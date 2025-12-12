Les services d'incendie de l'Ontario partagent des conseils de sécurité personnels pour la période des Fêtes dans une nouvelle série de vidéos

TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) lance la campagne annuelle des 12 jours de sécurité contre les incendies pendant la période des Fêtes afin de rappeler aux Ontariennes et Ontariens de prendre les précautions nécessaires en matière de sécurité contre les incendies et de se protéger contre les incendies pendant la période des Fêtes.

Cette année, la campagne présente des témoignages de membres de services d'incendie de tout l'Ontario, ce qui permet d'ancrer les conseils de sécurité dans la vie réelle et l'expérience de première ligne. Chaque jour, du 12 au 23 décembre, une nouvelle vidéo sera publiée, mettant en scène un professionnel des services d'incendie pour chacun des thèmes quotidiens, avec des conseils sur ce que vous pouvez faire afin d'assurer la sécurité contre les incendies pendant la période des Fêtes. Ces histoires authentiques ont pour but de créer des liens et d'inciter les Ontariennes et Ontariens à rester en sécurité pendant la période des Fêtes. Suivez @IncendiesON sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram pour regarder et partager les vidéos quotidiennes des services d'incendie de l'Ontario. Les médias sociaux de votre service d'incendie local peuvent également proposer des contenus supplémentaires.

« Cette période de l'année est douce‑amère pour les services d'incendie, car nous continuons à constater un nombre accru d'incendies mortels pendant les mois qui entourent la période des Fêtes », a déclaré Jon Pegg, commissaire aux incendies de l'Ontario. « La prévention est le meilleur moyen de se protéger contre les incendies et en faisant de la sécurité contre les incendies une priorité, vous pouvez éviter des catastrophes inutiles. »

Le BCI encourage les Ontariennes et Ontariens à suivre la campagne des 12 jours de sécurité contre les incendies pendant la période des Fêtes sur les réseaux sociaux, à partager les vidéos et à prêter attention aux conseils qui peuvent contribuer à assurer la sécurité de leur famille pendant la période des Fêtes.

Calendrier des sujets

12 décembre : Lumières décoratives



13 décembre : Arrosage du sapin



14 décembre : Chandelles et décorations



15 décembre : Détecteurs de fumée



16 décembre : Avertisseurs de monoxyde de carbone



monoxyde 17 décembre : Rallonges électriques 18 décembre : Présences d'enfants dans la cuisine

19 décembre : Plans d'évacuation en cas d'incendie



20 décembre : Cuisine



21 décembre : Sources de chaleur



22 décembre : Tabagisme



23 décembre : Piles lithium ‑ion

La campagne des 12 jours de sécurité contre les incendies pendant la période des Fêtes a été élaborée en partenariat avec le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité‑incendie, l'Ontario Association of Fire Chiefs, l'Ontario Municipal Fire Prevention Officer's Association, l'Ontario Association of Fire Educators et les services d'incendie de l'ensemble de la province.

Faits en bref

La campagne vidéo met en scène des professionnels des services d'incendie de Callander, Central Elgin, Niagara Falls, Peterborough, Oakville, Mississauga, Stratford, East Gwillimbury, Belleville, Kitchener et Brock.

Les données du BCI indiquent que c'est de novembre à janvier que l'on enregistre le plus grand nombre de décès attribuables à des incendies résidentiels.

La cuisine reste la première cause d'incendie résidentiel, tandis que le tabagisme imprudent reste la première cause d'incendie mortel.

Lors de la dernière période des Fêtes, de novembre 2024 à janvier 2025, 24 incendies résidentiels mortels ont été recensés, causant 26 décès.

Testez votre détecteur de fumée une fois par mois, remplacez les piles tous les ans et remplacez votre détecteur de fumée tous les dix ans.

Citations

« Alors que nous nous réunissons en famille et entre amis pendant la période des Fêtes, il est important de se rappeler que la sécurité contre les incendies commence à la maison. Protéger l'Ontario signifie faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir les incendies évitables. En prenant des mesures simples comme vérifier les détecteurs de fumée, rester vigilant dans la cuisine et utiliser les chandelles avec précaution, nous contribuerons à assurer la sécurité de nos familles et de nos communautés et à faire en sorte que tout le monde passe un joyeux temps des Fêtes. »

- L'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

« Alors que nous nous réjouissons de nous retrouver en famille et entre amis pendant la période des Fêtes, il est important de rester en sécurité et de se préparer. Qu'il s'agisse de préparer des trousses d'urgence pour l'hiver ou d'élaborer un plan de sécurité contre les incendies, prendre quelques mesures simples dès maintenant peut aider à prévenir les situations d'urgence et à organiser des célébrations sans souci. En travaillant ensemble, nous pouvons tous passer un joyeux temps des Fêtes en toute sécurité. »

- L'honorable Jill Dunlop, ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence

SOURCE Bureau du commissaire des incendies

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS : Bureau du commissaire des incendies, [email protected]