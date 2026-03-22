CALGARY, Alberta, 22 mars 2026 /CNW/ -- L'administration taïwanaise du tourisme a présenté l'attrait varié de Taïwan en tant que destination pour l'exploration en plein air et les expériences culturelles lors du Salon Aventure et Plein Air, qui a eu lieu au Centre BMO du Stampede Park à Calgary les 21 et 22 mars 2026.

L’équipe de l’administration taïwanaise du tourisme était accompagnée de China Airlines et d’EVA Air. (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration)

Au cours de cet événement de deux jours, le kiosque de Taïwan a suscité un vif intérêt de la part des participants désireux d'en apprendre davantage sur les diverses expériences de voyage de l'île. Qu'il s'agisse de pistes cyclables pittoresques ou de paysages de montagne, d'activités d'observation des oiseaux, de voyages en train ou d'une riche culture locale, Taïwan s'est démarquée comme une destination qui offre à la fois aventure et accessibilité aux voyageurs canadiens.

La directrice du bureau de San Francisco de l'administration taïwanaise du tourisme, Sylvia Lee, qui supervise le marché de l'Ouest canadien, a déclaré que le salon était une occasion précieuse de communiquer directement avec les voyageurs albertains qui s'intéressent de plus en plus aux voyages actifs et axés sur l'expérience.

Lee a déclaré : « Taïwan, une île oasis verte du Tropique du Cancer, présente ses nombreuses facettes au travers de la campagne Cent façons de découvrir Taïwan, mélangeant de magnifiques paysages naturels, une riche profondeur culturelle et un transport pratique. Cette campagne est particulièrement adaptée aux voyageurs à la recherche de surprises sensorielles et d'expériences de vie uniques. Qu'il s'agisse de parcourir les pistes cyclables autour de l'île de Taïwan, de passer en quelques heures des villes animées aux escapades de montagne tranquilles ou d'explorer les parcs nationaux remplis de merveilles côtières et montagneuses, les visiteurs peuvent découvrir la diversité inégalée de Taïwan et ses vagues de saveurs, d'amour et d'émerveillement. Nous invitons les Albertains à venir découvrir Taïwan et à partager leurs expériences dès maintenant. »

Le kiosque de Taïwan a attiré des amateurs de plein air, des voyageurs curieux et des partenaires de l'industrie tout au long du week-end. Les visiteurs ont exploré le matériel de destination, les idées de voyage et les affichages interactifs qui ont mis en évidence l'attrait de Taïwan en tant que destination toute saison pour une aventure douce et des voyages indépendants. Le salon a également été l'occasion de renforcer les relations avec les partenaires commerciaux locaux du secteur du tourisme et d'initier davantage de consommateurs à la vaste gamme d'expériences touristiques de Taïwan.

Au cours de l'événement, l'administration taïwanaise du tourisme a fourni des renseignements pratiques sur les voyages pour aider les visiteurs à mieux comprendre la commodité des voyages à Taïwan, y compris l'accès aux vols internationaux, des systèmes de transport efficaces comme le train à grande vitesse et les réseaux de métro urbain, et plusieurs offres de voyage actuelles. Parmi les offres vedettes figurent une visite gratuite d'une demi-journée pour les passagers en transit admissibles (halfdaytour.taiwan.net.tw), des offres de voyage Taiwan Pass (twpass.tw) et des bons d'achat d'aéroport pour les voyageurs en transit (bit.ly/TransitInTaiwan).

Le salon s'est avant tout penché sur les forces de Taïwan en tant que destination de voyage en plein air et son environnement de voyage sécuritaire. L'administration taïwanaise du tourisme a mis en lumière l'infrastructure cyclable bien développée de Taïwan, y compris la piste cyclable n°1 et de multiples routes panoramiques qui rapprochent les voyageurs des côtes, des campagnes et des communautés locales de l'île. La randonnée pédestre, l'écotourisme et l'observation des oiseaux ont également suscité un intérêt considérable. Les participants ont également été séduits par l'entrée sans visa de 90 jours à Taïwan pour les Canadiens, les dépanneurs 24/24 et les aires d'attente réservées aux femmes dans certaines stations de transport en commun pendant les heures de fin de soirée.

Outre l'aventure en plein air, l'administration taïwanaise du tourisme a souligné la richesse culturelle qui rend Taïwan particulièrement mémorable pour les visiteurs internationaux. Les voyageurs peuvent jumeler des itinéraires actifs avec les marchés nocturnes, la gastronomie, les sources chaudes, les festivals, les villes historiques et les visites dans les communautés locales, créant ainsi une expérience immersive qui allie énergie et profondeur culturelle.

Le Canada demeure un marché important pour Taïwan en Amérique du Nord, et des événements comme le Salon Aventure et Plein Air à Calgary jouent un rôle important pour accroître la sensibilisation et inspirer les visites futures. En collaborant directement avec les consommateurs et les partenaires de voyage en Alberta, l'administration taïwanaise du tourisme continue de promouvoir Taïwan en tant que destination sécuritaire, accueillante et pluridimensionnelle pour les voyageurs canadiens.

Avec sa présence au Salon Aventure et Plein Air 2026 à Calgary, l'administration taïwanaise du tourisme a renforcé la position de Taïwan en tant qu'option attrayant pour les voyageurs qui souhaitent combiner l'activité de plein air avec la profondeur culturelle, la commodité et l'hospitalité. Qu'il s'agisse de vélo et de randonnée, d'expériences pour les voyageurs en transit ou de découvertes locales, Taïwan continue d'offrir des voyages pertinents aux voyageurs de tous horizons.

Retrouvez les images du salon ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les visites à Taïwan, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre d'informations touristiques de Taïwan à Vancouver en composant le 626, 6081 n°3 Road, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2, ou par téléphone au +1 672 202-8988.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION TAÏWANAISE DU TOURISME

L'administration taïwanaise du tourisme est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (République de Chine) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de l'administration taïwanaise du tourisme. Le slogan commercial actuellement utilisé pour Taïwan est « Des vagues de merveilles ». L'ambassadeur officiel de l'administration taïwanaise du tourisme est OhBear, un ours noir de Formose, l'animal national de Taïwan, sous les traits d'un personnage de dessin animé.

Pour obtenir plus d'informations sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site internet officiel de l'administration taïwanaise du tourisme : eng.taiwan.net.tw

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SOURCE Taiwan Tourism Administration