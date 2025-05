OTTAWA, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) est heureuse d'annoncer que l'appel ouvert de Catapulte Canada du printemps 2025 reçoit des propositions. Cette initiative nationale vise à favoriser l'accès équitable aux occasions d'apprentissage pour les jeunes dans chaque province et territoire.

Catapulte Canada soutient les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui interviennent directement auprès des jeunes, en particulier ceux et celles qui sont mal servi.e.s par le système d'éducation ou en situation de décrochage scolaire ou professionnel. Ces subventions aident les organisations canadiennes au service des jeunes à développer leurs capacités, à mesurer l'impact des initiatives innovantes qui s'attaquent aux obstacles à l'apprentissage et à faire grandir ces initiatives qui permettent d'apporter des solutions bénéfiques localement.

« Qu'il s'agisse d'une jeune personne nouvellement arrivée au Canada, déconnectée de l'école ou confrontée à des difficultés systémiques, Catapulte veille à ce qu'elle reçoive l'aide et les outils dont elle a besoin pour réussir », a souligné Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall. « Ça nous ravit de continuer à soutenir des organisations communautaires qui mettent tout en œuvre pour rendre l'apprentissage plus accessible, profitable et inclusif. »

Il y a deux volets de financement dans l'appel ouvert du printemps 2025 :

1. Volet général

Pour les projets alignés à la mission et aux objectifs de Catapulte





Ouvert aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif enregistrés





Financement disponible : 25 000-150 000 $





Les projets doivent être terminés avant le 31 mars 2027

2. Volet ciblé : nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, réfugié.e.s et jeunes « NEEF »

Pour les projets qui répondent aux besoins spécifiques des réfugié.e.s, des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, des jeunes qui fuient la violence et les traumatismes, ou des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).





Ouvert aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif enregistrés, avec une priorité donnée aux organismes de petite ou moyenne taille dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 1 M$.





Financement disponible : 25 000-100 000 $





Les projets doivent être terminés avant le 30 septembre 2026

Les demandes pourront être déposées jusqu'au 20 juin 2025 à 12 h (HE) via le Portail de subventions de la FRH.

Depuis sa fondation, Catapulte Canada a investi plus de 18 millions de dollars dans 93 projets axés sur les jeunes, d'un océan à l'autre. Les organisations financées font partie d'une communauté grandissante qui mise sur l'échange d'idées, les apprentissages et les pratiques prometteuses faisant progresser l'équité en éducation.

« Nous sommes constamment inspirés par les projets novateurs portés par la communauté qui voient le jour grâce à Catapulte », précise Ikem Opara, directeur des partenariats nationaux pour l'apprentissage de la FRH. « Nous avons hâte de soutenir de nouveau des organisations qui transforment l'accès à l'apprentissage à l'échelle nationale. »

Pour en savoir plus :

Voir les volets de financement et télécharger les lignes directrices de financement.





Découvrir les profils des bénéficiaires et en apprendre plus sur l'initiative.





Besoin d'aide pour produire votre demande? Écrivez-nous à [email protected]

À propos de Catapulte Canada

Catapulte Canada est une initiative d'envergure nationale de la Fondation Rideau Hall qui a pour objectif d'accroître l'accès équitable aux occasions d'apprentissage pour les jeunes en soutenant les organismes communautaires de partout au pays.

Ce travail est possible grâce au généreux soutien de nos partenaires, en particulier la Fondation Azrieli et la Barrett Family Foundation.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en valeur l'excellence canadienne, en plus de favoriser les conditions permettant à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens de réussir et de s'épanouir pleinement ». Pour en savoir plus, consultez le site www.rhf-frh.ca/fr.

