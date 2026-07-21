La SOCAN annonce une collaboration avec Musical AI pour faire progresser l'attribution, la rémunération et la transparence en matière d'IA

Cette collaboration explorera les infrastructures de consentement, d'attribution et de production de rapports afin d'aider les créateurs et créatrices de musique et les maisons d'édition à contrôler l'utilisation de leurs œuvres et la rémunération qui y est associée.

TORONTO, July 21, 2026 /CNW/ -- La SOCAN, qui représente les créateurs et créatrices de musique et les maisons d'édition au Canada et ailleurs dans le monde, et Musical AI, une entreprise canadienne de technologie de gestion des droits qui offre une infrastructure de gestion du consentement et d'attribution pour les extrants de l'IA générative, annoncent aujourd'hui une collaboration visant à protéger les créateurs et créatrices de musique dans une industrie où l'intelligence artificielle transforme la façon dont la musique est créée, utilisée et monétisée.

La SOCAN travaillera avec Musical AI afin d'explorer les utilisations appropriées des technologies d'attribution et les lignes directrices qui pourraient s'y appliquer au Canada. Par exemple, Musical AI pourra soutenir les efforts de la SOCAN pour attribuer les extrants de l'IA afin de rémunérer adéquatement les créateurs et créatrices de musique et les maisons d'édition. Dans le cadre de cette collaboration, Musical AI deviendra un partenaire technologique approuvé de la SOCAN pour les services d'attribution et les initiatives connexes, en vue de mettre ces capacités au service des créateurs et créatrices de musique et des ayants droit à l'avenir.

Cette collaboration repose sur deux principes. Premièrement, tous les créateurs et créatrices de musique devraient pouvoir décider de la manière dont leurs œuvres participent à l'IA. Toute utilisation par l'IA devrait se faire sur une base volontaire. Deuxièmement, les œuvres des créateurs et créatrices de musique doivent être créditées et les artistes doivent être rémunéré•e•s lorsqu'ils et elles influencent un extrant généré par l'IA. La technologie d'attribution de Musical AI analyse les extrants générés par l'IA et évalue séparément l'influence liée aux enregistrements sonores et aux compositions musicales, afin de produire des rapports pouvant favoriser la reddition de comptes, l'octroi de licences et la rémunération.

Cette collaboration s'inscrit également dans une priorité plus large : assurer une saine gestion de la musique canadienne, de l'identité culturelle et de l'infrastructure économique de la création dans un environnement technologique en pleine évolution. Ce partenariat établit une démarche concertée pour mieux protéger la créativité humaine et encadrer son utilisation dans l'écosystème de l'IA.

Dans le cadre de cette initiative, la SOCAN et Musical AI continueront d'explorer d'autres solutions, notamment les outils de gestion du consentement de Musical AI qui permettent aux créateurs et créatrices de musique d'indiquer clairement, de manière structurée et à grande échelle, s'ils consentent à ce que leurs œuvres soient utilisées par l'IA.

« À mesure que l'IA transforme l'industrie musicale, les créateurs et créatrices de musique doivent pouvoir compter sur une transparence, une attribution et une rémunération équitable », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Le rôle de la SOCAN est de protéger les droits et les revenus des créateurs et créatrices de musique et des maisons d'édition. Cette collaboration avec Musical AI jette les bases de l'attribution et de la rémunération lorsque leur musique est utilisée par l'IA. »

« Les créateurs et créatrices de musique doivent conserver le contrôle de leurs œuvres à mesure que les systèmes d'IA évoluent », a déclaré Sean Power, chef de la direction de Musical AI. « La première étape est le consentement. Vient ensuite l'attribution, qui permet d'établir comment la musique contribue à un extrant et comment la valeur devrait revenir créateurs et créatrices. Collaborer avec la SOCAN contribue à les placer au cœur d'un modèle d'IA et de musique respectueux des droits. »

« Au cœur de ce partenariat se trouve la volonté de soutenir les créateurs et créatrices de musique du Canada, dont le travail est essentiel à la vitalité de notre culture et de notre économie. Il est encourageant de voir Musical AI et la SOCAN unir leurs efforts pour relever un défi important de l'ère de l'IA : faire en sorte que les créateurs et créatrices puissent être correctement identifiés et que leurs œuvres leur soient dûment attribuées », a déclaré l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. « Voilà le genre d'innovation canadienne responsable qui créera de nouvelles possibilités tout en reconnaissant et en protégeant la valeur de la créativité humaine. »

À propos de la SOCAN

La SOCAN est la plus importante organisation de gestion de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada. Elle défend la valeur fondamentale de la musique et des personnes qui la créent. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique, les associe aux ayants droit et les leur distribue sous forme de redevances, au Canada et ailleurs dans le monde. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN incarne le respect et la rémunération équitable du travail de création, en protégeant, reconnaissant et célébrant ses plus de 200 000 membres -- créateurs et créatrices de musique et maisons d'édition. Pour en savoir plus : www.socan.com.

À propos de Musical AI

Musical AI est une entreprise canadienne de technologie de gestion des droits qui fournit une infrastructure de gestion du consentement et d'attribution pour la musique générative. Sa plateforme aide les ayants droit à gérer les autorisations et à déterminer comment les œuvres dont l'utilisation a été autorisée influencent les extrants générés par l'IA, tant du côté des compositions musicales que des enregistrements sonores, afin d'appuyer des rapports transparents, l'octroi de licences et la rémunération.

SOURCE SOCAN

Contact média : Éloïse Thibault, [email protected]