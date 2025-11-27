À l'approche des soldes des Fêtes, le BCI rappelle aux Ontariennes et Ontariens de choisir des appareils certifiés et de suivre les instructions du fabricant quant à l'utilisation et à l'élimination des appareils.

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Alors que les offres du Vendredi fou et du Cyberlundi abondent de toutes parts, le Bureau du commissaire des incendies (BCI) rappelle aux Ontariennes et Ontariens que les toutes offres ne se valent pas, surtout en ce qui concerne les appareils alimentés par des piles au lithium-ion. De nombreux cadeaux parmi les plus populaires (des scooters électroniques aux écouteurs sans fil, en passant par les outils et les jouets électriques) fonctionnent avec des piles au lithium-ion. Bien que ces piles soient sécuritaires lorsqu'elles sont utilisées correctement, une charge inadéquate, des cellules endommagées ou des produits contrefaits peuvent entraîner une surchauffe, un incendie, voire une explosion.

« Nous voulons que les Ontariennes et Ontariens profitent de leur nouvelle technologie en toute sécurité, a déclaré le commissaire des incendies de l'Ontario, Jon Pegg. Les piles au lithium-ion certifiées sont conçues avec des protections intégrées, mais ces dispositifs de sécurité ne fonctionnent que lorsque les produits sont utilisés comme prévu. L'achat de cadeaux auprès de détaillants réputés, le respect des recommandations des fabricants en matière de recharge et d'élimination appropriée sont les meilleurs moyens de prévenir les incendies causés par les piles au lithium-ion. »

Le BCI encourage tout le monde à prendre quelques précautions simples lors de l'achat et de l'utilisation de piles au lithium-ion et d'appareils connexes pendant cette période des Fêtes.

Achat sécuritaire

Achetez auprès de détaillants réputés . Tenez-vous-en aux magasins reconnus ou aux vendeurs autorisés pour éviter les piles au lithium-ion et les chargeurs contrefaits.

. Tenez-vous-en aux magasins reconnus ou aux vendeurs autorisés pour éviter les piles au lithium-ion et les chargeurs contrefaits. Recherchez des marques de certification . Choisissez des appareils, des piles et des chargeurs certifiés par un organisme de certification canadien reconnu (CSA, cUL ou cETL).

. Choisissez des appareils, des piles et des chargeurs certifiés par un organisme de certification canadien reconnu (CSA, cUL ou cETL). Méfiez-vous des rabais « trop beaux pour être vrais ». Les appareils électroniques bon marché ou sans marque passent souvent outre aux exigences de sécurité et aux essais essentiels.

Utilisation sécuritaire

Utilisez le chargeur et la pile fournis avec votre appareil. Ne mélangez pas et ne substituez pas les pièces.

Ne mélangez pas et ne substituez pas les pièces. Chargez les appareils sur une surface dure et plane. Évitez les lits, les canapés et tout ce qui peut retenir la chaleur.

Évitez les lits, les canapés et tout ce qui peut retenir la chaleur. Débranchez les appareils une fois qu'ils sont complètement chargés. Évitez de charger les appareils pendant la nuit ou sans surveillance.

Évitez de charger les appareils pendant la nuit ou sans surveillance. Gardez les piles au lithium-ion à l'écart de la chaleur, de l'eau et des matières inflammables.

Surveillez les anomalies. Cessez d'utiliser une pile qui est gonflée, qui fuit, qui est décolorée ou qui a une odeur étrange.

Élimination sécuritaire

Ne jetez jamais de piles dans les poubelles ou au recyclage. Elles peuvent déclencher un incendie pendant le transport ou l'élimination.

Elles peuvent déclencher un incendie pendant le transport ou l'élimination. Recyclez de manière adéquate. Apportez les piles et les appareils à piles à un point de collecte ou à un site de traitement des déchets dangereux approuvé. Communiquez avec votre municipalité locale pour obtenir des instructions sur l'élimination sécuritaire.

Apportez les piles et les appareils à piles à un point de collecte ou à un site de traitement des déchets dangereux approuvé. Communiquez avec votre municipalité locale pour obtenir des instructions sur l'élimination sécuritaire. Rangez les piles endommagées de manière sécuritaire. Placez-les dans un contenant en verre et tenez-les à l'écart de la chaleur jusqu'à ce qu'elles soient mises au rebut.

« Chaque petite action, comme utiliser le bon chargeur ou débrancher l'appareil avant de se coucher, peut prévenir un incendie, a ajouté la commissaire aux incendies, M. Pegg. Il ne suffit que de quelques secondes de plus, et cela peut faire toute la différence et aider à assurer une période des Fêtes sécuritaire et sans soucis. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, des ressources sur la sécurité et des documents téléchargeables, visitez le site de Charged For Life, le site Web de l'Ontario consacré à la sensibilisation du public à la sécurité incendie liée aux piles au lithium-ion.

