La Semaine de la PME BDC aura lieu du 20 au 26 octobre 2024

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC) est heureuse de présenter la 45e édition de la Semaine de la PME BDCMC, qui se déroulera du 20 au 26 octobre 2024. Cet événement annuel est un moment phare de la communauté d'affaires canadienne, réunissant plus de 10 000 entrepreneurs d'un océan à l'autre pour une semaine d'apprentissage, de réseautage et de célébration.

Le thème de cette année, La force des PME: défier les probabilités

Semaine de la PME BDC (Groupe CNW/Banque de développement du Canada)

Le thème de 2024 rend hommage à la résilience et à l'innovation des petites entreprises qui relèvent continuellement des défis pour réussir dans un environnement en constante évolution. Les événements de cette édition célèbrent également les entrepreneurs qui osent voir grand et qui voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles.

Principaux événements

Webinaire gratuit sur les principales tendances commerciales : Le 22 octobre, les entrepreneures et entrepreneurs canadiens sont invités à participer à un webinaire intitulé Anticipez les tendances à venir pour accélérer votre croissance. Au cours de cet événement, Pierre Cléroux, économiste en chef de BDC, présentera une mise à jour économique et présentera les résultats d'une nouvelle étude de BDC portant sur quatre tendances d'affaires que les propriétaires d'entreprise ne peuvent ignorer. Un groupe d'experts discutera également de stratégies concrètes pour aider les propriétaires d'entreprise à positionner leur entreprise pour une croissance. L'inscription est gratuite et peut se faire ici.

Découvrez les événements qui ont lieu près de chez vous : Partout au pays, de nombreux événements sont organisés dans le cadre de la Semaine de la PME BDC. Pour connaître les événements prévus localement, consultez cette liste.

La Semaine de la PME BDC: Un puissant générateur d'histoires

La Semaine de la PME est une occasion fantastique de célébrer le succès des entreprises de votre communauté. Pour aider les journalistes à mettre en lumière la réalité des PME, BDC a préparé une infographie contenant des données clés sur les petites et moyennes entreprises au Canada, détaillées par province.

Une tradition qui dure depuis 45 ans

Cette année, la Semaine de la PME célèbre 45 ans de connexion et d'inspiration pour les entrepreneures et entrepreneurs au pays. La Semaine de la PME a vu le jour en 1979, à l'initiative de quelques centres d'affaires de la BDC en Colombie-Britannique qui ont organisé une semaine d'ateliers de gestion à l'intention des petites et moyennes entreprises. C'est en 1981 que BDC a adopté la Semaine de la PME à l'échelle nationale.

Citation d'Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC

« En tant que banque des entrepreneures et entrepreneurs du Canada, BDC est fière de poursuivre cette tradition de rassemblement pour les propriétaires de PME. Le thème de cette année souligne la résilience remarquable dont font preuve les PME de même que leur détermination à surpasser les attentes. C'est une occasion formidable de s'inspirer de ses pairs, de discuter des défis, de découvrir de nouvelles possibilités et de s'entraider. »

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, BDC, [email protected]