Le commissaire des incendies de l'Ontario, Jon Pegg, sera rejoint par le chef des pompiers de Bradford West Gwillimbury, Michael Rozario, et par le maire James Leduc pour lancer le troisième « Jour du test d'avertisseur de fumée », avec des remarques suivies par un point de presse.

Le personnel et les élèves de Fieldcrest participeront à plusieurs activités d'éducation publique, notamment un mur d'engagement, un camion de pompiers sur place et des visites de mascottes de la sécurité incendie après la conférence. Des séances de photos et des demandes pour des entrevues seront disponibles sur place.

TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ -

Date: Le jeudi 25 septembre 2025



Heure: 10h15



Location: École primaire Fieldcrest

100 Professor Day Drive

Bradford West Gwillimbury, L3Z 3B9

Notes:

Pour participer, veuillez envoyer un courriel à: [email protected]

Les médias sont priés d'arriver en avance pour s'assurer le stationnement

Opportunité pour les médias de poser des questions après les remarques

SOURCE Bureau du commissaire des incendies