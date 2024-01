OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Semaine nationale sans fumée (SNSF) a lieu la semaine prochaine, du dimanche 21 janvier au samedi 27 janvier. Depuis 1977, la SNSF est soulignée chaque année au Canada au mois de janvier. Les objectifs de la semaine sont d'informer les Canadiens au sujet des effets du tabagisme sur la santé et d'aider les gens à arrêter de fumer.

Faits saillants sur le tabagisme au Canada

Il y a encore 3,8 millions de fumeurs au Canada , ce qui représente actuellement une prévalence du tabagisme de 12 % (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2022, 12 ans et plus). En 1965, 50 % des Canadiens fumaient, dont 61 % étaient des hommes.

, ce qui représente actuellement une prévalence du tabagisme de 12 % (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2022, 12 ans et plus). En 1965, 50 % des Canadiens fumaient, dont 61 % étaient des hommes. Le tabac reste la première cause évitable de maladie et de décès au Canada , avec 46 000 décès par année, soit environ 30 % de l'ensemble des décès par cancer.

, avec 46 000 décès par année, soit environ 30 % de l'ensemble des décès par cancer. Les coûts directs des soins de santé liés au tabac sont estimés à 5,4 milliards de dollars par année.

Les taux élevés de vapotage chez les jeunes sont extrêmement préoccupants. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 24 % des élèves des écoles secondaires canadiennes de la 10 e à la 12 e année (3 e au 5 e secondaire) vapotaient, contre 9 % sept ans plus tôt (année scolaire 2014-2015).

à la 12 année (3 au 5 secondaire) vapotaient, contre 9 % sept ans plus tôt (année scolaire 2014-2015). Il reste encore énormément à faire pour atteindre l'objectif d'une consommation de tabac inférieure à 5 % d'ici 2035.

Des représentants de la Société canadienne du cancer sont à votre disposition pour discuter des questions relatives à la lutte contre le tabagisme en général, dont les mesures politiques nécessaires, et fournir des conseils d'aide à l'arrêt tabagique.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

