TORONTO, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Takeda Canada est heureuse d'annoncer que la Société canadienne du sang (SCS) lui a attribué un contrat de trois ans pour ADYNOVATEE®i [facteur antihémophilique (recombinant) pégylé] dans le cadre de son appel d'offres pour les produits de facteur VIII recombinant à demi-vie standard inscrits à la liste des médicaments. Le contrat de trois ans, le deuxième consécutif remporté par Takeda pour ADYNOVATE® dans le cadre de l'appel d'offres de la SCS, est assorti de deux options de prolongation d'une année chacune.

« Pouvoir continuer à offrir aux patients hémophiles canadiens cette option de traitement importante est une grande fierté pour Takeda », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale, Takeda Canada. L'adoption d'une approche globale qui intègre des données probantes provenant de la pratique réelle permet d'offrir des soins personnalisés et des services de soutien qui répondent aux besoins des patients au-delà de leur traitement fait ressortir l'engagement de Takeda envers les patients et apporte de la valeur au système de santé. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre relation avec la Société canadienne du sang et, grâce à elle, d'offrir les bienfaits d'ADYNOVATE® ainsi que les services de soutien que nous nous sommes engagés à mettre à la disposition des patients. »

Dans le cadre du processus d'appel d'offres répondant au critère de valeur établi par la Société canadienne du sang, Takeda a présenté une évolution d'un modèle strictement axé sur le prix à un modèle comportant un critère fondé sur la valeur. Cette transition représente une étape importante vers un modèle d'approvisionnement plus durable et, en fin de compte, vers une approche beaucoup plus complète et améliorée pour soutenir la communauté de l'hémophilie A.

ADYNOVATE®ii est un facteur antihémophilique recombinant pégylé (ADVATE®iii) et est indiqué chez les patients atteints d'hémophilie A (déficience congénitale en facteur VIII) pour : la maîtrise et la prévention des épisodes hémorragiques; la prophylaxie visant à prévenir ou à réduire la fréquence des épisodes hémorragiques; la prise en charge périopératoire.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502)(NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

