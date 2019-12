La semaine d'égalisation des milles, qui double le nombre de milles donnés en aide aux enfants malades, est maintenant lancée

Le programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada aide des enfants comme Beckett, un courageux petit garçon de deux ans et demi né en Saskatchewan qui, à l'âge de deux mois, a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë infantile, une maladie extrêmement rare ne touchant que huit enfants par an au Canada. Après les neuf premiers mois de traitement à Toronto, Beckett a dû y retourner pour une série de rendez-vous de suivi avec des spécialistes, chose qui ne pouvait être faite là où il habite.

« Beckett a été soumis à 807 doses de chimiothérapie, 16 opérations et 31 transfusions sanguines, et il a passé 189 jours à l'hôpital. Nous avons dû - et devons encore - l'accompagner pour qu'ils reçoivent des soins, mais avoir accès au Programme de transport hospitalier est le plus beau des cadeaux », a affirmé Kelley, sa mère.

« Chaque mille donné à la Fondation Air Canada a le pouvoir de changer considérablement la vie des enfants et de leur famille dans notre pays. Le Programme de transport hospitalier, qui permet d'aider des enfants comme Beckett à recevoir des soins médicaux spécialisés, est possible et accessible grâce au soutien de généreux membres Aéroplan », a précisé Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. « Chaque année, la Fondation Air Canada fait don de près de 10 millions de milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada qui, à leur tour, fournissent des billets d'avion à des enfants ayant besoin de soins médicaux spécialisés qui ne sont pas offerts dans leur région. »

« Chaque fois qu'un enfant et sa famille se rendent aux Hôpitaux Shriners pour enfants pour une évaluation ou une intervention chirurgicale, nous mettons tout en œuvre afin de réduire leur stress en leur fournissant nourriture, hébergement et transport. Le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada nous permet d'amener plus d'enfants à l'hôpital, ce qui contribue grandement à changer la vie de centaines de familles », a fait valoir Wayne Cormier, président des transports hospitaliers de Luxor Shriners aux Hôpitaux Shriners pour enfants.

La semaine d'égalisation des dons de milles Aéroplan, qui vise à appuyer le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, est en cours et se terminera le dimanche 8 décembre 2019. Pour faire don de vos milles Aéroplan, visitez le site aircanada.com/fondation et cliquez sur « Donnez vos milles », ou visitez la page Programme de dons Aéroplan de la Fondation Air Canada.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Parmi les principaux programmes offerts se trouve le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada, permettant ainsi aux enfants malades d'avoir accès aux soins médicaux dont ils ont besoin et qui ne sont pas disponibles dans leur collectivité. En collaboration avec la Société, la Fondation participe aussi directement à des activités de collecte de fonds, notamment le programme Chaque sou compte, qui invite les passagers de vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord de leur vol ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez le www.aircanada.com/fondation ou consultez en ligne le rapport de développement durable 2018, Citoyens du monde, au www.aircanada.com/citizensoftheworld.

