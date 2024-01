Le protocole d'entente fournit un cadre pour évaluer la faisabilité de l'établissement d'une aire protégée et conservée autochtone dans le nord du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La forêt boréale du nord du Manitoba, avec ses écosystèmes et ses bassins hydrographiques riches et variés, est essentielle à la multitude d'espèces qui en dépendent pour prospérer.

Des îles sur le lac Tadoule dans le bassin versant de la rivière Seal. Crédit: Harv Sawatzky (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, des représentants de la Seal River Watershed Alliance, des nations autochtones, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Manitoba ont signé un protocole d'entente pour travailler officiellement ensemble à une évaluation de faisabilité en vue d'établir une aire protégée et conservée autochtone potentielle et une possible réserve de parc national dans le bassin versant de la rivière Seal.

Situé dans le nord du Manitoba, le bassin hydrographique de 50 000 km2 de la rivière Seal est l'un des plus grands bassins hydrographiques écologiquement intacts au monde. Des parties du bassin hydrographique sont actuellement protégées par trois parcs sauvages du Manitoba et une réserve écologique, mais le protéger dans son intégralité avec cette aire protégée et conservée autochtone proposée assurerait son bien-être et sa longévité à long terme. Ceci contribuerait également environ 0,4 pour cent ou 42 808 km2 à l'objectif du gouvernement du Canada de protéger 30 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2030, une région à peu près de la taille du Danemark.

La rivière Seal se jette encore librement dans la baie d'Hudson, sans être gênée par les barrages et le développement industriel, et la région abrite des bélugas et au moins 25 espèces en péril connues, y compris des carcajous, des ours polaires et grizzlis, des caribous de la toundra et des moucherolles à côtés olive. Un grand nombre de phoques commun peuvent être trouvés jusqu'à 200 kilomètres à l'intérieur des terres de l'embouchure de la rivière Seal, ce qui donne à la rivière son nom.

Le bassin versant de la rivière Seal est le territoire ancestral de nombreuses nations et communautés autochtones, y compris la Première Nation Sayisi Dene, la Première Nation Northlands Denesuline, la Première Nation Barren Lands, et la Première Nation crie O-Pipon-Na-Piwin. Ensemble, ces quatre Premières Nations forment la Seal River Watershed Alliance. Leurs membres ont une connaissance approfondie des terres et des eaux de cette région. Le savoir traditionnel, jumelé à la science, servira de fondement à l'évaluation de la faisabilité de l'aire protégée et conservée autochtone potentielle.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité de décembre 2022, les gouvernements du Canada et du Manitoba se sont joints à la Seal River Watershed Alliance pour annoncer leur intention de travailler ensemble pour explorer la faisabilité d'une aire protégée et conservée autochtone dans le bassin versant de la rivière Seal. Le protocole d'entente signé aujourd'hui officialise cet engagement, décrit clairement les prochaines étapes et fournit un cadre pour une collaboration avancée sur l'évaluation de la faisabilité. L'évaluation de la faisabilité explorera la possibilité d'établir une aire protégée et conservée autochtone, ainsi qu'une possible réserve de parc national. Cela nécessitera un processus de mobilisation du public afin d'obtenir les commentaires des individus et des organisations. De plus, le protocole d'entente offre à la zone d'étude de l'évaluation de la faisabilité une protection temporaire contre l'exploration minérale et le jalonnement afin d'aider à mieux comprendre les caractéristiques géologiques de la région.

En travaillant ensemble, la Seal River Watershed Alliance et les gouvernements du Canada et du Manitoba prennent des mesures pour évaluer et protéger ce paysage naturel et culturel emblématique pour les générations futures.

Une copie du protocole d'entente se trouve sur la page Web de la Seal River Watershed Alliance.

Citations

« La Seal River Watershed Alliance est fière d'avoir franchi cette étape importante dans le cheminement vers l'établissement d'une aire protégée autochtone. Nos quatre Premières Nations font valoir leur droit inhérent de prendre soin de ces terres et de ces eaux et, ce faisant, nous renforçons nos cultures, nos langues, l'habitat du caribou, l'économie régionale et les engagements pris par les gouvernements provincial et fédéral. L'accord d'aujourd'hui montre que les partenariats de nation à nation à nation génèrent des avantages pour tous. »

Stéphanie Thorassie

Directrice générale de la Seal River Watershed Alliance

« Il s'agit d'un moment profond au Manitoba, où tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble pour la population de notre province. Le protocole d'entente d'aujourd'hui est le résultat direct du respect de cet engagement par les dirigeants autochtones et les gouvernements. Ensemble, nous garantissons une vision plus sécuritaire, plus propre et plus saine des terres et des eaux du Manitoba pour les générations à venir. »

L'honorable Wab Kinew

Premier ministre du Manitoba

« Aujourd'hui marque un accord historique pour protéger l'un des bassins versants les plus vastes et les plus écologiquement intacts au monde. Couvrant une superficie de la taille du Danemark, il s'agit d'un grand pas en avant vers l'objectif de notre gouvernement de protéger trente pour cent des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, en partenariat avec les nations autochtones, les provinces et les territoires. Cela permet d'assurer l'un des plus grands puits de carbone nécessaires à la lutte contre les changements climatiques, l'habitat essentiel d'un large éventail d'espèces sauvages nordiques et de préserver les terres dont dépendent les nations autochtones. Nous avons encore un certain nombre d'étapes à franchir, mais cela nous met sur la voie de la protection à long terme de l'incroyable bassin hydrographique de la rivière Seal pour les générations actuelles et futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis fier de faire partie de ce moment historique visant à faire avancer la création d'une aire protégée et conservée autochtone dans le nord du Manitoba. L'eau qui coule librement de la rivière Seal et son bassin versant intact sont de véritables joyaux écologiques et culturels dignes d'une protection à long terme. J'ai hâte de franchir les prochaines étapes, ensemble, pour protéger ces terres et ces eaux pour les générations à venir. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« L'aire d'étude du bassin hydrographique de la rivière Seal, qui représente près de huit pour cent du Manitoba, constitue une étape importante dans notre engagement à protéger 30 pour cent des terres et des eaux du Manitoba d'ici 2030. La création d'une aire autochtone protégée et conservée permettrait à ce bassin hydrographique d'importance écologique de continuer à protéger la biodiversité et les espèces en péril au Manitoba. »

L'honorable Tracy Schmidt

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Dans un monde qui perd rapidement ses espaces sauvages, l'importance de protéger de vastes paysages intacts comme le bassin versant de la rivière Seal dans le nord du Manitoba est incommensurable. Les forêts vierges, les zones humides et la toundra du bassin versant de la rivière Seal abritent une faune emblématique, notamment les ours polaires, les carcajous et les phoques. Il agit également comme un bouclier contre les répercussions du changement climatique en conservant d'énormes quantité de carbone. Nous sommes reconnaissants envers les membres de la Seal River Watershed Alliance pour leur leadership dans la protection de ce trésor mondial.

Les Autochtones gèrent ces terres depuis des temps immémoriaux. La conservation du bassin versant de la rivière Seal, en tant qu'aire protégée autochtone, est un geste de réconciliation important. Notre section manitobaine est honorée d'être partenaire de cette initiative depuis le début des discussions visant à protéger le bassin hydrographique. Tout le monde à SNAP est ravi de célébrer cette étape importante. »

Chris Rider

Directeur national, Conservation, SNAP

« La cérémonie de signature d'aujourd'hui témoigne de ce qui peut être réalisé lorsque le leadership autochtone sur le territoire est respecté. Ces quatre Premières Nations ont une vision pour s'occuper du bassin versant de la rivière Seal qui renforcera les communautés, générera des emplois et mènera à l'une des plus grandes aires terrestres protégées du pays afin de conserver les terres et les eaux vitales. C'est bon pour tout le monde. Et c'est pourquoi honorer la prise de décision et l'intendance autochtone produira des résultats positifs dans le bassin versant, au Manitoba et partout au Canada. »

Valérie Courtois

Directrice générale / Utshimau, Initiative de leadership autochtone

« Nous sommes ravis de voir cet accord intervenir à un moment où la valeur des aires protégées et conservées autochtones est de plus en plus reconnue comme une étape nécessaire vers la réconciliation. Ces aires sont également des outils essentiels qui peuvent aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat et de biodiversité--le bassin versant de la rivière Seal, par exemple, emmagasine plus de 2 milliards de tonnes de carbone, ce qui le rend particulièrement important pour la résilience climatique à l'échelle nationale. Félicitations à la Seal River Watershed Alliance, ainsi qu'aux membres de ses communautés et les gouvernements du Manitoba et du Canada pour cette étape historique dans l'un des plus grands bassins hydrographiques intacts au monde. »

Megan Leslie

Présidente-directrice générale, Les fonds mondiales pour la nature (WWF-Canada)

Les faits en bref

L'aire protégée et conservée autochtone proposée dans le bassin hydrographique de la rivière Seal est une initiative de conservation présentée par la Seal River Watershed Alliance et dans laquelle les décisions seront prises au niveau de nation à nation à nation.

Une aire protégée et conservée autochtone est une désignation qui soutient les personnes, les communautés et les utilisations humaines durables et culturellement appropriées tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité.

Le Canada possède environ 24 pour cent des forêts boréales du monde et environ 25 pour cent des forêts tempérées du monde. Les 1,5 million de kilomètres carrés de terres humides au Canada représentent environ 25 pour cent du total mondial.

possède environ 24 pour cent des forêts boréales du monde et environ 25 pour cent des forêts tempérées du monde. Les 1,5 million de kilomètres carrés de terres humides au Canada représentent environ 25 pour cent du total mondial. Les écosystèmes comme le bassin hydrographique de la rivière Seal agissent comme des puits de carbone, absorbant le dioxyde de carbone à travers les arbres, les sols, les mousses et le phytoplancton (de minuscules plantes et organismes ressemblant à des plantes vivant dans l'eau). Le dioxyde de carbone, libéré principalement en raison des activités humaines, est le principal contributeur au changement climatique.

L'étape de l'évaluation de la faisabilité est axée sur l'élaboration d'un concept global d'aire protégée. Au cours de cette étape, un accent supplémentaire est mis sur la détermination des possibilités et des défis associés à la proposition au moyen d'un processus de collecte d'information qui intègre les connaissances traditionnelles et la science, et qui aborde les questions qui sont importantes pour chacune des parties dans le protocole d'entente.

En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver 30 pour cent des terres, des eaux intérieures et des zones marines et côtières au Canada d'ici 2030.

Le gouvernement du Manitoba s'est engagé à travailler avec les communautés autochtones pour atteindre l'objectif de protéger 30 pour cent des paysages diversifiés du Manitoba d'ici 2030.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Jenn Wesanko, Personne ressource pour les médias pour la Seal River Watershed Alliance, 604-347-5988, [email protected]; Hannah Drudge, Attachée de presse, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Division des communications et de l'engagement, gouvernement du Manitoba, [email protected]