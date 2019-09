La Société canadienne du cancer nomme une nouvelle chef de la direction

Andrea Seale dirigera le plus important organisme de bienfaisance dédié au cancer au Canada

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrea Seale à titre de nouvelle chef de la direction. Mme Seale s'est jointe à la SCC en 2018 en qualité de directrice générale pour la région de la C.-B. et du Yukon, et elle occupait les fonctions de chef de la direction par intérim de l'organisme depuis février 2019. Avant de se joindre à la SCC, Mme Seale a occupé divers postes de direction au sein de plusieurs organismes à but non lucratif, notamment la Fondation David Suzuki, et elle possède une vaste expérience dans les domaines de la stratégie, de la collecte de fonds et de la défense de l'intérêt public. Elle a fait ses études à l'Université McGill, et elle est la fondatrice de Blueprint Fundraising and Communications, une entreprise qu'elle a exploitée durant plus d'une décennie.

« La SCC vit une renaissance depuis les deux dernières années, alors qu'elle s'efforce de recentrer ses objectifs et d'améliorer son efficacité tout en s'assurant que ses projets de recherche et ses programmes continuent d'exercer un impact important dans la vie des personnes touchées par le cancer, a déclaré Robert Lawrie, président du conseil d'administration de la Société canadienne du cancer. Nous avons mené une recherche intensive à l'échelle internationale pour trouver notre nouvelle chef de la direction. Andrea travaillera avec nos employés, nos bénévoles, nos donateurs et notre conseil d'administration afin de poursuivre la transformation en cours du plus important organisme de bienfaisance dédié au cancer au Canada. »

« Alors que l'on prévoit que 1 Canadien sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, aucun autre organisme de bienfaisance ne peut améliorer la santé des Canadiens autant que nous, a déclaré Andrea Seale. Nous savons que nos efforts exercent un impact important, en améliorant les taux de survie au cancer et en offrant un soutien complet aux personnes touchées par le cancer. Nous sommes le seul organisme de bienfaisance dédié au cancer qui finance des projets de recherche novateurs sur tous les types de cancer, et qui soutient les Canadiens dans toutes les régions du pays. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour aider les gens à vivre longtemps et en santé. C'est ce qui me plaît le plus dans le poste que l'on m'a confié. »

Sous la direction de Mme Seale, la SCC continuera à financer des recherches novatrices, à fournir de l'information fiable, à offrir des programmes et des services qui aident les personnes touchées par le cancer et leurs familles à faire face à la maladie, et à militer auprès des instances gouvernementales pour les inciter à adopter des politiques plus strictes en matière de santé. Mme Seale aidera également à faire avancer l'objectif renouvelé de l'organisme à travailler en collaboration avec les philanthropes, afin qu'ils investissent dans les activités de recherche, de défense de l'intérêt public et de soutien en lien avec le cancer.

