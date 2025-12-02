La SAQ s'unit à Banques alimentaires du Québec pour un temps des Fêtes solidaires

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement envers la communauté, la Société des alcools du Québec (SAQ) réaffirme son engagement en lançant une initiative qui fera une réelle différence pour des milliers de familles au profit de Banques alimentaires du Québec (BAQ). Du 4 au 10 décembre, la SAQ remettra deux repas à BAQ pour chaque produit Origine Québec vendu dans ses succursales. Les clients qui souhaitent contribuer davantage auront également la possibilité de verser un don directement à la caisse.

À la SAQ, nous croyons que la solidarité est essentielle, surtout en cette période où les besoins explosent. Grâce à la générosité de nos clients et employés, nous pouvons aider des familles qui vivent l'insécurité alimentaire à célébrer les Fêtes avec dignité.

Depuis 16 ans, grâce aux différentes campagnes menées par la SAQ et à votre appui à chacune des occasions, plus de 20 millions de dollars ont été remis à Banques alimentaires du Québec, offrant ainsi des millions de repas aux familles dans le besoin. Pendant les Fêtes, la solidarité prend tout son sens alors que plusieurs familles vivent une réalité économique difficile. Ensemble, poursuivons notre partenariat avec BAQ afin de contribuer à un Noël plus heureux pour tous.

Une tendance préoccupante :

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire présente des profils de toutes sortes :

3,1 millions de demandes d'aide alimentaire répondues chaque mois ;

Un niveau de fréquentation record d'1 million de personnes aidées en un mois à travers tous les services ;

48% des ménages aidés sont des familles avec enfants. 47 479 enfants de plus qu'en 2022 ont bénéficié du dépannage alimentaire.

À propos de la SAQ

La Société des alcools du Québec (SAQ) a pour mission de commercialiser les boissons alcooliques de façon responsable et au bénéfice de tous les Québécois. Elle s'engage à avoir un impact positif dans la société, notamment par des initiatives de solidarité et de développement durable. La cause principale d'entreprise est l'aide alimentaire

À propos du réseau de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à plus de 1 400 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 600 000 personnes uniques chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Sources: Linda Bouchard, SAQ, Relations de presse, 514 916-0293, [email protected]; Élodie De Smet, Banques alimentaires du Québec, Directrice, Communications, 438 869-3215, [email protected]