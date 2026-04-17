VICTORIA, BC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), a souligné le fait que les contribuables admissibles recevront un versement unique du crédit pour la TPS/TVH le 5 juin 2026. Ce versement s'inscrit dans la transition vers l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui remplacera le crédit pour la TPS/TVH en juillet 2026. Le versement bonifié correspond à 50 % du crédit pour la TPS/TVH de l'année de prestations 2025‑2026.

À partir du 3 juillet 2026, l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offrira des versements plus élevés, tout en conservant les critères d'admissibilité et la structure du crédit pour la TPS/TVH. Les versements trimestriels augmenteront de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Ensemble, le versement unique et les versements trimestriels offriront un soutien financier continu à plus de 12 millions de bénéficiaires.

Une famille de quatre personnes pourrait recevoir jusqu'à 1 890 $ en 2026, y compris le versement bonifié.

Une personne seule pourrait recevoir jusqu'à 950 $ en 2026, y compris le versement bonifié.

Depuis 2020, le prix des aliments augmente plus rapidement que l'inflation globale. Cette hausse a coûté 782 $ au ménage moyen. L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels aidera à compenser l'augmentation du coût de l'épicerie au-delà du taux d'inflation.

Qui est admissible?

Si vous (et votre époux ou votre conjoint de fait, s'il y a lieu) avez produit votre déclaration de revenus de 2024 et que vous étiez admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, vous devriez recevoir le versement bonifié le 5 juin. Ce versement pourrait apparaître sous l'appellation « crédit pour la TPS/TVH » dans votre compte de l'ARC.

Citation

« Nous savons que de nombreuses personnes au sein de la population canadienne ont de la difficulté à assumer le coût de l'épicerie et des produits essentiels. Ce versement unique vise à les rendre plus abordables et à offrir un soutien financier aux personnes qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et des Institutions financières)

« L'abordabilité demeure une grande priorité pour notre gouvernement. Nous voulons que tous les Canadiens, y compris les aînés, puissent s'en sortir. C'est ce que fera la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui comprend le versement unique, en remettant de l'argent dans les poches des gens, en les aidant à rendre les dépenses quotidiennes plus gérables. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)

Faits en bref

Le versement unique du crédit pour la TPS/TVH sera calculé à partir des renseignements figurant dans votre déclaration de revenus de 2024.

À partir du 3 juillet 2026, le crédit pour la TPS/TVH portera le nom d'« allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels ».

Les versements trimestriels de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui commenceront le 3 juillet, seront calculés à partir des renseignements figurant dans votre déclaration de revenus de 2025.

Voici des exemples de versements de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels : Une famille de quatre personnes ayant un revenu net de 40 000 $ recevra un versement unique de 533 $ le 5 juin et une augmentation de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027, ce qui constitue une augmentation totale de 805 $. Une personne seule ayant un revenu net de 25 000 $ recevra un versement unique de 267 $ le 5 juin et une augmentation à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027, ce qui constitue une augmentation totale de 402 $.



Mesures supplémentaires pour améliorer l'abordabilité

Cette semaine, le premier ministre a également annoncé qu'à partir du 20 avril 2026, la taxe d'accise fédérale sur le carburant sera temporairement fixée à zéro cent par litre. Cette mesure concerne l'essence, l'essence d'aviation sans plomb, le carburant diesel et le carburant d'aviation. Cette suspension temporaire s'appliquera aux produits dont la taxe devient exigible après le 19 avril 2026. Elle vise notamment l'essence ou le carburant diesel livrés par un fabricant ou un producteur à un acheteur, vendus par un grossiste autorisé ou importés au Canada après cette date. Elle restera en vigueur jusqu'au 7 septembre 2026 inclusivement.

Cette mesure permettra aux contribuables d'économiser 10 cents par litre sur l'essence et fera baisser le prix à la pompe. Elle offrira ainsi un allègement aux familles canadiennes.

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'ARC :

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Sofiya Sapeha, Attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), [email protected]; Relations avec les médias: Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]