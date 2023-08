SEINE RIVER FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 3, ON, le 8 août 2023 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et gouvernement de l'Ontario

Aujourd'hui, le chef John Kabatay Sr. de la Seine River First Nation, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé le règlement d'un accord tripartite entre la Seine River First Nation, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario, concernant la revendication de la Seine River First Nation relative aux inondations découlant du Traité no 3. Ce règlement permettra à la Seine River First Nation de recevoir une indemnité de 125,67 millions de dollars, le Canada versant 64,95 millions de dollars et l'Ontario, 60,72 millions de dollars.

La demande a été déposée en réaction à la construction du barrage de Fort Frances-International Falls sur la rivière Rainy, qui a entraîné une augmentation du niveau des eaux qui a inondé les terres de la réserve de la Seine River First Nation. Les inondations continuent d'avoir un effet sur les terres de la réserve jusqu'à aujourd'hui.

Les écarts socio-économiques importants entre les populations autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat direct de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent conduit à la négation et à la dépossession des terres. Au Canada, la propriété de la terre est étroitement liée à la propriété des ressources et aux avantages économiques; pendant des centaines d'années, les colons ont profité de la terre au détriment des peuples autochtones, qui ont souffert tant sur le plan culturel qu'économique.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront à travailler avec la Seine River First Nation pour résoudre les griefs historiques et renouveler nos relations pour les générations futures.

Citations

« Il s'agit d'un événement historique et monumental pour la Seine River First Nation et ses membres. La revendication relative aux inondations a été présentée en 1988 et acceptée aux fins de négociation en 2003 et 2010 par l'Ontario et en 2009 par le Canada. La Seine River First Nation a connu 13 années de leadership communautaire inébranlable malgré les revers et les changements de gouvernement. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur une nouvelle journée, le début d'un changement positif, un pas dans la bonne direction, tout en reconnaissant que nous avons beaucoup de travail à faire et bien qu'il s'agisse d'un pas de plus dans l'acte de réconciliation. Nous avons besoin que les gouvernements canadiens comprennent et reconnaissent que nous devons faire cela ensemble. Nous avons encore un long chemin à parcourir et le gouvernement doit reconnaître qu'une véritable réconciliation ne peut avoir lieu que lorsque notre communauté peut préserver et célébrer notre culture, protéger notre terre, notre environnement et, avec le soutien approprié, améliorer notre statut social et économique pour être à la hauteur de ce que les autres Canadiens continuent à avoir alors que nous sommes confrontés aux défis quotidiens de vivre en dessous du seuil de pauvreté au Canada. Nous savons que le règlement nous aidera à atteindre certains de nos objectifs futurs. L'un de ces objectifs est de prendre soin de la prochaine génération. Notre fonds d'héritage est exactement cela, un héritage pour les générations suivantes qui construisent un meilleur aujourd'hui pour un demain beaucoup plus prospère. Nous sommes déterminés à faire avancer notre plan et notre vision communautaires, et ce règlement vient s'ajouter au travail acharné et au leadership dont nous avons besoin pour respecter l'engagement de notre communauté à offrir une vie meilleure à nos enfants. »

Chef John Kabatay Sr

Seine River First Nation

« Avec la conclusion de cet accord de règlement, nous franchissons une étape importante dans le renouvellement des relations entre le Canada et la Seine River First Nation. Le Canada n'a pas protégé les terres de réserve de la Seine River First Nation et a agi sans tenir compte des conséquences économiques et historiques. Nous continuerons à rétablir la confiance et à construire une meilleure relation avec la Seine River First Nation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est un très grand jour pour les habitants de Seine River. Félicitations! Je sais qu'il a fallu beaucoup de temps. Merci à tous ceux qui ont consacré d'innombrables heures à la réalisation de ce projet. »

Marcus Powlowski

Député, Thunder Bay-Rainy River, Ontario

« Le règlement de cette revendication est une étape importante dans notre démarche de réconciliation avec la Seine River First Nation et les peuples autochtones de tout l'Ontario. L'accord, conclu à l'issue de négociations équitables, respectueuses et constructives, améliorera le bien-être social et économique de la communauté et apportera une plus grande prospérité à la région environnante. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora-Rainy River

Faits en bref

La Seine River First Nation, située dans le nord-ouest de l' Ontario , est une Première Nation du Traité no 3 dont la population inscrite s'élève à 804 personnes.

, est une Première Nation du Traité no 3 dont la population inscrite s'élève à 804 personnes. Déposée en 1999, cette revendication a été acceptée pour négociation par l' Ontario en 2003 et par le Canada en 2009.

en par le Canada en 2009. Le Canada dispose d'une politique et d'un processus de longue date pour régler les revendications particulières en négociant des règlements avec les Premières Nations. Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2023, 255 revendications ont été réglées pour un montant de près de 8,6 milliards de dollars. Trente-quatre de ces revendications ont été déposées en Ontario .

dispose d'une politique et d'un processus de longue date pour régler les revendications particulières en négociant des règlements avec les Premières Nations. Du 1er janvier 2016 au 31 mars 2023, 255 revendications ont été réglées pour un montant de près de 8,6 milliards de dollars. Trente-quatre de ces revendications ont été déposées en . L' Ontario règle des revendications avec des communautés autochtones depuis 1983. À ce jour, 63 revendications territoriales et autres accords ont été conclus. En savoir plus sur les revendications territoriales en Ontario .

Liens connexes

Seine River First Nation (non disponible en français)

Revendications particulières

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Renelle Arsenault, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias de RCAANC : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302; Curtis Lindsay, Cabinet de l'honorable Greg Rickford, Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, 437-240-7317, [email protected]; Priyanka Gupta, Direction des communications, Ministère des affaires autochtones, 416-388-2773, [email protected]