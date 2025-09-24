MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) amorce une transition stratégique majeure afin de recentrer ses efforts de prévention du cancer et renforcer la protection de la santé pour un plus grand nombre de personnes à travers le pays. À partir de maintenant, la SCC mettra l'accent sur la sensibilisation de la population à la prévention du cancer et l'information, sur les changements à des politiques provinciales et fédérales, ainsi que sur les progrès de la recherche, le tout dans une optique d'équité en santé, pour arrêter le cancer avant qu'il n'apparaisse.

Pour atteindre ces objectifs, la SCC travaillera en étroite collaboration avec les bailleurs de fonds gouvernementaux de plusieurs programmes de prévention individuels afin d'assurer la continuité de ces projets. Cette transition garantira un soutien ininterrompu aux personnes et aux communautés qui comptent sur ces services.

La SCC s'attend à faire la transition de la Téléassistance pour fumeurs, de la ligne J'ARRÊTE, de Parlez tabac et de Pharmaciens d'ici le 31 mars 2027, lorsque le financement actuel des programmes viendra à échéance. Les dates de transition d'autres programmes offerts exclusivement au Québec, dont le SMAT, Aspire à mieux, Nico-Bar et Nouvel Air, seront déterminées en partenariat avec les bailleurs de fonds gouvernementaux. Trois autres programmes prendront fin à la fin de leur financement par subvention : le Projet inspirant, BETTER Women et BETTER for All.

« Nous sommes incroyablement fiers de ces programmes et du soutien qu'ils donnent, et nous reconnaissons leur rôle essentiel dans l'amélioration de la santé publique et dans la réduction des taux de cancer, a déclaré Andrea Seale, chef de la direction de la SCC. C'est pourquoi nous nous engageons à travailler avec les bailleurs de fonds de ces programmes afin de trouver de nouveaux partenaires qui pourront les prendre en charge à l'avenir. Nous partagerons nos systèmes et notre expertise afin d'assurer une transition harmonieuse et sans heurts pour toutes les personnes touchées. »

Ce changement fait partie du nouveau plan stratégique quinquennal de la SCC (2026-2031), qui vise à améliorer de façon durable le système de santé du Canada dans son ensemble. La SCC offre plus de 80 programmes et services à l'échelle du pays et investit plus de 124 M$ dans l'avancement de la lutte contre le cancer, en investissant notamment 50 M$ dans la recherche sur le cancer. Elle joue aussi un rôle de premier plan dans la défense de l'intérêt public aux niveaux provincial et fédéral afin de favoriser des changements politiques qui facilitent la prévention du cancer et la vie avec le cancer.

La SCC continuera d'offrir des services de soutien personnalisés aux personnes atteintes de cancer tout en intensifiant ses efforts dans le but de créer des avantages à long terme pour l'ensemble de la population canadienne. Travailler avec des communautés mal desservies pour répondre du mieux possible à leurs besoins uniques fait partie intégrante des fondements de notre nouveau plan stratégique.

Plusieurs des programmes touchés mettent l'accent sur le soutien à l'abandon du tabac. La SCC demeure déterminée à adopter une approche globale de lutte contre le tabagisme, notamment en défendant des services d'abandon tabagique, en préconisant de solides politiques de santé publique auprès de la population, en menant des campagnes de sensibilisation du public, et en finançant de la recherche et des essais cliniques.

