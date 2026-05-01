De la randonnée en montagne au cyclisme côtier, les voyageurs peuvent explorer confortablement l'une des expériences de voyage les plus diverses d'Asie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 1er mai 2026 /CNW/ - Pour les voyageurs canadiens à la recherche d'une destination à la fois excitante et facile à explorer de façon indépendante, Taïwan émerge comme un choix de voyage international idéal parmi les amateurs de plein air du Canada.

Selon l'avis actuel du gouvernement du Canada aux voyageurs, il est conseillé aux voyageurs qui se rendent à Taïwan de prendre des précautions de sécurité normales. Ce sentiment de sécurité est en outre soutenu par la reconnaissance internationale de la sécurité personnelle, Taïwan étant classé quatrième au monde dans l'indice de sécurité 2026 de Numbeo.

Au-delà de la sécurité, Taïwan offre également la commodité au quotidien qui permet aux voyageurs indépendants de profiter facilement de leurs voyages. L'accès à l'internet mobile est stable et largement disponible, ce qui permet aux voyageurs de rester connectés et d'utiliser facilement des applications internationales familières comme Uber, Google Maps et Google Translate. Qu'il s'agisse d'explorer les marchés nocturnes, d'appeler un taxi, de traduire des menus ou de planifier une excursion d'une journée en train, les voyageurs peuvent se déplacer librement et explorer en toute confiance. L'aéroport international Taoyuan de Taïwan rend également les séjours en transit plus pratiques. Les voyageurs ayant des escales à Taïwan de 7 à 24 heures peuvent participer à une excursion gratuite d'une demi-journée [halfdaytour.taiwan.net.tw], tandis que les passagers admissibles peuvent également recevoir des bons d'achat à l'aéroport [bit.ly/TransitInTaiwan].

Le réseau de transport complet de Taïwan facilite également les déplacements. Du train à grande vitesse reliant les grandes villes de la côte ouest aux réseaux de transport en commun de villes comme Taipei, Taichung et Kaohsiung, le transport en commun est fiable, abordable et facile à utiliser. Pour les voyageurs qui souhaitent visiter plusieurs villes en un seul voyage, un moyen de transport sûr et pratique rend les déplacements interurbains parfaitement simples. Les visiteurs internationaux peuvent également profiter d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure valeur de voyage grâce à des produits de voyage comme l'application Taiwan Pass [twpass.tw].

Les services publics bilingues et multilingues, les systèmes de signalisation et les installations destinées aux visiteurs de Taïwan créent une expérience de voyage plus accueillante pour les visiteurs internationaux. Cette accessibilité, combinée à la convivialité que les voyageurs ressentent souvent localement, rend Taïwan particulièrement attrayante tant pour les nouveaux visiteurs que pour les voyageurs de retour qui souhaitent explorer plus en profondeur. Les voyageurs internationaux peuvent visiter le site officiel en anglais de l'Administration du tourisme [eng.taiwan.net.tw] pour obtenir des outils de planification de voyage, des renseignements sur la destination et des sources d'inspiration pour l'itinéraire.

« Pour les voyageurs canadiens, Taïwan offre quelque chose de plus en plus précieux dans le paysage touristique d'aujourd'hui : confort, tranquillité d'esprit et commodité », a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco, responsable du marché de l'Ouest canadien. « Taïwan possède un paysage naturel très concentré, permettant aux voyageurs de découvrir des paysages variés tels que les montagnes, les forêts et les côtes sur de courtes distances. Au parc national de Yushan, par exemple, les randonneurs peuvent défier le pic principal de Yushan, le plus haut sommet d'Asie du Nord-Est, avec une planification des sentiers bien développée, des systèmes de cabanes de montagne et des procédures de permis qui aident à gérer le flux des visiteurs et à améliorer la sécurité. Les voyageurs peuvent non seulement profiter de villes dynamiques, d'une culture riche, de magnifiques paysages naturels et d'une cuisine de classe mondiale, mais ils peuvent également se sentir soutenus par une infrastructure bien développée, une connectivité fiable et un environnement de voyage facile à naviguer.

En matière de cyclisme, Taïwan a été reconnue par les médias internationaux comme l'une des meilleures destinations cyclables au monde. Les voyageurs peuvent rouler le long de la côte est ou emprunter une piste cyclable faisant le tour de l'île, avec des stations d'approvisionnement, des panneaux de signalisation et des systèmes de soutien d'urgence disponibles sur tout le trajet. Par rapport aux destinations où certaines régions éloignées peuvent manquer d'installations de soutien, Taïwan établit un équilibre solide entre les expériences d'aventure et l'assurance de la sécurité.

Qu'il s'agisse de voyager en solo, de visiter pour la première fois ou de planifier un itinéraire multiville, les voyageurs canadiens trouveront que Taïwan est une destination conviviale et facile à explorer. »

Qu'il s'agisse de quartiers urbains, de rues bordées de temples, de paysages de montagne, de circuits cyclables, d'expériences printanières chaudes ou de vues côtières, Taïwan invite chaleureusement les voyageurs canadiens à découvrir une destination remarquable qui est non seulement inoubliable, mais aussi facile à apprécier.

Pour en savoir plus sur les visites à Taïwan, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre d'information touristique de Taïwan à Vancouver en composant le 626, 6081 No. 3 Road, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2, ou par téléphone au +1 672 202-8988.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'organisme gouvernemental officiel de Taïwan (République de Chine) responsable de l'élaboration des politiques touristiques, du marketing des destinations et de la promotion des visiteurs internationaux. Dans l'Ouest canadien, les activités de marketing touristique sont gérées par le Bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan. Le slogan commercial actuellement utilisé pour Taïwan est « Des vagues de merveilles ». Pour en savoir plus, visitez eng.taiwan.net.tw.

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SOURCE Taiwan Tourism Administration