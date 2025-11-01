La Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone se déroule du 1er au 7 novembre

TORONTO , le 1er nov. 2025 /CNW/ - Du 1er au 7 novembre, la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone est reconnue à travers l'Ontario pour souligner les dangers mortels du monoxyde de carbone (CO) et pour insister l'importance d'avoir des avertisseurs de CO fonctionnels dans les domiciles dans le but de sauver des vies.

Le monoxyde de carbone est un gaz sans couleur, sans odeur et sans saveur qui est mortel et indétectable sans un avertisseur de CO fonctionnel. Chaque année, l'Ontario enregistre plusieurs décès liés à une exposition accidentelle au CO - des vies qui auraient pu être sauvées avec l'installation d'un avertisseur de CO fonctionnel.

Depuis 2014, la loi de l'Ontario exige l'installation des avertisseurs de CO à l'extérieur de toutes les zones de sommeil dans les domiciles équipés d'appareils à combustible, de cheminées ou de garages attachés.

L'Ontario accroît ces exigences au cours de la nouvelle année pour mieux protéger les résidents contre l'exposition au CO.

À partir du 1er janvier 2026, les domiciles qui contiennent un appareil à combustible, une cheminée, un garage attaché ou qui reçoivent de l'air chauffé d'un appareil à combustible situé à l'extérieur du domicile (comme dans un abri de jardin) devront être équipés d'avertisseurs de CO à chaque étage du domicile, incluant les étages avec et sans des zones de sommeil.

« L'empoisonnement au monoxyde de carbone est sérieux et mortel, et il n'y a aucune excuse pour ne pas prendre les mesures nécessaires pour vous protéger, vous et votre famille », a expliqué Jon Pegg, commissaire des incendies de l'Ontario. « Parce que seul un avertisseur de CO peut vous avertir d'une exposition, je suis content qu'on renforce la protection en Ontario pour éviter les blessures et les décès liés au CO grâce à ces nouvelles exigences du Code de prévention des incendies. »

Les exigences accrues en matière des avertisseurs de CO s'appliqueront également aux immeubles résidentiels à logements multiples comme les appartements, les copropriétés, les hôtels/motels et les maisons de retraite. De plus, les avertisseurs de CO seront maintenant obligatoires dans les bâtiments qui contiennent des établissements de soins où les résidents ont besoin de soins spéciaux et d'aide pour évacuer en cas d'urgence.

Conformément au Code de prévention des incendies, les avertisseurs de monoxyde de carbone peuvent être câblés, fonctionner avec des piles ou être branchés dans une prise électrique. Plusieurs appareils disponibles sur le marché sont des unités combinées qui incluent un avertisseur de fumée et un avertisseur de CO dans un seul appareil.

Le public est rappelé de prévenir l'accumulation de CO dans leurs domiciles:

Assurez-vous que tous les appareils à combustion, les systèmes de chauffage et les cheminées sont inspectés et nettoyés chaque année par un technicien certifié. C'est particulièrement important pendant les mois les plus froids, quand on utilise plus souvent ces appareils

Si une fuite ou un blocage inconnu se produit, une exposition au CO peut se produire dans le domicile. Trouvez un professionnel agréé en visitant le site COSafety.ca

Gardez les évents de ventilation et les cheminées libres de nids d'oiseaux et d'écureuils, de feuilles et d'autres débris pour assurer une ventilation efficace et le bon fonctionnement des appareils

N'utilisez jamais les barbecues, les équipements de camping portables à combustible ou les générateurs à essence à l'intérieur, incluant dans le garage

Pour obtenir des renseignements concernant l'entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone et bien plus encore, veuillez visiter Ontario.ca/CarbonMonoxide ou contacter votre service d'incendie local pour toute question concernant les exigences concernant les avertisseurs de monoxyde de carbone.

Faits en brefs:

Selon l'Office de réglementation de la sécurité et des normes techniques (TSSA), plus de 65 % des blessures et des décès liés au monoxyde de carbone en Ontario se produisent dans les domiciles

Les exigences accrues en matière des avertisseurs de monoxyde de carbone conformément au Code de prévention des incendies de l'Ontario entreront en vigueur le 1er janvier 2026

L'exposition au CO peut causer des symptômes similaires à ceux de la grippe, sans fièvre

SOURCE Bureau du commissaire des incendies

CONTACT MÉDIAS : Bureau du commissaire des incendies, [email protected]