La section Chaîne d'énergie propre de la 4e CISCE met à l'honneur l'innovation à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ -- La section Chaîne d'énergie propre de la quatrième Expo internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a présenté l'innovation à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique et a fourni une plateforme pour la coopération internationale en matière d'énergie. Reflétant les priorités énoncées dans le 15e Plan quinquennal de la Chine pour l'énergie hydrogène, l'énergie nucléaire et les parcs industriels zéro carbone, la section a présenté des développements couvrant la production d'énergie, les systèmes électriques et les applications d'utilisation finale, en mettant l'accent sur l'intégration de l'énergie et des infrastructures informatiques.

Chaîne d’énergie propre : œuvrer pour la planète

Les participants ont constitué un vaste échantillon représentatif du secteur mondial de l'énergie. State Grid Corporation of China et China Datang Corporation ont souligné les progrès de l'intégration de l'électricité et de l'informatique, y compris les systèmes de répartition intelligents de prochaine génération. China Resources Group a présenté une vision intégrée du développement de l'énergie propre, des infrastructures énergétiques, de la faible consommation de carbone et des pratiques de durabilité liées à l'ESG. Bank of China s'est concentrée sur les solutions de financement vert soutenant la transition du secteur de l'énergie à faible émission de carbone.

La participation internationale comprenait ExxonMobil, Alfa Laval, la Chartered Community of Navarre (Espagne) et Saudi United Company, qui ont présenté des matériaux à faible teneur en carbone, des technologies de réduction des émissions et des initiatives de coopération axées sur le marché, soulignant les possibilités de collaboration transfrontalière.

Au travers de ces divers participants et expositions, la section a présenté des technologies, de l'équipement et des solutions intégrées conçus pour soutenir la transition énergétique mondiale, illustrant les progrès réalisés dans le développement numérique, intelligent et à faibles émissions de carbone du secteur de l'énergie propre. Grâce à des applications pratiques et aux innovations des acteurs sectoriels, la section Chaîne d'énergie propre a démontré le potentiel d'une plus grande coopération internationale et de chaînes d'approvisionnement énergétique plus connectées pour soutenir la croissance durable.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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