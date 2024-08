CALGARY, AB, le 30 août 2024 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour toutes les personnes de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre et l'inclusion des communautés 2ELGBTQI+ permettront de créer un meilleur avenir pour toute la population canadienne.

Aujourd'hui, à l'approche de la Fierté de Calgary 2024, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Lisa Hepfner, a annoncé l'octroi de plus de 400 000 dollars à trois organismes 2ELGBTQI+ de l'Alberta.

Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada aide les organismes 2ELGBTQI+ de l'Alberta suivants, pour éliminer les obstacles à l'égalité et renforcer leur capacité à améliorer leurs compétences, l'information, la collaboration et le développement d'outils :

Calgary Outlink recevra 147 000 $ pour son projet de Développement de réseaux interagences, de liens communautaires et de sensibilisation aux services pour les prestataires de services 2ELGBTQI+ . Ce projet vise à établir un réseau interagence pour renforcer les capacités des organismes communautaires et des prestataires de services 2ELGBTQI+ en comblant les lacunes actuelles en matière de connexion, de communication et de collaboration entre les organismes.

. Ce projet vise à établir un réseau interagence pour renforcer les capacités des organismes communautaires et des prestataires de services 2ELGBTQI+ en comblant les lacunes actuelles en matière de connexion, de communication et de collaboration entre les organismes. End of the Rainbow Foundation recevra 137 000 $ pour son initiative intitulée Promouvoir le changement structurel pour bien vivre ensemble . Ce projet permettra d'étudier les lacunes des services 2ELGBTQI+ dans la région de Calgary .

. Ce projet permettra d'étudier les lacunes des services 2ELGBTQI+ dans la région de . Pride Calgary Planning Committee recevra jusqu'à 157 000 $ pour son Projet de planification stratégique et durabilité. Ce projet visera à améliorer les relations entre le corps policier et les communautés 2ELGBTQI+ de Calgary . Il comprendra une étude sur les personnes 2ELGBTQ+ et les pratiques policières, une réunion publique et des recommandations pour améliorer l'inclusivité.

Ce financement s'appuie sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui a été annoncé il y a deux ans cette semaine, en août 2022. Ce plan d'action a été créé pour faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Grâce au financement des capacités et des projets des communautés 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada travaillera à éliminer les disparités persistantes auxquelles ces communautés sont confrontées et à construire un pays plus sûr et plus inclusif.

Citations

« Il y a deux ans cette semaine, nous avons lancé le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Alors que nous célébrons la Fierté 2024 dans tout le pays, le gouvernement fédéral continu de travailler avec des organismes locaux pour donner la priorité et soutenir l'action communautaire 2ELGBTQI+ dans tout le Canada, mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination persistantes, et créer et soutenir des communautés inclusives et dynamiques. En appuyant le travail novateur de ces trois organismes en Alberta, nous nous rapprochons de l'égalité pour tout le monde au Canada. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les organismes locaux 2ELGBTQI+ de Calgary montrent la voie à suivre pour créer une ville et une province plus sûres et plus diversifiées. Je suis fier que le financement fédéral accordé à ces trois organisations nous permette de continuer à avancer sur la voie d'une inclusion pour tout le monde et témoigne de notre engagement à épauler les communautés 2ELGBTQI+ au milieu des attaques haineuses et de la montée de la violence. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

Faits en bref

Entre 2019 et 2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré être membres de la population 2ELGBTQI+.

2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) ont déclaré être membres de la population 2ELGBTQI+. L'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes de 2019 a révélé que 77 % des jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre ont déclaré avoir été la cible d'intimidation au cours de l'année précédente. Non seulement les jeunes ayant diverses identités sexuelles et de genre sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, mais leur santé mentale est aussi souvent moins bonne que celle des jeunes personnes cisgenres attirées exclusivement par des personnes d'un genre différent.

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, trois personnes 2ELGBTQI+ sur dix (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, par rapport à moins d'une personne n'étant pas membre de la communauté 2ELGBTQI+ sur dix (9,1 %).

Les répondantes et les répondants sans-abri faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+ étaient plus susceptibles de signaler tous les problèmes de santé que leurs homologues n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+. Les différences étaient plus importantes pour les personnes ayant une limite d'apprentissage ou cognitive (48 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 31 % des répondantes et des répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+) et les personnes ayant des problèmes de santé mentale (78 % des répondantes et des répondants 2ELGBTQI+, par rapport à 57 % des répondantes ou de répondants n'étant pas membres de la communauté 2ELGBTQI+).

Au cours des huit dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+. Dans le cadre de ce montant, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été engagés directement dans le Plan d'action.

