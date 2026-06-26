Lancement de la zone Service de la chaîne d'approvisionnement à la 4e CISCE : logistique, finance et connectivité mondiale sous les feux de la rampe

PÉKIN, 26 juin 2026 /CNW/ -- La quatrième Expo internationale chinoise sur la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a lancé la zone dédiée Service de la chaîne d'approvisionnement, axée sur les services aux entreprises spécialisés de grande valeur qui soutiennent toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. La zone est construite autour de quatre piliers : Canal bleu, Logistique intégrée, Services complets et Finance industrielle.

Service de la chaîne d’approvisionnement : renforcer la coopération

La section Canal bleu réunit des chefs de file mondiaux du transport maritime, à l'instar de China Merchants Group et Shandong Port Group, et les transporteurs internationaux Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) et FedEx. Leurs expositions montrent comment l'infrastructure portuaire de la Chine se connecte aux six continents, soulignant le rôle essentiel de la logistique maritime dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La section Logistique intégrée comprend un mélange d'acteurs chinois et internationaux tels que China Henan Aviation Group, YTO Express, Hebei Logistics Group, Nippon Express et Top Ideal, présentant l'étendue complète du transport multimodal. Les exposants couvrent les centres de fret aérien, les systèmes intelligents de chaîne du froid et les routes China-Europe Railway Express, illustrant comment les réseaux terrestres, maritimes, aériens et ferroviaires fonctionnent de concert pour construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et adaptables.

La section Services complets montre comment les services aux entreprises progressent au-delà de la logistique de base vers des offres axées sur les connaissances, comme des conseils juridiques, l'analyse de données, le commerce du carbone et des outils d'exportation fondés sur l'IA. Parmi les exposants figurent la Beijing Daxing Airport Comprehensive Bonded Zone, le National Immigration Administration Service Center, China Carbon Emission Registration and Clearing Co., Ltd., Dun & Bradstreet et Easy-Biz.

Organisée autour des paiements, du financement et de la collaboration commerciale, la section Finance industrielle réunit China UnionPay, Visa et Mastercard pour construire un écosystème mondial de paiement. L'Export-Import Bank of China, aux côtés d'ICBC et de la Bank of Communications, montre comment les prêts et les services bancaires commerciaux soutenus par des politiques peuvent travailler main dans la main pour soutenir les entreprises chinoises à l'échelle mondiale. PICC présente une couverture de risque pour le crédit commercial et le passif transfrontalier. La Singapore Business Federation (SBF) dirige une délégation d'UOB, DBS et OCBC pour mettre en lumière les capacités bancaires et de financement commercial croissantes de la région Asie-Pacifique.

Des navires océaniques aux plateformes de données infonuagiques, en passant par le financement commercial et les solutions de transition énergétique, la zone Service de la chaîne d'approvisionnement réunit des entreprises de premier plan de la Chine et de l'étranger pour répondre à une question fondamentale de notre époque : comment rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes, plus intelligentes et plus écologiques. Il ne s'agit pas seulement d'une vitrine collective d'entreprises. Cette nouvelle zone offre une image claire de l'ouverture du secteur des services en Chine et montre le cap pris par l'industrie mondiale de la chaîne d'approvisionnement.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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