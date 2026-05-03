Un hommage à l'iconique Serge Fiori
Un nouveau prix pour l'impact créatif des maisons d'édition
MONTRÉAL, le 3 mai 2026 /CNW/ - La 35ᵉ édition du Gala SOCAN, présentée le 3 mai à la TOHU, a réuni l'industrie musicale d'ici pour célébrer l'excellence du travail et l'impact des créatrices, créateurs et des maisons d'édition du Québec et de la francophonie canadienne. Point culminant de la soirée : un hommage émouvant et rassembleur présenté à Luc Plamondon, récipiendaire du Prix Excellence, qui était sur place pour l'occasion.
Animée par Philippe Fehmiu et portée par la direction musicale de Chloé Lacasse, la soirée a marié performances inédites, remises de prix et tableaux musicaux conçus spécialement pour l'occasion.
La cheffe de la direction de la SOCAN Jennifer Brown a ouvert la soirée avec une prise de parole d'actualité: « Se réunir ici ce soir est très important, alors que l'IA entre dans des domaines réservés à des personnes comme vous, dont le talent, l'expertise et l'expérience ne peuvent pas être imités. Vos créations sont puissantes et profondément humaines. Votre musique est au cœur de notre identité collective, et ce soir, nous rendons hommage à toutes les personnes qui rendent cela possible. »
Des figures majeures présentent pour la soirée
La 35e édition du Gala SOCAN lancée, les remises de prix SOCAN se sont succédé et tous les récipiendaires des Prix Distinctions étaient présents pour accepter leur trophée. Luc Plamondon s'est vu remettre le Prix Excellence pour sa contribution majeure à la musique francophone. Le Prix Empreinte culturelle a couronné l'iconique Marjo, également présente au Gala aux côtés de son complice Jean Millaire pour « Provocante ». Louis Valois, Monique Fauteux, Michel Normandeau, Libert Subinara et Serge Locat de l'inoubliable groupe Harmonium sont montés sur la scène, leur hymne « Un musicien parmi tant d'autres » se méritant également le Prix Empreinte culturelle. JF Pauzé et Ruffsound se sont vu décerner respectivement les Prix Auteur-compositeur et Auteur-compositeur non-interprète. Christian Clermont a été récompensé du prix Compositeur de musique à l'image et Jérémie Corriveau ainsi que Peter Peter ont été reconnus par le prix Compositeur de musique à l'image - Révélation. Le Prix International, quant à lui, est revenu au trio Men I Trust, alors que le prix Maison d'édition a été remis à Face Trois Musique / Third Side Music et le prix Maison d'édition- impact créatif a reconnu le travail de Bravo Musique.
Luc Plamondon honoré par une relecture collective de son œuvre
Figure majeure de la chanson francophone, Luc Plamondon a été célébré à travers une série de performances revisitant son impressionnant répertoire. Des artistes de plusieurs générations - Pierre Lapointe, Pierre Kwenders, William Cloutier, Antoine Corriveau, Klô Pelgag, Marie‑Mai, FouKi, entre autres - lui ont offert des interprétations touchantes et audacieuses de ses chansons qui ont marqué l'imaginaire collectif.
Ce moment fort s'est conclu par une performance réunissant l'ensemble des artistes sur scène, suivie de la remise officielle du Prix Excellence, saluée par une ovation debout.
Une soirée ponctuée de performances marquantes
Le Gala s'est ouvert avec une prestation de Soleil Launière, donnant le ton à une soirée résolument actuelle et inclusive. Le public a ensuite assisté à plusieurs numéros uniques, notamment :
- Cœur de pirate et Les Trois Accords interprétant Toujours les vacances
- Un segment consacré aux Prix Empreinte culturelle, mettant en valeur Un musicien parmi tant d'autres d'Harmonium ainsi qu'une relecture percutante de Provocante de Marjo
- Un moment dédié à la musique à l'image, réunissant le Quatuor Esca et Viviane Audet
- Une performance de clôture énergique signée Rymz et Loud
La liste complète des gagnants et gagnantes de l'édition 2026 du Gala SOCAN se trouve en annexe de ce communiqué.
La Gala SOCAN à Montréal est le volet francophone des SOCAN Awards qui seront présentés à Toronto l'automne prochain pour les créateurs et créatrices et les maisons d'édition œuvrant principalement en anglais.
À propos de la SOCAN
La SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux détenue par ses membres au Canada, et elle défend la valeur fondamentale de la musique et des personnes qui la créent. La SOCAN perçoit des droits de licence pour l'exécution en public et la reproduction de la musique, les jumelle aux ayants droit de cette musique et les répartit sous forme de redevances aux créateurs et créatrices ainsi qu'aux maisons d'édition au Canada et partout dans le monde. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN incarne le respect et la juste rémunération du travail créatif en protégeant, reconnaissant et célébrant ses plus de 200 000 membres créateurs et créatrices et maisons d'édition. Pour plus d'information : www.socan.com/fr/.
ANNEXE
GAGNANTS ET GAGNANTES DU GALA SOCAN 2026
Prix distinctions
Prix Empreinte Culturelle
Provocante
Marjo
Écrite et composée par : Marjolène Morin, Jean Millaire
Maison d'édition : Musique Thesis
Un musicien parmi tant d'autres
Harmonium
Écrite et composée par : Serge Fiori
Maison d'édition : Prime Qualité Music
Prix excellence
Luc Plamondon
Prix international
Men I Trust
Prix auteur compositeur
JF Pauzé
Prix auteur compositeur non-interprète
Marc « Ruffsound » Vincent
Prix Révélation
Billie du Page
Prix compositeur de musique à l'image
Christian Clermont
Prix compositeur de musique à l'image-- Révélation
Peter Jones
Jérémie Corriveau
Prix maison d'édition de l'année
Third Side Music
Prix maison d'édition - Impact créatif
Bravo Musique
Prix chansons populaires
Chansons populaires francophones
Ballon-sonde
JF Pauzé
Écrite et composée par : Daniel Lacoste, Jean-François Pauzé, Gustavo Coriandoli
Maisons d'édition : Les Éditions de la Tribu, Éditions JFP
Un peu trop
Charlotte Cardin
Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Tristan Salvati*
Maison d'édition : Big Boy Éditions
Tant pis pour elle
Charlotte Cardin
Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Elizabeth Blondeau
Maison d'édition : Big Boy Éditions
Tant qu'on est toi et moi
Gabriel Fredette
Écrite et composée par : Gabriel Fredette, Benjamin Nadeau
Maisons d'édition : Les Disques NOW, Bloc Notes Music Publishing
Jouer
Ariane Moffatt
Écrite et composée par : Ariane Moffatt
Maison d'édition : Éditions Mo'Fat inc.
Je veux
Fredz
Écrite et composée par : Fredz, Claire Ridgely, Clément « Pops » Langlois-Légaré, Adel « Poolboy » Kazi-Aoual
Maisons d'édition : Les Disques Nova, David Murphy et Cie
La vérité
Fredz
Écrite et composée par : Fredz, Clément « Pops » Langlois-Légaré, Adel « Poolboy » Kazi-Aoual, Krzysztof Andrzej Zubek*
Maisons d'édition : Les Disques Nova, David Murphy et Cie
Cavale
Cœur de Pirate
Écrite et composée par : Cœur de Pirate
Maison d'édition : Bravo Éditions
J'veux pas qu'tu t'en ailles
William Cloutier
Écrite et composée par : William Cloutier, Claude Bégin, Benjamin Nadeau
Maisons d'édition : Bloc Notes Music Publishing, Éditions Musicor, Coyote Records
Dis-moi dis-moi dis-moi
Lou-Adriane Cassidy
Écrite et composée par : Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel
Maison d'édition : Bravo Éditions
Toujours les vacances
Les Trois Accords et Cœur de Pirate
Écrite et composée par : Alexandre Parr, Simon Proulx, Charles Dubreuil, Cœur de Pirate, Pierre-Luc Boisvert
Maisons d'édition : Bravo Éditions, Les Éditions de la Tribu
Quelque chose
Loud
Écrite et composée par : Simon Cliche Trudeau, Zacharie « Soke » Raymond, Mike Coriolan, Barnev Valsaint, Alex Guay, Marc « Ruffsound » Vincent
Maisons d'édition : Joy Ride Records, Basbosa Music Publishing, BMG Rights Management, Les Éditions Lauréa
Chansons populaires anglophones
Lay Your Light
Alicia Moffet
Écrite et composée par : Samuel Avant, Jason Brando, Alicia Moffet, Harper Gordon
Maison d'édition : KILOMETRE MUSIC GROUP
Silencio
Patrick Watson et November Ultra
Écrite et composée par : Patrick Watson, Mikhail Stein, Olivier Fairfield
Maison d'édition : Secret City Publishing
Gordon in the Willows
Patrick Watson et Charlotte Cardin
Écrite et composée par : Patrick Watson, Charlotte Cardin, Mikhail Stein, Olivier Fairfield
Maison d'édition : Secret City Publishing
Prix Musique pour le Cinéma et la Télévision
Musique de télévision - international - Film
Iron Claw
Compositeurs : Richard Reed Parry, Pietro Amato
Musique de télévision - international - Série télé
Transplant
Compositeur : Christian Clermont
Maison d'édition : Sphère Média
Musique de télévision - national - Émission de variétés ou d'affaires publiques
Salut Bonjour
Compositeur : Gaétan Essiambre
Maison d'édition : ÉditionsTM inc.
Musique de télévision - national - Fiction ou série dramatique
Transplant
Compositeur : Christian Clermont
Maison d'édition : Sphère Média
Musique de télévision - national - Émission jeunesse
Premier Trio
Compositeurs : Jean-David Perron, Paul Aubry, Gaël Bédard Auclair
Maisons d'édition : Supersavant, Les éditions de la note ronde
Musique de film
Butterfly Tale
Compositeur : Martin Roy
Maison d'édition : Blü Dog Media
Production la plus diffusée en ligne/Production AV la plus diffusée en ligne
Stat
Compositeur : Miklos Simpson
Maison d'édition : Aetios Distribution inc.
Prix spéciaux
Chansons virales
Feel Good
Charlotte Cardin
Écrite et composée par : Charlotte Cardin, Jason Brando, Lubalin, Marco Royal, Mathieu Sénéchal
Maison d'édition : Big Boy Éditions
August 10
Julie Doiron
Écrite et composée par : Julie Doiron
Chansons internationales
Extraordinaire
Fredz
Écrite et composée par : Fredz, Beatrice Martin, Tayeb Zitouni
Maisons d'édition : Bravo Éditions, Les Disques Nova, Éditions Eldorado, Éditorial Avenue, David Murphy et Cie
Bésame
Alejandro Sanz, Shakira
Écrite et composée par : Marc "Ruffsound" Vincent, Alex (A.C) Castillo Vasquez
Maison d'édition : Les Éditions Lauréa
Prix partenaire en musique
SPEC du haut Richelieu
Prix Herbert Ruff pour la PostSynchronisation Audiovisuelle
Studio SFX
Prix musique country
Fred Dionne
Prix musique électronique
TDJ
Prix musique hip-hop
Rymz
Prix musique R&B
Blynk
Prix musique globale
Ramon Chicharron
Prix musique autochtone
Siibii
Prix Hagood Hardy (instrumentale)
Viviane Audet
Prix Jan V. Matejcek
Ana Sokolović
*n'est pas membre SOCAN
SOURCE SOCAN
Contacts médias: Roy & Turner communications pour la SOCAN, Marie‑France Côté | [email protected], SOCAN, Éloïse Thibault | [email protected]
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