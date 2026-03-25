Dévoilement d'une série de portraits de personnes touchées par le cancer

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) lance sa campagne du Mois de la jonquille en dévoilant une série de portraits et d'entrevues mettant en vedette sa marraine, Léane Labrèche-Dor, ainsi que des Québécoises et Québécois dont les histoires de cancer sont porteuses d'espoir. Depuis plus de 70 ans, cette campagne annuelle de collecte de fonds rassemble chaque printemps la population afin de transformer la vie des personnes touchées par le cancer.

Gauche à droite: Joanne Drolet, survivante du cancer ; Léane Labrèche-Dor, marraine de la Société canadienne du cancer ; Anick Lemay, actrice et survivante du cancer ; Alexandre Nobert, survivant du cancer Crédit photo: Andréanne Gauthier (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Des rencontres humaines porteuses d'espoir

À compter du 25 mars, il sera possible de visionner la série « Récits d'espoir » animée par Léane Labrèche-Dor, racontant les histoires de l'actrice Anick Lemay, qui a eu un cancer du sein, d'Alexandre Nobert et de Joanne Drolet, respectivement touchés par un cancer du testicule et un cancer colorectal et du poumon. Les vidéos seront diffusées progressivement sur les réseaux sociaux et le site Web de la SCC.

Inspirés par la thématique Faire fleurir l'espoir, les portraits ont été réalisés dans un univers de jonquilles, symbole d'espoir, de renouveau et de solidarité. Ils reflètent les réalités, les défis et les moments porteurs d'espoir qui jalonnent chaque histoire liée au cancer et rappellent qu'aucune personne ne devrait traverser cette épreuve seule.

Ayant accompagné sa mère atteinte de cancer durant son adolescence, Léane comprend profondément les réalités auxquelles font face les familles touchées. Elle souhaite créer un espace bienveillant pour les personnes qui témoignent. Son implication vise à transmettre un message d'espoir et à mobiliser la population autour d'un avenir sans cancer.

« En donnant la parole aux personnes touchées, je souhaite sensibiliser la population à la diversité des réalités vécues et mobiliser les Québécoises et Québécois autour d'une action collective contre le cancer. Chaque histoire met de l'avant la force et la résilience de celles et ceux qui vivent ou ont vécu une expérience avec le cancer » -- Léane Labrèche-Dor, marraine de la SCC.

Des progrès réels, mais encore beaucoup à faire

Aujourd'hui, la SCC comprend mieux les causes et l'évolution du cancer, ainsi que les moyens les plus efficaces pour le prévenir, le traiter et améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Or, malgré les progrès réalisés, le nombre de nouveaux cas de cancer continue d'augmenter au Canada en raison de la croissance et du vieillissement de la population. Entre 2015 et 2030, le nombre de nouveaux diagnostics devrait augmenter d'environ 40 %. Au Québec, la situation est particulièrement préoccupante : selon le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2025, la province affiche le taux d'incidence du cancer le plus élevé au pays, tant chez les hommes que chez les femmes.

Des projets de recherche novateurs

Les fonds amassés durant le Mois de la jonquille permettent de financer la science la plus prometteuse pour augmenter la survie au cancer, arrêter la maladie avant qu'elle n'apparaisse et améliorer la vie des personnes qui en sont atteintes. Grâce à la générosité des gens d'ici, la SCC investit dans des projets de recherche novateurs au Québec, dont celui mené par Mathieu Quesnel-Vallières et Lee-Hwa Tai à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS). Avec une Subvention pour l'innovation de rupture en recherche sur le cancer de 179 960 $, ces chercheurs développent des vaccins sur mesure contre le cancer des voies biliaires.

Les dons recueillis servent également à financer un réseau d'aide bienveillant offrant soutien, réconfort et liens humains aux personnes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs proches.

Ce printemps, faites fleurir l'espoir pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Faites un don en ligne au cancer.ca/jonquille ou par téléphone au 1 888 939-3333 pour contribuer à sauver des vies.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements ou demande d'entrevues : Julia Larivière, conseillère, relations et affaires publiques, 438 499-6716, [email protected]