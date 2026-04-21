Marjo, Peter Peter, JF Pauzé, Men I Trust et plusieurs autres célébrés en grand à Montréal

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le 3 mai prochain, la SOCAN tiendra à la TOHU la 35e édition du Gala SOCAN, une célébration incontournable qui rassemblera un nombre exceptionnel de créateurs, créatrices et maisons d'édition de musique de premier plan.

L'événement sera animé par le polyvalent animateur de Radio-Canada Philippe Fehmiu, tandis que la talentueuse Chloé Lacasse assurera la direction musicale d'un gala qui promet de belles surprises sur le plan des performances et hommages en musique.

Des Prix Distinction pour des talents d'exception

Les Prix Empreinte culturelle seront décernés à Marjo pour le grand impact de son œuvre Provocante ainsi qu'à Harmonium, pour l'éternelle et inoubliable Un musicien parmi tant d'autres, des chansons qui ont profondément influencé le paysage musical québécois et qui l'inspirent encore.

L'illustre Luc Plamondon recevra le Prix Excellence pour sa carrière exceptionnelle et son apport indéniable à la musique francophone ici comme partout dans le monde, ayant marqué plusieurs générations d'artistes et de publics.

JF Pauzé sera honoré du Prix Auteur-compositeur et Ruffsound recevra le Prix Auteur-compositeur non-interprète, tous deux pour l'excellence de leurs créations musicales.

Le Prix International ira cette année à Men I Trust, constitué par Jessy Caron, Dragos Chiriac et Emmanuelle Proulx, pour leur présence internationale soutenue, des tournées d'envergure et une connexion authentique avec un public toujours plus vaste.

La musique à l'image sera également célébrée, avec le prolifique Christian Clermont qui recevra, entre autres, le Prix Compositeur de musique à l'image pour son travail dans une des séries les plus populaires de CTV, l'acclamée série Transplant.

Toujours dans la catégorie des Prix Distinction, le travail indispensable des maisons d'édition musicale sera également souligné par la remise du Prix Maison d'édition qui reconnaît une maison d'édition francophone établie au Québec ou au Canada qui contribue de manière significative et positive à l'industrie de la musique et à la communauté créative en 2025.

Chacun des lauréats des Prix Distinction recevra « Le SOCAN », le premier et le seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique. Les cinq crotales du trophée sont accordés cette année pour jouer les premières notes de la mélodie d'Un musicien parmi tant d'autres d'Harmonium.

Une nouvelle reconnaissance pour les maisons d'édition

Cette édition du Gala marque l'introduction du Prix Maison d'édition -- Impact créatif, qui récompensera une maison d'édition s'étant démarquée par son engagement artistique et son rôle dans le développement à long terme des carrières des créateurs et créatrices qu'elle représente.

Une célébration de la créativité musicale sous toutes ses formes

Dans le secteur de la musique à l'image, plusieurs prix seront remis aux compositeurs qui ont marqué les écrans au cinéma et à la télévision par leurs musiques exceptionnelles, tant au Canada qu'à l'étranger, grâce à leur travail créatif remarquable.

Les Prix Chansons populaires francophones, anglophones et internationales de la SOCAN seront remis aux œuvres les plus entendues dans la dernière année, et on dévoilera les récipiendaires des catégories des Prix Spéciaux, dont :

Prix Révélation

Prix Compositeur de musique à l'image -- révélation (deux lauréats)

(deux lauréats) Prix Musique country

Prix Musique électronique

Prix Musique hip-hop

Prix Musique autochtone

Prix Musique R&B

Prix Musique globale

Prix Jan V. Matejcek -- nouvelle musique classique

Prix Hagood Hardy -- musique jazz

La SOCAN honorera une entreprise qui défend de manière cohérente les licences musicales équitables et les droits des créateurs et éditeurs de musique à recevoir leur juste part pour l'utilisation de leur musique. Le prix Partenaire en musique de la SOCAN sera remis cette année à l'entreprise SPEC du Haut-Richelieu, un organisme à but non lucratif, diffuseur pluridisciplinaire dédié au développement et au rayonnement de la culture au sein de ses communautés.

Un Gala pour célébrer la créativité, le talent et l'impact culturel de nos membres

« Le Gala SOCAN demeure un moment unique pour célébrer celles et ceux qui façonnent la musique que l'on entend partout -- sur scène, à la radio, à l'écran, sur le web et à l'international. Cette 35e édition reflète la richesse, l'audace et la diversité de nos créatrices et créateurs de musique, et offre un contexte exceptionnel pour faire rayonner leurs parcours et leurs œuvres », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN.

Le Gala SOCAN 2026 s'annonce comme le rendez-vous incontournable du printemps pour l'industrie musicale. Les membres des médias sont invités à couvrir cet événement prestigieux pour découvrir l'intégralité des lauréats et profiter de performances surprises exclusives.

La liste complète des gagnants de l'édition 2026 du Gala SOCAN sera publiée en soirée le 3 mai 2026 via communiqué.

La Gala SOCAN à Montréal est le volet francophone des SOCAN Awards qui seront présentés à Toronto l'automne prochain pour les créateurs et créatrices et les maisons d'édition œuvrant principalement en anglais.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux détenue par ses membres au Canada, et elle défend la valeur fondamentale de la musique et des personnes qui la créent. La SOCAN perçoit des droits de licence pour l'exécution en public et la reproduction de la musique, les jumelle aux ayants droit de cette musique et les répartit sous forme de redevances aux créateurs et créatrices ainsi qu'aux maisons d'édition au Canada et partout dans le monde. Forte de plus d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN incarne le respect et la juste rémunération du travail créatif en protégeant, reconnaissant et célébrant ses plus de 200 000 membres créateurs et créatrices et maisons d'édition. Pour plus d'information : www.socan.com/fr/.

SOURCE SOCAN

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