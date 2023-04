Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, vient d'annoncer des règlements qui vont mieux encadrer les produits de vapotage au Québec, notamment en interdisant les arômes dans les cigarettes électroniques, en limitant le taux maximal de nicotine et la taille maximale des réservoirs ainsi que l'encadrement de la forme et de l'emballage des cigarettes électroniques.

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) félicite le gouvernement du Québec et son ministre de la Santé, Christian Dubé, d'avoir annoncé une série de nouvelles mesures réglementaires luttant contre le vapotage chez les jeunes Québécois. Des consultations publiques se tiendront sur ces nouvelles mesures dans les prochaines semaines.

Alors qu'un tiers des élèves de 4e et 5e secondaire et que 13,4 % des Québécois de 12 à 24 ans vapotent, la SCC milite depuis plusieurs années pour encadrer la cigarette électronique afin de protéger les jeunes de la dépendance à la nicotine.

« Les règlements annoncés aujourd'hui par le ministre de la Santé représentent de grandes avancées qui vont faire du Québec un leader en la matière, déclare David Raynaud, gestionnaire, Défense de l'intérêt public à la SCC. Il faut poser des gestes concrets afin d'enrayer l'augmentation exponentielle du taux de vapotage chez les jeunes, et ainsi protéger leur santé! »

La SCC tient à souligner l'importance de l'interdiction des saveurs dans les produits de vapotage, car ces dernières sont identifiées comme l'un des facteurs principaux attirant les jeunes à consommer. « L'interdiction des saveurs dans les produits de vapotage est une grande victoire pour la protection des jeunes aux dangers de la nicotine, insiste M. Raynaud. D'ailleurs, cette dernière a déjà été mise en place dans plusieurs autres juridictions, dont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que dans cinq États américains et un nombre croissant de pays européens. »

La SCC déposera un mémoire dans le cadre des consultations publiques sur ces projets de règlements et continuera de soutenir le gouvernent dans ces efforts de lutte contre le vapotage.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Serena Mancini, Coordinatrice, Communications, [email protected]