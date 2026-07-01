PÉKIN, le 1er juill. 2026 /CNW/ - La quatrième édition du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement (CISCE) a pris fin le 26 juin à Pékin. Organisé sous le slogan « Relier le monde pour un avenir commun », cet événement a réuni 676 exposants issus de 85 pays et régions, parmi lesquels figuraient des entreprises de premier plan du secteur de la chaîne d'approvisionnement, des PME innovantes et des instituts de recherche. Les participants étrangers ont représenté 36,5 % du total, tandis que les entreprises du Fortune 500 et les leaders du secteur représentaient 65 % de la base exposante. Les organisateurs ont décrit le salon comme une plateforme ouverte, axée sur le développement durable et orientée vers les résultats, destinée à favoriser le commerce international et la coopération au sein des chaînes d'approvisionnement.

Clôture à Pékin de la 4e édition du Salon international chinois de la chaîne d'approvisionnement

L'Australie a participé en tant que pays invité d'honneur, tandis que la région française d'Auvergne-Rhône-Alpes et la région italienne de Ligurie sont devenues les premières régions étrangères invitées, aux côtés des provinces chinoises invitées de l'Anhui et du Hainan. La formule a favorisé les échanges et la collaboration entre les régions tout au long de l'événement. Le salon a accueilli 223 délégations d'entreprises étrangères pour des visites et des négociations sur place, soit une augmentation de 29,7 % par rapport à l'édition précédente.

Attirant plus de 1 200 exposants et partenaires de la chaîne d'approvisionnement, le salon CISCE de cette année a marqué le plus grand rassemblement de son histoire et a pulvérisé les précédents records de participation. La fréquentation professionnelle sur place a augmenté de 22 % par rapport à la dernière édition. Les organisateurs ont accueilli 70 forums d'affaires et deux soirées de réseautage avec des exposants, les diffusions en direct ayant attiré plus de 62 millions de vues cumulées en ligne.

L'événement de cette année a également marqué le début de l'initiative « Digital and Intelligent CISCE ». L'ancienne exposition Digital Technology Chain a été mise à niveau vers la Digital and Intelligent Technology Chain, avec l'ajout d'une zone d'exposition dédiée à l'intelligence artificielle. Lors de cet événement, 161 nouveaux produits, technologies, services et applications ont fait leurs débuts à l'échelle mondiale ou dans l'industrie. Parallèlement, l'édition 2026 du Rapport sur la promotion de la chaîne d'approvisionnement mondiale et une nouvelle matrice de l'indice de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été publiés, fournissant de nouveaux renseignements sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'activité commerciale au salon a été robuste, les exposants ayant établi des liens avec 43 000 entreprises partenaires en amont et en aval, dépassant le chiffre de l'an dernier. Le dernier matin à lui seul a vu 115 entreprises et institutions chinoises et étrangères signer des lettres d'intention d'exposer lors de la cinquième édition du salon CISCE. Ce nombre de réservations anticipées affiche une progression de 12,7 % par rapport à la même période de l'an dernier. Parmi elles, 20 entreprises se sont engagées à participer sur plusieurs années, signant des ententes sur trois ou cinq ans. La couverture médiatique s'est également élargie, avec plus de 2 300 journalistes chinois et internationaux accrédités pour couvrir l'événement, en hausse de 21,5 % par rapport à 2025.

SOURCE China International Supply Chain Expo

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