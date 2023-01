OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est ravi d'annoncer que la Société Canadian Tire a renouvelé son partenariat de longue date avec les Jeux du Canada pour les éditions de 2023, 2025 et 2027.

Plus grand événement multisports au pays, les Jeux du Canada réunissent tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, des milliers d'athlètes amateurs avec et sans handicap. Les Jeux comptent plus de 30 disciplines sportives mettant en valeur la beauté du sport et de l'esprit canadien.

« La Société Canadian Tire veut améliorer la vie au Canada, et en tant qu'ardents promoteurs du sport, nous sommes fiers de prolonger notre soutien envers les Jeux du Canada pour les trois prochains Jeux, affirme Kim Saunders, vice-présidente, stratégie ESG, impact communautaire et partenariats sportifs à la Société Canadian Tire. Le sport est un grand rassembleur qui favorise des communautés fortes et inclusives, en plus de nous inspirer à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes impatients de célébrer les meilleurs jeunes athlètes du pays à l'occasion des prochains Jeux du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard. »

L'engagement continu de Canadian Tire se traduit par sa création de la Maison des Jeux du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard, un nouvel espace conçu pour que les athlètes, leurs amis et leur famille puissent se réunir pendant l'événement.

« Les Jeux du Canada inspirent l'excellence chez les héros sportifs, les chefs d'entreprise et leaders communautaires de demain, et la Société Canadian Tire a permis aux meilleurs athlètes de la relève au pays de nourrir leurs rêves et a appuyé leurs parents et leurs amis, soutient Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du CJC. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l'une des marques les plus emblématiques et dignes de confiance du Canada afin de concrétiser notre vision commune, soit de renforcer les communautés canadiennes grâce au pouvoir du sport. »

« Nous sommes ravis de nous associer à l'une des marques les plus connues du pays pour intensifier le pouvoir du sport et inspirer l'excellence chez la prochaine génération d'athlètes canadiens, ajoute Wayne Carew, président du conseil d'administration de la Société hôtesse des Jeux de 2023. Nous avons très hâte de travailler avec elle pour donner vie à la toute première Maison des Jeux du Canada et ainsi créer dans notre magnifique île un espace accueillant pour que les équipes, les athlètes, leurs parents et leurs amis célèbrent leurs racines canadiennes aux Jeux. »

Les Jeux d'hiver du Canada 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard réuniront plus de 3 600 athlètes, gérants, et entraîneurs de 20 disciplines du 18 février au 5 mars.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un détaillant spécialisé dans les articles de hockey pour les joueurs d'élite; et SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour en savoir plus, visitez le corp.canadiantire.ca .

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

Pour en savoir plus, visitez le canadagames.ca .

À propos des Jeux d'hiver du Canada - Île-du-Prince-Édouard 2023

Reconnue pour son accueil chaleureux, notre province est ravie d'organiser les Jeux d'hiver du Canada 2023. Plus grand événement multisports au pays, les Jeux réuniront 3 600 athlètes, gérants, et entraîneurs de 20 disciplines du 18 février au 5 mars 2023. Avec des retombées économiques attendues de plus de 100 millions de dollars, la 29e édition des Jeux sera le plus grand événement jamais tenu à l'Île-du-Prince-Édouard.

Nos bureaux sont situés à Charlottetown et à Summerside, sur les terres ancestrales non cédées de la nation Micmac.

Ensemble, nous inspirerons la relève, célébrerons le pouvoir du sport et ferons rayonner la chaleur et la culture de l'Île-du-Prince-Édouard aux quatre coins du pays. Athlètes, entraîneurs, bénévoles ou partisans, les Jeux de 2023 feront de nous tous des Insulaires.

Pour en savoir plus, visitez le 2023canadagames.ca .

SOURCE Conseil des Jeux du Canada

Renseignements: Relations avec les médias: Courtney Pollock, Conseillère principale, communications et médias numériques, Conseil des Jeux du Canada, [email protected]; Lexi Drummond, Gestionnaire, Communications et relations médias, Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2023, [email protected]