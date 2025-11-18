Un rapport de la Société canadienne du cancer souligne les progrès accomplis à l'échelle mondiale relativement aux mesures clés de lutte contre le tabagisme

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Un rapport international publié aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC) fait état de progrès continus à travers le monde en matière d'emballage neutre des produits du tabac et de mises en garde assorties d'images explicites. Le rapport de la SCC, intitulé Rapport international : Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes, décrit en détail les avancées enregistrées à l'échelle mondiale au chapitre de l'emballage neutre. Il classe 212 pays et territoires selon la taille de leurs mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et dresse la liste des 140 pays et territoires qui exigent désormais des mises en garde assorties d'images explicites.

Le rapport met également en lumière l'initiative audacieuse du Canada et de l'Australie d'imposer l'impression de mises en garde sanitaires directement sur chaque cigarette. Le Canada a été le premier pays à instaurer cette mesure en 2024, suivi de l'Australie en 2025.

Emballage neutre : des progrès à l'échelle mondiale

L'emballage neutre implique l'interdiction de couleurs, logos ou éléments graphiques de la marque sur les paquets de cigarettes. Ceux-ci doivent être d'une forme et d'une couleur standardisées, de sorte que toutes les marques aient la même apparence. Les lignes directrices du traité international sur le tabac, la Convention-cadre sur la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), recommandent aux pays d'envisager la mise en œuvre de l'emballage neutre des paquets de cigarettes.

À l'heure actuelle, 44 pays et territoires mettent activement en place l'emballage neutre, soit 27 qui ont adopté une telle mesure, 3 qui l'appliquent dans les faits et 14 qui sont en voie de la mettre en œuvre.

« L'emballage neutre constitue une mesure clé pour la protection des jeunes et la réduction du tabagisme, déclare Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC. L'emballage neutre des paquets, lesquels sont en quelque sorte des minipanneaux publicitaires, dépouille les marques des attraits visuels qui incitent de nombreux jeunes à commencer à fumer. Il est encourageant de voir un nombre grandissant de pays adopter une telle mesure. Plus tôt il y aura davantage de pays à le faire, plus tôt il y aura davantage de vies sauvées. »

On compte 27 pays et territoires ayant adopté l'emballage neutre, alors qu'ils étaient seulement 9 pays à l'avoir fait en 2018 et 21 pays en 2023.

L'Australie a été le premier pays à mettre en application l'emballage neutre en 2012. D'autres pays ont emboîté le pas depuis, dans cet ordre : France (2016), Royaume-Uni (2016), Norvège (2017), Irlande (2017), Nouvelle-Zélande (2018), Arabie saoudite (2019), Türkiye (2019), Thaïlande (2019), Canada (2019), Uruguay (2019), Slovénie (2020), Belgique (2020), Israël (2020), Singapour (2020), Pays-Bas (2020), Danemark (2021), Guernesey (2021), Hongrie (2022), Jersey (2022), Finlande (2023), Maurice (2023), Oman (2024), Géorgie (2025) et Myanmar (2025). L'emballage neutre sera également obligatoire en Islande (2027) et en Syrie (2027).

L'utilisation de mises en garde assorties d'images explicites, une mesure clé

Présentement, 140 pays et territoires exigent des mises en garde sanitaires illustrées sur les paquets de cigarettes, comparativement à 117 en 2018 et 138 en 2023. Cela représente 66 % de la population mondiale. Le Canada a été le premier pays au monde à exiger de telles mises en garde en 2001.

« Il est impératif que les emballages de cigarettes comportent des mises en garde sanitaires de grande taille assorties d'images explicites, car celles-ci sont efficaces, renchérit M. Cunningham. Une image vaut mille mots et montre de manière percutante les effets dévastateurs du tabac sur la santé; plus elle est grande, mieux c'est. Une mise en garde occupant plus d'espace a plus d'impact et reste davantage gravée dans la mémoire. Plus il y aura de pays à instaurer des mises en garde illustrées de grande taille, plus la santé publique mondiale en bénéficiera. »

Au total, 130 pays et territoires requièrent des mises en garde qui doivent couvrir au moins 50 %, en moyenne, de l'avant et de l'arrière du paquet, ce qui représente une hausse par rapport à 107 pays en 2018 et 24 en 2008. À l'heure actuelle, 77 pays et territoires appliquent des mises en garde occupant au moins 65 % (en moyenne) de l'avant et de l'arrière du paquet, et 11 pays exigent qu'elles occupent au moins 85 % de la surface. Les pays où les mises en garde sanitaires ont la plus grande taille, en considérant la moyenne des faces avant et arrière, sont les suivants :

92,5 % Timor-Leste (85 % de l'avant, 100 % de l'arrière) 92,5 % Türkiye (85 %, 100 %) 90 % Gambie (90 %, 90 %) 90 % Maldives (90 %, 90 %) 90 % Népal (90 %, 90 %) 90 % Vanuatu (90 %, 90 %) 90 % Maurice (80 %, 100 %) 87,5 % Nouvelle-Zélande (75 %, 100 %) 85 % Hong Kong (R.A.S., Chine) (85 %, 85 %) 85 % Inde (85 %, 85 %) 85 % Thaïlande (85 %, 85 %)

Les États-Unis occupent le 175e rang mondial, à égalité au dernier rang.

Les mises en garde sur les paquets de cigarettes constituent un moyen extrêmement rentable de mieux faire connaître les effets néfastes du tabac sur la santé et de réduire le tabagisme. Les ministères de la Santé déterminent la teneur des mises en garde sanitaires et les coûts d'impression sont à la charge des fabricants de tabac.

Selon les lignes directrices de la CCLAT de l'OMS, les mises en garde devraient :

être de la plus grande taille possible;





inclure une série d'images explicites, utilisées en rotation;





figurer dans la partie supérieure de l'avant et de l'arrière des paquets.

Les mises en garde illustrées sont particulièrement utiles dans les pays où les taux d'analphabétisme sont plus élevés et où les gouvernements disposent parfois de ressources limitées. Comme on peut le voir dans le rapport, les images explicites utilisées pour les mises en garde peuvent par exemple montrer une bouche ou un poumon malade, une personne atteinte d'un cancer du poumon dans un lit d'hôpital ou bien un enfant exposé à la fumée secondaire.

« Il est tout simplement impossible d'ignorer les mises en garde apposées directement sur chaque cigarette, ajoute M. Cunningham. Cette mesure innovante atteint chaque personne qui fume dans chaque communauté, chaque jour, à chaque bouffée. Elle est d'autant plus importante dans certains pays où les revenus sont peu élevés et où les cigarettes sont souvent vendues à l'unité, sans emballage. La mise en application fructueuse de cette approche par le Canada et l'Australie pourra servir d'exemple à d'autres pays qui voudraient s'en inspirer. »

Le rapport présenté aujourd'hui est publié à l'occasion de la 11e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui se déroule du 17 au 22 novembre 2025 à Genève, en Suisse. Le rapport appuie la mise en application de la CCLAT, qui exige de toutes les parties l'instauration de mises en garde sanitaires occupant au moins 30 % des faces principales; ces mises en garde devraient couvrir au moins 50 % de toutes les faces et peuvent inclure des illustrations. À l'heure actuelle, il y a 183 parties à la CCLAT.

Ce rapport international de la Société canadienne du cancer consacré aux emballages de cigarettes ainsi qu'aux mises en garde sanitaires est le neuvième à être publié; les éditions précédentes remontent à 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 et 2023.

Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes - Rapport en français

Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes - Rapport en anglais

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

