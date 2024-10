REYKJAVÍK, ISLANDE, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Il est essentiel de collaborer avec les dirigeants de l'Arctique et les partenaires internationaux pour bâtir un avenir fort, sûr et prospère pour le Nord et l'Arctique. C'est pourquoi nous collaborons avec nos partenaires pour lutter contre les changements climatiques, faire progresser la réconciliation et soutenir le développement économique durable dans l'Arctique.

Cette semaine, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée de Labrador, a participé à l'Assemblée du cercle arctique, tenue à Reykjavík, en Islande. Pendant trois jours, du 17 au 19 octobre, environ 2 000 participants de plus de 70 pays se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Arctique sur la scène internationale.

La secrétaire parlementaire Jones a rencontré des dirigeants internationaux et de l'Arctique, y compris la sénatrice américaine de l'Alaska, Lisa Murkowski, l'envoyée spéciale de l'Union européenne pour les questions arctiques, Mme Claude Véron-Réville, et le directeur du Conseil économique de l'Arctique, Mads Qvist Frederiksen, à l'appui de la coopération circumpolaire. Au cours de ces réunions, la secrétaire parlementaire Jones a discuté des défis et de la résilience du Nord et a réitéré l'importance de la collaboration entre les nations de l'Arctique.

La secrétaire parlementaire Jones a participé à une table ronde sur les feux de végétation dans l'Arctique, où elle a souligné les effets dévastateurs des récentes saisons des feux de forêt sur les communautés de l'Arctique et a fait l'éloge de la force et de la détermination des communautés touchées.

La collaboration du Canada avec ses partenaires à l'Assemblée de l'Arctique est essentielle à la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, alors que nous travaillons dans l'ensemble de la région circumpolaire pour bâtir des communautés fortes et autonomes dans l'Arctique.

Citations

« Je suis honorée de participer à cet important événement international et de discuter avec des dirigeants autochtones et non autochtones des solutions aux défis auxquels l'Arctique est confronté. Le fait de partager le point de vue du Canada sur ces défis nous aide à travailler à la réalisation de notre vision commune pour des communautés de l'Arctique et du Nord sûres, prospères et dynamiques. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et député de Labrador

Faits en bref

Soutenir le leadership autochtone et élaborer conjointement des solutions aux changements climatiques, au logement et à la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis est essentiel pour faire progresser le chemin de la réconciliation et l'autodétermination.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les perspectives des peuples de l'Arctique et du Nord.

En tant que ministère fédéral responsable du Nord, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) est directement responsable de son développement politique et économique et de l'amélioration des connaissances sur le Nord grâce à la coopération scientifique. La promotion des intérêts du Canada dans le Nord à l'échelle internationale relève directement de ce mandat.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

