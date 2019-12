La Société de transport de Laval dévoile son Plan stratégique organisationnel 2019-2028 et ses indicateurs de performance

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL « Le lancement de notre Plan stratégique organisationnel 2019-2028 est une belle occasion de rendre disponibles auprès de nos clients les principaux indicateurs de performance qui sont en lien direct avec nos objectifs stratégiques pour la prochaine décennie. Amélioration de la satisfaction de la clientèle du transport régulier et du transport adapté, amélioration du taux de ponctualité déjà élevé, réduction des émissions de gaz à effet de serre : la STL veut se positionner, au même titre que la Ville de Laval avec ses données ouvertes, comme une organisation moderne et transparente. »

Citation de Guy Picard, directeur général de la STL

« À la STL, l'amélioration continue et la qualité font partie de notre culture d'entreprise. Le fait de rendre publiques aujourd'hui nos données de performance est un engagement supplémentaire que nous faisons envers nos clients pour les assurer de notre rigueur dans l'accomplissement des opérations quotidiennes. L'année 2019 est un bon cru en ce sens. Notre mission pour les dix prochaines années sera de garder le cap pour continuer d'offrir à notre clientèle un service de transport collectif de qualité, performant, innovant et évoluant en fonction des besoins en mobilité. »

Présentation des résultats 2019

Publiés sur une base annuelle, les treize indicateurs de performance que la Société présente sur son site web traitent de plusieurs aspects en lien avec l'expérience du client et avec la productivité de l'entreprise. Le grand public peut notamment en savoir plus sur les résultats en matière de :

ponctualité du service de transport régulier et adapté

satisfaction de la clientèle

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

achalandage

coûts par déplacement

livraison du service

Chaque indicateur présente les résultats obtenus depuis l'année 2015, une description, le calcul et les cibles 5 ans (2023) et 10 ans (2028) à atteindre en vertu du Plan stratégique organisationnel 2019-2028 de la Société. Les indicateurs sont disponibles sur : www.stl.laval.qc.ca/indicateurs

Électromobilité et amélioration du service au cœur des grands projets de transport lavallois pour les 10 prochaines années

En lien avec les indicateurs de performance, la STL dévoile son nouveau plan stratégique qui lui servira de feuille de route jusqu'en 2028. Voici un aperçu des grands projets qu'elle mènera à bien :

En matière d' amélioration du service : la STL prévoit la mise en place d'un plan de bonification de son service de 5 % par année dès 2020, et ce, pour une période de 5 ans, pour mieux desservir le territoire d'est en ouest et améliorer la fréquence et le confort en dehors des heures de pointe, le soir et la fin de semaine.

: la STL prévoit la mise en place d'un plan de bonification de son service de 5 % par année dès ce, pour une période de 5 ans, pour mieux desservir le territoire d'est en ouest et améliorer la fréquence et le confort en dehors des heures de pointe, le soir et la fin de semaine. En matière d' expérience client : la refonte complète du site web et de l'application mobile STL Synchro permettront de bonifier les outils d'information à la clientèle.

: la refonte complète du site web et de l'application mobile STL Synchro permettront de bonifier les outils d'information à la clientèle. En matière d' accessibilité : l'organisation mise sur l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux arrêts et progressivement sur toutes les lignes d'autobus.

: l'organisation mise sur l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux arrêts et progressivement sur toutes les lignes d'autobus. En matière d' innovation : la STL a pour objectif de poursuivre l'implantation de Mesures préférentielles pour bus (MPB) comme l'aménagement de feux prioritaires intelligents sur les grands axes de Laval comme le boulevard Le Corbusier .

: la STL a pour objectif de poursuivre l'implantation de Mesures préférentielles pour bus (MPB) comme l'aménagement de feux prioritaires intelligents sur les grands axes de Laval comme le boulevard . En matière d' aménagement du réseau : la Société planifie l'implantation de voies réservées et le déploiement de Bus à haut niveau de service (BHNS) dans les corridors Notre-Dame , des Laurentides et de la Concorde pour renforcer l'accès au centre-ville de Laval et aux stations du métro et du futur REM.

: la Société planifie l'implantation de voies réservées et le déploiement de Bus à haut niveau de service (BHNS) dans les corridors , des Laurentides et de la Concorde pour renforcer l'accès au centre-ville de Laval et aux stations du métro et du futur REM. Enfin, en matière d'électromobilité : après l'acquisition de 10 autobus électriques, la STL mettra en service en 2020 son premier circuit entièrement électrique. Dès 2024, elle achètera uniquement des autobus électriques pour viser une électrification complète de son parc d'ici 2040. Cette démarche constitue l'un des éléments clés du PSO de la STL, puisque l'électrification permettra, à terme, de réduire considérablement les émissions de GES.

« Le contexte actuel nous apparait particulièrement favorable à l'essor du transport collectif à Laval, en lien avec la vision de réseau intégré que nous avons prôné aux côtés de 18 autres municipalités de la couronne nord dans le cadre du Forum sur la mobilité et le transport collectif en avril 2018. La Politique de mobilité durable - 2030 du gouvernement du Québec et l'annonce d'investissements massifs de la part des deux paliers de gouvernement nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme », de préciser M. Morasse.

Voir plus loin pour le transport collectif à Laval

Le nouveau plan stratégique de la STL s'inscrit dans le cadre de la loi n° 76 sur la gouvernance métropolitaine qui prévoit que chaque société de transport élabore un plan stratégique organisationnel (PSO) sur dix ans.

Résultat d'un long travail de consultation et de réflexion, ce plan présente une mission et des valeurs actualisées, et a pour objectif d'offrir une vision moderne du transport collectif à Laval arrimée à la vision 2035 Urbaine de nature de la ville. Le PSO de la Société est d'ailleurs également en phase avec la vision et les orientations que la Communauté métropolitaine de Montréal présente dans son Plan métropolitain d'aménagement et de développement. Enfin la STL s'est assurée que sa vision s'inscrit dans les grandes lignes du cadre stratégique du futur Plan stratégique de développement que prépare en ce moment l'Autorité régionale de transport métropolitain.

En continuité avec le précédent plan qui a permis à la STL de se démarquer dans le paysage régional et national du transport collectif, le Plan stratégique organisationnel 2019-2028 présente un bilan des projets d'envergure menés ces dernières années, et pose les jalons qui guideront la Société et ses quelque 1000 employés vers de nouvelles réalisations.

« La réalisation de plus de 80 % de nos projets dans le cadre de notre dernier plan stratégique nous a permis d'accroître l'achalandage de nos services de transport régulier et adapté, et de mettre en place plusieurs innovations pour repenser la mobilité de nos clients. Avec pour nouvelle toile de fond l'électrification graduelle de notre parc d'autobus, l'agrandissement de notre garage et l'amélioration du service, nous nous engageons notamment, pour la prochaine décennie, à bonifier l'expérience client et à mobiliser notre savoir-faire en vue d'offrir à notre clientèle le meilleur du transport collectif au Québec. », de conclure M. Picard.

Pour connaître le bilan chiffré du Plan d'affaires 2016-2018 de la STL et consulter le Plan stratégique organisationnel 2019-2028 : bit.ly/PSO_STLaval

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord et dans le monde. www.stl.laval.qc.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, 450 662-5400, poste 2236, asharrois@stl.laval.qc.ca

Related Links

www.stl.laval.qc.ca