs de notre organisation. Au cours des dernières années, nous avons établi des bases solides pour la marque STL et nous sommes convaincus que l'équipe de Tam-Tam\TBWA pourra nous accompagner pour aller encore plus loin. »

François Canuel, Président-directeur général, est très heureux de ce nouveau partenariat. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer cette nouvelle collaboration et de participer à la relance du transport collectif à Laval. »

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

À propos de Tam-Tam\TBWA

Nous sommes Tam-Tam\TBWA, une agence à majorité québécoise composée de 44 êtres humains exceptionnels. Stratégie, création, média, production, expérience numérique et intelligence interactive : nous faisons de tout, et nous le faisons bien.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Sources : Christine Pouliot, Responsable des communications externes, Tam-Tam\TBWA, 514 285-1470 poste 302, [email protected]; Estelle Lacroix, Conseillère, Communications, Société de transport de Laval, 450 662-5400, poste 8388, [email protected]

Liens connexes

www.stl.laval.qc.ca