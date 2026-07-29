La SOCAN et SoundExchange annoncent une entente visant l'acquisition de la CMRRA par la SOCAN

La transaction simplifiera les services liés au droit de reproduction offerts aux maisons d'édition et aux créateurs et créatrices de musique au Canada en s'appuyant sur près de dix ans d'investissements de SoundExchange dans la transformation opérationnelle de la CMRRA.

TORONTO et WASHINGTON, July 29, 2026 /CNW/ -- La SOCAN et SoundExchange ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention d'achat aux termes de laquelle la SOCAN fera l'acquisition, auprès de SoundExchange, de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), sous réserve de l'approbation réglementaire et des autres conditions de clôture usuelles.

Logos de la SOCAN, SoundExchange et de la CMRRA.

Cette transaction témoigne d'un engagement commun à renforcer l'écosystème des droits musicaux et à faire en sorte que les créateurs et créatrices, les maisons d'édition musicale, les artistes et les ayants droit continuent de bénéficier de services d'administration des droits efficaces, modernes et novateurs.

Ce projet d'acquisition vise à unir le rôle de chef de file que la SOCAN exerce depuis un siècle dans l'administration du droit d'exécution et la défense des intérêts du secteur - auquel s'ajoute près d'une décennie d'expertise dans le domaine du droit de reproduction - et les plus de 50 années d'expertise spécialisée de la CMRRA en matière de droit de reproduction.

« L'acquisition de la CMRRA vise à renforcer l'écosystème des droits musicaux au Canada et à offrir une expérience plus fluide aux maisons d'édition musicale ainsi qu'aux créateurs et créatrices. En intégrant la CMRRA et la SOCAN, nous avons l'occasion de mettre à profit nos forces respectives et de soutenir la croissance à long terme », a déclaré Jennifer Brown, cheffe de la direction de la SOCAN. « SoundExchange a offert à la CMRRA une assise solide et fiable, assurant continuité et stabilité durant une période de profonds changements dans notre industrie. Cette assise et cette expertise en matière de droit de reproduction joueront un rôle central dans la mise en place d'un système de gestion des droits musicaux plus intégré et plus efficace au Canada. »

« Lorsque SoundExchange a fait l'acquisition de la CMRRA il y a près de dix ans, nous y avons vu une occasion de consolider ses assises, d'investir dans son avenir et d'améliorer les services qu'elle offre aux maisons d'édition ainsi qu'aux créateurs et créatrices », a déclaré Michael Huppe, président et chef de la direction de SoundExchange. « Ensemble, SoundExchange et la CMRRA ont bâti une organisation solide, novatrice et florissante. Nous sommes fiers des progrès accomplis et estimons que la SOCAN est l'organisation toute désignée pour poursuivre sur cette lancée. Cette transaction profitera aux créateurs et créatrices, aux maisons d'édition et à l'ensemble de la communauté musicale, tout en permettant à SoundExchange de continuer à faire progresser sa mission fondamentale, qui consiste à créer de la valeur pour les artistes et les ayants droit du monde entier. »

« La CMRRA a grandement bénéficié des investissements de SoundExchange, de son partenariat et de son engagement envers notre mission, et nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis ensemble », a déclaré Paul Shaver, président de la CMRRA. « Pour la suite, ce nouveau chapitre avec la SOCAN représente une occasion stimulante de nous appuyer sur ces acquis, de favoriser l'innovation, d'approfondir les services que nous offrons aux maisons d'édition musicale ainsi qu'aux créateurs et créatrices qui assurent eux-mêmes l'édition de leurs œuvres, et de contribuer à un écosystème d'administration des droits plus intégré et plus efficace au Canada. »

Les détails de la transaction sont confidentiels.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et créatrices de musique et aux maisons d'édition au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses près de 200 000 membres créateurs et créatrices et maisons d'édition. Apprenez-en plus au socan.com.

À propos de SoundExchange

SoundExchange est la plus importante organisation de gestion des droits voisins à l'échelle mondiale et redéfinit la manière dont les créateurs et créatrices de musique sont rémunérés. En s'appuyant sur les données pour verser rapidement et avec exactitude les revenus dus aux artistes et aux titulaires de droits, SoundExchange a perçu et réparti plus de 13 milliards de dollars en redevances d'exécution numérique pour le compte de plus de 800 000 créateurs et créatrices de musique. Seul organisme désigné par le gouvernement des États-Unis pour administrer la licence d'utilisation des enregistrements sonores prévue à l'article 114, SoundExchange perçoit et répartit les redevances d'exécution numérique provenant de plateformes comme Pandora, SiriusXM et iHeartRadio, ainsi que de milliers d'autres, de même que les redevances internationales grâce à un réseau mondial de partenaires. Pour en savoir plus, visitez soundexchange.com.

À propos de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux

L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée (CMRRA) représente la vaste majorité des maisons d'édition musicale qui exercent leurs activités au Canada. Elle octroie des licences de droit de reproduction et administre les redevances liées aux œuvres musicales. Depuis plus de 50 ans, la CMRRA est à l'avant-garde de l'évolution de l'écosystème des droits musicaux et octroie des licences à des dizaines de services numériques, dont toutes les grandes plateformes de musique en ligne actives au Canada. Elle octroie des licences, perçoit et répartit des redevances pour la majorité des chansons enregistrées, vendues et diffusées au Canada. Pour en savoir plus, visitez cmrra.ca.

SOURCE SOCAN

Contacts médias : SOCAN : Éloïse Thibault, [email protected] ; CMRRA : Elyssa Macri, [email protected]