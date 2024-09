Une série d'événements passionnants axés sur la création musicale.

La semaine de célébrations débutera par la 34e édition des SOCAN Awards et se terminera avec la Cérémonie d'intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens qui accueillera les légendes de la musique Sarah McLachlan, Diane Tell et Tom Cochrane, ainsi que Jim Cuddy et Greg Keelor du groupe Blue Rodeo.

TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La Semaine Chanson & Composition, présentée par RBC Fondation, est de retour afin de célébrer le génie créatif des auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique établis ou émergents de l'industrie canadienne de la musique. La programmation de trois jours vise à reconnaître leurs remarquables accomplissements en plus d'investir dans l'avenir de la création musicale grâce à son volet éducatif.

En encourageant la prochaine génération de leaders de l'industrie musicale, la Semaine Chanson & Composition souhaite combler les lacunes en matière de connaissances et de compétences des professionnels en émergence en leur donnant accès à des ateliers, des séances de perfectionnement, événements de réseautage et à des panels de discussion.

La Semaine Chanson & Composition commence et se termine avec deux cérémonies à grand déploiement : la 34e édition des SOCAN Awards et la Cérémonie d'intronisation du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Les événements clés de la Semaine incluent :

Gala des SOCAN Awards 2024 - 24 septembre

Les SOCAN Awards célèbrent les réalisations exceptionnelles des meilleurs auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique anglophones du Canada. Cette année, le gala se déroulera dans la célèbre salle torontoise HISTORY et sera l'occasion d'une expérience musicale inégalée alors que les lauréats monteront sur scène chercher leurs prix au cours d'une soirée agrémentée de performances inoubliables.

Canadian Screen Music Awards (CASMA) 2024 de la Guilde des compositeurs canadiens de musique à l'image - 25 septembre

Le gala des CASMA en est déjà à sa troisième année et se veut une célébration de l'excellence en composition à l'image qui rend hommage aux compositeurs pour leur travail remarquable. Ces distinctions sont les premières à être décernées par un jury de compositeurs à l'image au Canada.

Black Music Songwriters' Circle presenté par la SOCAN, ADVANCE et The Remix Project--26 septembre

Une soirée inoubliable qui se veut une rencontre au sommet entre créativité et culture ! Les différents genres qui font partie de la grande famille de la musique noire seront explorés et des auteurs-compositeurs monteront sur scène pour donner un aperçu du processus créatif et des histoires derrière leurs chansons.

Classe de maître de la SOCAN et du PACC, une présentation de RBC Fondation en collaboration avec Ontario Creates - 27 septembre

Cet événement exclusif sera une rare occasion d'apprendre directement des esprits créatifs derrière certains de vos succès préférés. Consultez songandscoreweek.com/acceuil pour savoir qui seront les auteurs-compositeurs de renom qui partageront leurs expertises, leurs expériences, leurs perspectives uniques et une grande richesse de connaissances lors de cette présentation.

Cérémonie d'intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens présentée par Amazon Music - 28 septembre

La plus grande soirée canadienne consacrée à l'écriture de chansons est de retour au Massey Hall de Toronto pour honorer Sarah McLachlan, Diane Tell, Tom Cochrane ainsi que Jim Cuddy et Greg Keelor de Blue Rodeo. L'événement sera animé par Marie-Mai et mettra en vedette des prestations hommage par certains des artistes les plus en vue du Canada et du monde entier. Consultez le cshf.ca/fr/ pour connaître la programmation complète.

Les billets pour la Cérémonie d'intronisation du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens qui aura lieu le samedi 28 septembre sont disponibles auprès de Ticketmaster.

Panels et ateliers de formation réservés aux membres de l'industrie :

**visitez le songandscoreweek.com/acceuil pour les mises à jour concernant la programmation.

25 septembre

Robert Kraft s'entretient avec le compositeur à l'image Mychael Danna, lauréat de plusieurs prix incluant un Oscar, un Golden Globe, et un Emmy, une présentation de la SOCAN et de la Guilde des compositeurs canadiens de musique à l'image.

Conseils et outils en matière santé mentale dans l'industrie de la musique une présentation du Fonds Unison.

26 septembre

Music Tech Summit - mettant en vedette des compagnies technologiques de partout à travers le monde, une présentation d'Éditeurs de musique au Canada

Vitrine de la Fondation SOCAN mettant en vedette des artistes soutenus par la Fondation SOCAN.

27 septembre

Equity is Everything, une présentation de la SOCAN, d'ADVANCE et de Women in Music Canada.

Your Voice Matters: Navigating Songwriting, the Recording Studio, and Business, une présentation de la CMRRA et de Women In Music Canada.

Coécriture en direct avec Mike Schlosser et Sarah Bolton et réception NXT Gen pour la prochaine génération d'éditeurs de musique, une présentation de Music Publishers Canada et de la Songwriters Association of Canada.

Toronto Metropolitan University x School Night mettant en vedette des artistes remarquables de la Toronto Metropolitan University, une présentation de la Fondation SOCAN.

La Semaine Chanson & Composition est organisée collectivement par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Éditeurs de musique au Canada (Music Publishers Canada), la Guilde des compositeurs canadiens de musique à l'image, la SOCAN, la Fondation SOCAN et l'Association des auteurs-compositeurs canadiens.

La Semaine Chanson & Composition est fière de souligner le soutien de RBC Fondation, d'Ontario Creates et de la Lewitt Family Foundation.

Visitez le songandscoreweek.com/acceuil pour l'horaire complet et tous les détails concernant la Semaine Chanson & Composition.

À propos de RBC Fondation

RBC est fière d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de ses employés. Pour de plus amples renseignements, allez à rbc.com/gensetplanete.

Depuis 2004, RBC et RBC Fondation ont versé plus de 130 millions de dollars à des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif, ce qui a aidé plus de 44 000 artistes à lancer ou à bien établir leur carrière. RBC Fondation est un organisme de bienfaisance canadien enregistré et une fondation privée. Financée uniquement par RBC, RBC Fondation verse des dons tirés exclusivement du bénéfice annuel de RBC, et non des dons de tiers ou de clients.

À PROPOS DE LA SEMAINE CHANSON & COMPOSITION

La Semaine Chanson & Composition a pour but d'aider les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à atteindre et à partager leurs objectifs musicaux et professionnels. En proposant des programmes éducatifs pour développer les compétences, soutenir la croissance de l'industrie et offrir des occasions de se connecter, la Semaine Chanson & Composition s'efforce de combler les lacunes en matière de connaissances et de compétences pour les créateurs de musique. La Semaine Chanson & Composition est organisée collectivement par le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Music Publishers Canada (Éditeurs de musique au Canada), la Guilde des compositeurs canadiens de musique à l'image, la SOCAN, la Fondation SOCAN et l'Association des auteurs-compositeurs canadiens.

