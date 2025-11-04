Journées de grève annoncées par le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP) : la SAQ assure la continuité de ses services

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La SAQ souhaite informer le public et ses partenaires que le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP), représentant nos employés corporatifs, a annoncé des journées de grève qui auront lieu du jeudi 6 au mercredi 12 novembre inclusivement.

Nous tenons à souligner que les négociations se poursuivent activement entre les parties dans le but de parvenir à une entente satisfaisante pour le syndicat, nos employés et la SAQ. Nous demeurons pleinement engagés dans ce processus de négociation.

Afin d'assurer que nos opérations soient maintenues dans la mesure du possible, un plan de contingence a été mis en œuvre. Pour l'instant, toutes nos succursales demeurent ouvertes et prêtes à accueillir notre clientèle partout au Québec.

Dans l'éventualité où un bris de service devait survenir, la SAQ communiquera de manière proactive avec ses clientèles et partenaires afin de les tenir informés et de minimiser les impacts.

