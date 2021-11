MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) est fière d'annoncer un partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole, pôle du cancer, tous principaux acteurs de changement dans la recherche sur le cancer au Québec. Le partenariat a amené à la création d'un nouveau programme de bourses échelonné sur quatre ans, dont la valeur peut atteindre jusqu'à 5 M$. Ceci démontre l'engagement profond de la SCC et de ses partenaires à financer des projets de chercheurs du Québec. Le financement de ces projets vise à accélérer le développement de plateformes, d'outils et de traitements qui faciliteront les progrès en matière de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer chez les enfants et les jeunes adultes.

« Nous sommes heureux de collaborer avec le CQDM, la Fondation Cole et l'Oncopole pour ce projet. Le cancer pédiatrique est la principale cause de décès lié à la maladie chez les enfants canadiens de moins de 15 ans, et deux survivants de cancer pédiatrique sur trois font face aux effets secondaires à long terme de leur traitement. Ce financement accélèrera le développement de produits innovants nécessaires pour soutenir les plus jeunes patients atteints de cancer au Québec », affirme Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer.

Leucan, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation R. Howard Webster, la Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman et la Fondation Molson se joignent à ce partenariat sans précédent qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles touchés par le cancer et de mettre en lumière le travail des chercheurs les plus brillants du Québec.

« La recherche clinique est au cœur des priorités de Leucan. Depuis sa fondation, Leucan a investi massivement en recherche afin de permettre aux enfants atteints de cancer de recevoir les meilleurs traitements au monde, d'augmenter le taux de survie et de limiter les effets secondaires et les risques de séquelles. Même si les survivants sont de plus en plus nombreux, on constate que plusieurs présentent des séquelles importantes et des effets à long terme. C'est pour cette raison que Leucan participe fièrement à l'effort collectif annoncé aujourd'hui » énonce Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan.

La SCC considère important de collaborer avec des acteurs clés pour mettre nos ressources au service d'une cause commune afin de changer l'avenir du cancer. Nous avons comme raison d'être d'unir et d'inspirer toutes les personnes au pays pour agir contre le cancer, et cela commence par la prévention. Prévenir le cancer est un aspect qui nous tient à cœur, et ce partenariat est le symbole d'un investissement pour le Québec de demain. En plus de contribuer à la recherche sur les cancers pédiatriques, celui-ci bénéficiera aux chercheurs du monde entier.

Ce partenariat démontre qu'ensemble, nous sommes plus grands que le cancer. Mais le travail ne s'arrête pas là. Nous invitons les fondations et entreprises du Québec à emboîter le pas et se joindre à nous afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles touchées par le cancer et de souligner le travail des chercheurs les plus brillants du Québec. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre directrice, Dons exemplaires et partenariats d'entreprise à [email protected].

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos du CQDM

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique qui a pour mission de financer le développement de technologies et d'outils novateurs afin d'accélérer la découverte et le développement de médicaments plus sûrs et efficaces. Il offre un carrefour où convergent les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, plusieurs sociétés de biotechnologie canadiennes, les meilleurs chercheurs des milieux publics et privés, ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada. L'approche collaborative du CQDM permet de combler les besoins en matière de financement de l'innovation dans les milieux universitaires et privés, particulièrement aux stades précoces de la recherche. Site web : cqdm.org, LinkedIn et Twitter

À propos de la Fondation Cole

Fondée en 1980, la Fondation Cole est une initiative privée montréalaise qui appuie la recherche et les soins aux enfants et jeunes adultes atteints de leucémie et de lymphome. La Fondation a pour mission d'éliminer les barrières, d'encourager une étroite collaboration entre établissements, de fonder de nouvelles équipes de recherche et de favoriser les idées dans le domaine du cancer. Site web : colefoundation.ca

À propos de l'Oncopole

L'Oncopole, pôle cancer du FRQS de recherche, de développement et d'investissement pour accélérer la lutte contre le cancer est issu d'une démarche unique de cocréation rendue possible grâce au partenaire fondateur Merck Canada. L'Oncopole a pour mission d'agir comme catalyseur des actions déployées par l'écosystème de la recherche et de l'innovation en oncologie au Québec. Il vise ainsi à positionner la province comme un chef de file dans le domaine. Pour plus d'information, visitez: oncopole.ca

