Une recrue au parcours hors du commun

Président et directeur général de l'Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI) depuis 2013, monsieur Jade a développé une expertise en élaboration et en supervision de plans stratégiques et de budgets. Ses connaissances en bonnes pratiques de gouvernance par le biais de règlements et de politiques font de lui un atout important pour le conseil d'administration de la STL.

La sélection de monsieur Jade a été effectuée par l'entremise du Secrétariat de la gouvernance de la Ville de Laval qui, notamment, recrute les meilleurs candidats pour pourvoir des postes d'administrateurs au sein d'instances pour lesquelles la Ville peut nommer ou désigner des représentants.

Notons que le conseil d'administration de la STL est composé désormais de neuf membres nommés par le conseil municipal dont cinq élus, deux membres indépendants, un membre usager du service du transport régulier et un membre usager du service de transport adapté. Leur mandat est exercé sur une période maximale de quatre ans et renouvelable.

Monsieur Jade siègera au CA en tant qu'administrateur représentant les usagers du transport adapté (TA).

