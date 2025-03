MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) lance officiellement le programme Aspire à mieux, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ce programme de cessation du vapotage répond à une problématique croissante de santé publique en offrant gratuitement un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins des 18 à 24 ans. Aspire à mieux a pour objectif d'aider ces jeunes à cesser de vapoter et, ultimement, de les empêcher de développer une dépendance à d'autres substances plus tard.

« Nous sommes ravis de lancer Aspire à mieux, le premier programme de cessation du vapotage pour les jeunes adultes au Québec. Les jeunes sont les plus grands consommateurs de produits de vapotage, et nous souhaitons les aider à se libérer de cette dépendance. Aspire à mieux répond à ce besoin crucial en offrant un soutien adapté afin d'éviter qu'une nouvelle génération ne devienne dépendante à la nicotine », affirme Alexandra Lalonde, gestionnaire de programmes, Prévention du cancer à la Société canadienne du cancer.

Une tendance alarmante

Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans représentent le groupe d'âge qui consomme le plus de produits de vapotage au Québec, avec 22 % d'entre eux qui vapotent selon l'Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage de 2023. Les personnes de cette tranche d'âge sont particulièrement vulnérables au vapotage. Elles peuvent rapidement développer une dépendance à la nicotine, souvent même en l'absence d'antécédents de consommation de tabac. Aspire à mieux vise à répondre à cette réalité préoccupante en offrant des outils adaptés pour accompagner les jeunes dans leurs démarches de cessation et prévenir les conséquences néfastes sur leur santé.

Un accompagnement adapté et novateur

Élaboré en collaboration avec un comité d'experts et des jeunes de 18 à 24 ans, Aspire à mieux mise sur une approche motivationnelle et les meilleures pratiques en matière de changement de comportement. Ce programme gratuit, d'une durée de six à huit semaines, offre un accompagnement personnalisé par messagerie texte, un soutien disponible 24 heures sur 24 et une application Web progressive qui comporte des outils spécialement adaptés pour aider les jeunes à renoncer au vapotage. Lorsque nécessaire, les participants peuvent également être orientés vers des services complémentaires comme la ligne J'ARRÊTE ou les Centres d'abandon du tabagisme.

« Le programme Aspire à mieux m'a permis de cesser de vapoter et de reprendre le contrôle! Ça a été un soutien précieux à chaque étape de mon parcours, explique Rachel Poulin, 19 ans, l'une des premières participantes du programme. Je recommande cet outil formidable à tous ceux qui veulent un réel changement dans leur vie. »

Des effets nocifs sur la santé

Bien que les effets du vapotage sur la santé à long terme ne soient pas encore entièrement connus, les personnes qui vapotent s'exposent aux effets néfastes des substances potentiellement toxiques ou cancérigènes contenues dans ces produits, dont la nicotine.

En raison du développement de leur cerveau, les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la nicotine, y compris le risque d'une forte dépendance. La consommation rapide d'une grande quantité de liquides de vapotage hautement concentrés en nicotine peut entraîner un empoisonnement avec des symptômes comme des nausées, des vomissements et des étourdissements. Notons également que le vapotage pourrait être associé à une augmentation du risque de certaines problématiques respiratoires, cardiovasculaires et buccodentaires.



« Aspire à mieux vient combler un besoin criant et il était grandement attendu par les professionnels de la santé afin de freiner l'engouement pour le vapotage chez les jeunes. Nous savons que pour y arriver, en plus des activités de prévention, une offre de services et de ressources de soutien à l'abandon du vapotage de nicotine s'avère incontournable », souligne Véronique Therrien, répondante du dossier-tabac à la direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pour en savoir plus sur le programme Aspire à mieux et pour vous y inscrire gratuitement, visitez aspireamieux.ca dès aujourd'hui.

