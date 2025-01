Cet investissement créera le plus important programme de recherche au Canada consacré exclusivement au glioblastome, le type de cancer du cerveau le plus mortel

VANCOUVER, BC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre le Fonds Lundin pour la recherche contre le cancer (Lundin Cancer Fund) et la Société canadienne du cancer a pour objectif de sauver et d'améliorer la vie des personnes atteintes d'un glioblastome, la forme la plus agressive et mortelle de cancer du cerveau. Le Fond Lundin pour la recherche contre le cancer verse 4 millions de dollars à la Société canadienne du cancer pour mettre en œuvre le plus important programme scientifique quinquennal au Canada consacré exclusivement au glioblastome : le Programme de recherche sur le glioblastome. Ce don est la plus importante contribution philanthropique à la recherche sur le glioblastome jamais reçue par la Société canadienne du cancer.

Ensemble, les organisations recueilleront également une somme additionnelle de 4 millions de dollars, ce qui totalisera un investissement de 8 millions de dollars pour transformer l'issue du cancer du cerveau. Afin de soutenir le projet et d'honorer la mémoire de Lukas Lundin, deux des galas vancouvérois les plus courus, soit le Bal de la jonquille de la Société canadienne du cancer et le Gala du Fonds Lundin pour la recherche sur le cancer, seront jumelés en 2025. Lukas Lundin, chef de file visionnaire du secteur minier international, est décédé en 2022, deux ans après avoir reçu un diagnostic de glioblastome.

« Au Fonds Lundin, notre mission est de financer les meilleurs projets de recherche sur le cancer dans le monde, explique Jack Lundin, chef de la direction, Lundin Mining Corporation. Voilà pourquoi nous sommes impatients de faire équipe avec la Société canadienne du cancer, le plus important organisme de bienfaisance dédié au cancer au pays. Celle-ci favorise le progrès, l'innovation et les retombées positives en matière de recherche sur le cancer. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons susciter des actions et des changements concrets pour les personnes qui font face à un glioblastome. »

Le taux de survie à 5 ans chez les personnes atteintes d'un cancer du cerveau est de 22 % en moyenne, mais le pronostic est encore plus sombre pour les personnes atteintes d'un glioblastome. Le taux de survie à 5 ans du glioblastome est de seulement 4,9 %. En moyenne, la plupart des personnes atteintes d'un glioblastome ne survivront pas au-delà de la première année suivant le diagnostic.

« Le glioblastome est un cancer complexe et dévastateur, qui a des répercussions énormes pour les personnes atteintes, leurs proches et les communautés. Les enjeux ne pourraient être plus importants, déclare Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Grâce à la généreuse contribution du Fonds Lundin pour la recherche contre le cancer et au soutien de notre communauté du Bal de la jonquille, une occasion sans pareille s'offre à nous pour marquer des progrès notables contre le glioblastome. »

Au printemps, les organisations réuniront les plus brillants chercheurs sur le cancer du cerveau dans le cadre du tout premier sommet du Fond Lundin pour la recherche contre le cancer et de la Société canadienne du cancer, destiné à l'élaboration d'une initiative de recherche nationale et collaborative sur le glioblastome. Ce sommet permettra de déterminer les secteurs clés pour l'innovation et l'avancement, ce qui mènera à la création d'un programme pancanadien de recherche sur le glioblastome, lequel sera doté de fonds de subventions suffisants pour améliorer considérablement l'issue de la maladie chez les personnes atteintes. Le Programme de recherche sur le glioblastome du Fonds Lundin pour la recherche sur le cancer et de la Société canadienne du cancer se dotera d'un conseil consultatif afin de guider cette démarche. Ensemble, le Fonds Lundin et la Société canadienne du cancer visent à bousculer les choses et à catalyser l'innovation en matière de recherche et de soins liés au glioblastome.

Apprenez-en davantage sur le cancer du cerveau et sur le glioblastome sur cancer.ca. Vous pouvez apporter votre soutien au nouveau Programme de recherche sur le glioblastome en participant au Bal de la jonquille au Centre des congrès de Vancouver le 26 avril ou en communiquant avec la Société canadienne du cancer. Visitez daffodilballbc.ca pour faire un don, acheter des billets ou vous renseigner sur les possibilités de commandite par des entreprises.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos du Fonds Lundin pour la recherche contre le cancer

La mission du Fonds Lundin est de financer les meilleurs projets de recherche sur le cancer au monde. La famille Lundin s'engage à sensibiliser le public, à mobiliser des fonds et à réaliser des investissements à fort impact, axés sur les résultats, dans le domaine de la recherche sur le cancer. Le Fonds encouragera la collaboration internationale et le partage de données scientifiques. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir tous ensemble.

Pour en savoir plus sur le Fonds Lundin pour la recherche contre le cancer, envoyez un courriel à [email protected] .

