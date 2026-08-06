Les milieux d'affaires chinois et américain renforcent leurs liens et explorent de nouvelles possibilités de coopération en matière de chaîne d'approvisionnement

CHICAGO, 6 août 2026 /CNW/ -- Le 30 juillet 2026, le Forum de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine et la 5e édition de la CISCE (China International Supply Chain Expo - Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine) ont eu lieu à Chicago. Plus de 180 représentants d'entreprises et de gouvernements des deux pays se sont rassemblés pour participer à des discussions.

Forum de coopération économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine 5ème édition de la China International Supply Chain Expo

Dans son allocution, Ren Hongbin, Président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade), a déclaré que la réunion historique entre les dirigeants de la Chine et des États-Unis à Pékin a permis d'assurer des relations économiques et commerciales bilatérales plus stables et plus prévisibles, tout en créant un nouvel élan de coopération. Le CCPIT est prêt à travailler avec des partenaires aux États-Unis pour créer des plateformes permettant un engagement commercial et une coopération plus approfondis entre les entreprises des deux pays. M. Ren a invité un plus grand nombre d'entreprises américaines à participer à des plateformes comme la CISCE et à profiter des occasions de développement de la Chine.

Les participants ont souligné que la Chine et les États-Unis disposent de chaînes industrielles et d'approvisionnement hautement intégrées, avec des bases et un potentiel de coopération solides. En tant que plateforme importante de collaboration en matière d'innovation et de chaînes d'approvisionnement entre la Chine et les États-Unis, la CISCE a contribué à renforcer la résilience et la vitalité de la coopération entre les deux pays en matière de chaîne d'approvisionnement.

L'événement s'inscrivait dans le cadre d'un programme plus large d'échanges organisé par la CISCE lors de la visite d'une délégation d'entreprises chinoises aux États-Unis. Du 27 au 31 juillet, la délégation s'est rendue à Salt Lake City, à Chicago et à Washington, D.C., pour rencontrer plus de 120 entreprises et organisations américaines. Au cours de la visite, M. Ren a présenté le 15e plan quinquennal de la Chine et le projet de développement économique du pays aux parties prenantes américaines, soulignant les nouvelles mesures visant à poursuivre une croissance économique de grande qualité et à ouvrir davantage son économie. Ren a souligné les efforts continus du CCPIT pour soutenir la coopération pratique entre les milieux d'affaires en Chine et aux États-Unis par l'intermédiaire de canaux bilatéraux et multilatéraux, dans le but d'obtenir des résultats mutuellement bénéfiques.

Les chefs d'entreprise et les dirigeants politiques américains ont salué la rencontre entre les dirigeants de la Chine et des États-Unis à Pékin. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer leur présence sur le marché chinois dans le cadre du 15e plan quinquennal, ainsi que la coopération en matière de commerce et d'investissement. Ils sont également très heureux de participer à des événements comme le Sommet des chefs d'entreprise de l'APEC et la cinquième édition de la CISCE, tout en contribuant à assurer la stabilité et l'efficacité des chaînes industrielles et d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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