Un hommage à l'iconique Serge Fiori

Un nouveau prix pour l'impact créatif des maisons d'édition

MONTRÉAL, le 3 mai 2026 /CNW/ - La 35ᵉ édition du Gala SOCAN, présentée le 3 mai à la TOHU, a réuni l'industrie musicale d'ici pour célébrer l'excellence du travail et l'impact des créatrices, créateurs et des maisons d'édition du Québec et de la francophonie canadienne. Point culminant de la soirée : un hommage émouvant et rassembleur présenté à Luc Plamondon, récipiendaire du Prix Excellence, qui était sur place pour l'occasion.

Houtan Hodania, Gaby Gauthier-Durand, Jennifer Brown, Men I Trust, Ruffsound, Christian Clermont, Peter Peter, Racquel Villagante, Alexandre Alonso (Groupe CNW/SOCAN)

Animée par Philippe Fehmiu et portée par la direction musicale de Chloé Lacasse, la soirée a marié performances inédites, remises de prix et tableaux musicaux conçus spécialement pour l'occasion.

La cheffe de la direction de la SOCAN Jennifer Brown a ouvert la soirée avec une prise de parole d'actualité: « Se réunir ici ce soir est très important, alors que l'IA entre dans des domaines réservés à des personnes comme vous, dont le talent, l'expertise et l'expérience ne peuvent pas être imités. Vos créations sont puissantes et profondément humaines. Votre musique est au cœur de notre identité collective, et ce soir, nous rendons hommage à toutes les personnes qui rendent cela possible. »

Des figures majeures présentent pour la soirée

La 35e édition du Gala SOCAN lancée, les remises de prix SOCAN se sont succédé et tous les récipiendaires des Prix Distinctions étaient présents pour accepter leur trophée. Luc Plamondon s'est vu remettre le Prix Excellence pour sa contribution majeure à la musique francophone. Le Prix Empreinte culturelle a couronné l'iconique Marjo, également présente au Gala aux côtés de son complice Jean Millaire pour « Provocante ». Louis Valois, Monique Fauteux, Michel Normandeau, Libert Subinara et Serge Locat de l'inoubliable groupe Harmonium sont montés sur la scène, leur hymne « Un musicien parmi tant d'autres » se méritant également le Prix Empreinte culturelle. JF Pauzé et Ruffsound se sont vu décerner respectivement les Prix Auteur-compositeur et Auteur-compositeur non-interprète. Christian Clermont a été récompensé du prix Compositeur de musique à l'image et Jérémie Corriveau ainsi que Peter Peter ont été reconnus par le prix Compositeur de musique à l'image - Révélation. Le Prix International, quant à lui, est revenu au trio Men I Trust, alors que le prix Maison d'édition a été remis à Face Trois Musique / Third Side Music et le prix Maison d'édition- impact créatif a reconnu le travail de Bravo Musique.

Luc Plamondon honoré par une relecture collective de son œuvre

Figure majeure de la chanson francophone, Luc Plamondon a été célébré à travers une série de performances revisitant son impressionnant répertoire. Des artistes de plusieurs générations - Pierre Lapointe, Pierre Kwenders, William Cloutier, Antoine Corriveau, Klô Pelgag, Marie‑Mai, FouKi, entre autres - lui ont offert des interprétations touchantes et audacieuses de ses chansons qui ont marqué l'imaginaire collectif.

Ce moment fort s'est conclu par une performance réunissant l'ensemble des artistes sur scène, suivie de la remise officielle du Prix Excellence, saluée par une ovation debout.

Une soirée ponctuée de performances marquantes

Le Gala s'est ouvert avec une prestation de Soleil Launière, donnant le ton à une soirée résolument actuelle et inclusive. Le public a ensuite assisté à plusieurs numéros uniques, notamment :

Cœur de pirate et Les Trois Accords interprétant Toujours les vacances

et interprétant Un segment consacré aux Prix Empreinte culturelle , mettant en valeur Un musicien parmi tant d'autres d' Harmonium ainsi qu'une relecture percutante de Provocante de Marjo

, mettant en valeur d' ainsi qu'une relecture percutante de de Un moment dédié à la musique à l'image , réunissant le Quatuor Esca et Viviane Audet

, réunissant le et Une performance de clôture énergique signée Rymz et Loud

La liste complète des gagnants et gagnantes de l'édition 2026 du Gala SOCAN se trouve en annexe de ce communiqué.

La Gala SOCAN à Montréal est le volet francophone des SOCAN Awards qui seront présentés à Toronto l'automne prochain pour les créateurs et créatrices et les maisons d'édition œuvrant principalement en anglais.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux détenue par ses membres au Canada, et elle défend la valeur fondamentale de la musique et des personnes qui la créent. La SOCAN perçoit des droits de licence pour l'exécution en public et la reproduction de la musique, les jumelle aux ayants droit de cette musique et les répartit sous forme de redevances aux créateurs et créatrices ainsi qu'aux maisons d'édition au Canada et partout dans le monde. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN incarne le respect et la juste rémunération du travail créatif en protégeant, reconnaissant et célébrant ses plus de 200 000 membres créateurs et créatrices et maisons d'édition. Pour plus d'information : www.socan.com/fr/.

ANNEXE

GAGNANTS ET GAGNANTES DU GALA SOCAN 2026

Prix distinctions

Prix Empreinte Culturelle

Provocante

Marjo

Écrite et composée par : Marjolène Morin, Jean Millaire

Maison d'édition : Musique Thesis

Un musicien parmi tant d'autres

Harmonium

Écrite et composée par : Serge Fiori

Maison d'édition : Prime Qualité Music

Prix excellence

Luc Plamondon

Prix international

Men I Trust

Prix auteur compositeur

JF Pauzé

Prix auteur compositeur non-interprète

Marc « Ruffsound » Vincent

Prix Révélation

Billie du Page

Prix compositeur de musique à l'image

Christian Clermont

Prix compositeur de musique à l'image-- Révélation

Peter Jones

Jérémie Corriveau

Prix maison d'édition de l'année

Third Side Music

Prix maison d'édition - Impact créatif

Bravo Musique

Prix chansons populaires

Chansons populaires francophones

Ballon-sonde

JF Pauzé

Écrite et composée par : Daniel Lacoste, Jean-François Pauzé, Gustavo Coriandoli

Maisons d'édition : Les Éditions de la Tribu, Éditions JFP

Un peu trop

Charlotte Cardin

Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Tristan Salvati*

Maison d'édition : Big Boy Éditions

Tant pis pour elle

Charlotte Cardin

Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Elizabeth Blondeau

Maison d'édition : Big Boy Éditions

Tant qu'on est toi et moi

Gabriel Fredette

Écrite et composée par : Gabriel Fredette, Benjamin Nadeau

Maisons d'édition : Les Disques NOW, Bloc Notes Music Publishing

Jouer

Ariane Moffatt

Écrite et composée par : Ariane Moffatt

Maison d'édition : Éditions Mo'Fat inc.

Je veux

Fredz

Écrite et composée par : Fredz, Claire Ridgely, Clément « Pops » Langlois-Légaré, Adel « Poolboy » Kazi-Aoual

Maisons d'édition : Les Disques Nova, David Murphy et Cie

La vérité

Fredz

Écrite et composée par : Fredz, Clément « Pops » Langlois-Légaré, Adel « Poolboy » Kazi-Aoual, Krzysztof Andrzej Zubek*

Maisons d'édition : Les Disques Nova, David Murphy et Cie

Cavale

Cœur de Pirate

Écrite et composée par : Cœur de Pirate

Maison d'édition : Bravo Éditions

J'veux pas qu'tu t'en ailles

William Cloutier

Écrite et composée par : William Cloutier, Claude Bégin, Benjamin Nadeau

Maisons d'édition : Bloc Notes Music Publishing, Éditions Musicor, Coyote Records

Dis-moi dis-moi dis-moi

Lou-Adriane Cassidy

Écrite et composée par : Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel

Maison d'édition : Bravo Éditions

Toujours les vacances

Les Trois Accords et Cœur de Pirate

Écrite et composée par : Alexandre Parr, Simon Proulx, Charles Dubreuil, Cœur de Pirate, Pierre-Luc Boisvert

Maisons d'édition : Bravo Éditions, Les Éditions de la Tribu

Quelque chose

Loud

Écrite et composée par : Simon Cliche Trudeau, Zacharie « Soke » Raymond, Mike Coriolan, Barnev Valsaint, Alex Guay, Marc « Ruffsound » Vincent

Maisons d'édition : Joy Ride Records, Basbosa Music Publishing, BMG Rights Management, Les Éditions Lauréa

Chansons populaires anglophones

Lay Your Light

Alicia Moffet

Écrite et composée par : Samuel Avant, Jason Brando, Alicia Moffet, Harper Gordon

Maison d'édition : KILOMETRE MUSIC GROUP

Silencio

Patrick Watson et November Ultra

Écrite et composée par : Patrick Watson, Mikhail Stein, Olivier Fairfield

Maison d'édition : Secret City Publishing

Gordon in the Willows

Patrick Watson et Charlotte Cardin

Écrite et composée par : Patrick Watson, Charlotte Cardin, Mikhail Stein, Olivier Fairfield

Maison d'édition : Secret City Publishing

Prix Musique pour le Cinéma et la Télévision

Musique de télévision - international - Film

Iron Claw

Compositeurs : Richard Reed Parry, Pietro Amato

Musique de télévision - international - Série télé

Transplant

Compositeur : Christian Clermont

Maison d'édition : Sphère Média

Musique de télévision - national - Émission de variétés ou d'affaires publiques

Salut Bonjour

Compositeur : Gaétan Essiambre

Maison d'édition : ÉditionsTM inc.

Musique de télévision - national - Fiction ou série dramatique

Transplant

Compositeur : Christian Clermont

Maison d'édition : Sphère Média

Musique de télévision - national - Émission jeunesse

Premier Trio

Compositeurs : Jean-David Perron, Paul Aubry, Gaël Bédard Auclair

Maisons d'édition : Supersavant, Les éditions de la note ronde

Musique de film

Butterfly Tale

Compositeur : Martin Roy

Maison d'édition : Blü Dog Media

Production la plus diffusée en ligne/Production AV la plus diffusée en ligne

Stat

Compositeur : Miklos Simpson

Maison d'édition : Aetios Distribution inc.

Prix spéciaux

Chansons virales

Feel Good

Charlotte Cardin

Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Lubalin, Marco Royal, Mathieu Sénéchal

Maison d'édition : Big Boy Éditions

August 10

Julie Doiron

Écrite et composée par : Julie Doiron

Chansons internationales

Extraordinaire

Fredz

Écrite et composée par : Fredz, Beatrice Martin, Tayeb Zitouni

Maisons d'édition : Bravo Éditions, Les Disques Nova, Éditions Eldorado, Éditorial Avenue, David Murphy et Cie

Bésame

Alejandro Sanz, Shakira

Écrite et composée par : Marc "Ruffsound" Vincent, Alex (A.C) Castillo Vasquez

Maison d'édition : Les Éditions Lauréa

Prix partenaire en musique

SPEC du haut Richelieu

Prix Herbert Ruff pour la PostSynchronisation Audiovisuelle

Studio SFX

Prix musique country

Fred Dionne

Prix musique électronique

TDJ

Prix musique hip-hop

Rymz

Prix musique R&B

Blynk

Prix musique globale

Ramon Chicharron

Prix musique autochtone

Siibii

Prix Hagood Hardy (instrumentale)

Viviane Audet

Prix Jan V. Matejcek

Ana Sokolović

*n'est pas membre SOCAN

SOURCE SOCAN

Contacts médias: Roy & Turner communications pour la SOCAN, Marie‑France Côté | [email protected], SOCAN, Éloïse Thibault | [email protected]