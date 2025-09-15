MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) rapporte pour le premier trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui se terminait le 21 juin 2025, un résultat net de 307,5 M$, en augmentation de 0,9 M$ ou 0,3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Résultats en bref :

Les ventes totales en dollars ont enregistré une hausse de 1,1 % pour atteindre 913,2 M$. Les ventes en volume se sont établies à 47,8 millions de litres, soit une diminution de 3,6 %.

Les ventes dans le réseau des succursales et centres spécialisés de la SAQ sont en augmentation de 18,2 M$ ou 2,2 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une baisse des ventes en volume de 0,7 million de litres ou 1,7 %.

Les ventes auprès du réseau des grossistes-épiciers sont en baisse de 8,4 M$ ou 11,4 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une diminution des ventes en volume de 1,1 million de litres ou 14,3 %.

Les revenus gouvernementaux ont atteint 586 M$, en baisse de 4,2 M$ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les sommes redevables au Trésor québécois ont atteint 470,5 M$ et celles destinées au gouvernement fédéral se sont chiffrées à 115,5 M$.

Dans un contexte de marché en constante évolution et marqué par une baisse des volumes, la SAQ poursuivra le déploiement d'initiatives visant à soutenir sa performance.

Résultat net 307,5 M$ + 0,3 % Ventes 913,2 M$ + 1,1 % Bénéfice brut 463,9 M$ +4,3 % Ratio des charges nettes sur les ventes 16,1 %* 17,1 % 15,3 % au T1 2024-2025 *En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective

Résultats détaillés :

Réseau des succursales et des centres spécialisés (titulaires de permis, agences et autres clients)

Les ventes de ce réseau se sont chiffrées à 848,2 M$, soit une hausse de 18,2 M$ ou 2,2 %.

Les ventes en volume ont atteint 41,2 millions de litres, soit une baisse de 0,7 million de litres ou 1,7 %.

Les ventes en ligne ont enregistré une baisse de 3,5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, pour atteindre 22,3 M$, et représentent 3,3 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le panier moyen des achats effectués par les consommateurs est passé de 61,93 $ à 62,83 $, soit une hausse de 1,5 %.

Au total, pour les ventes effectuées aux consommateurs, le prix de vente moyen au litre a augmenté à 21,88 $ comparativement à 21,08 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès de ce réseau ont diminué de 8,4 M$ ou 11,4 % pour s'établir à 65 M$.

Les ventes en volume ont atteint 6,6 millions de litres comparativement à 7,7 millions de litres pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une diminution de 1,1 million de litres ou 14,3 %.

La baisse des ventes du premier trimestre auprès du réseau des grossistes-épiciers est notamment attribuable au niveau élevé de commandes au cours du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Il est à noter que la SAQ agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et dépanneurs du Québec. Ainsi, les ventes réalisées auprès de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

Charges nettes

Les charges nettes ont totalisé 156,4 M$ par rapport à 138,1 M$ au cours du trimestre équivalent de 2024-2025. En excluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective évaluées à 11,4 M$, l'augmentation des charges nettes est de 6,9 M$ ou 5 % sur des bases comparables.

Sur des bases comparables, exprimé en fonction des ventes, le ratio des charges nettes présente un taux de 16,1 % comparativement à 15,3 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. En incluant les charges non récurrentes attribuables à la modernisation de la collecte sélective, le ratio de charges nettes est de 17,1 %.

Les résultats trimestriels de la SAQ, incluant l'évolution de ses ventes et de ses charges au cours des cinq dernières années, sont accessibles dans son Rapport financier T1.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 405 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses quelques 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 77 pays. En 2024-2025, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Laurianne Tardif, Relations médias, SAQ, 418 409-2347, [email protected]