MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Malgré la grève en cours de son personnel technique et professionnel, la SAQ tient à rassurer sa clientèle : toutes ses succursales demeurent ouvertes et prêtes à accueillir la clientèle partout au Québec. Son site transactionnel SAQ.COM fonctionne aussi normalement.

Un plan de contingence a été mis en œuvre de façon à poursuivre ses opérations. En cas de perturbations, la SAQ informera rapidement ses clientèles et partenaires afin de limiter les impacts.

Rappelons que le Syndicat du personnel technique et professionnel (SPTP) représente les employés corporatifs de la SAQ, soit ceux qui œuvrent notamment aux finances, au marketing et aux technologies de l'information. Celui-ci a annoncé des journées de grève du 6 au 12 novembre inclusivement. La grève ne concerne pas les employés des succursales et des entrepôts de la SAQ.

Les négociations se poursuivent activement entre les parties. La SAQ demeure engagée à parvenir à une entente satisfaisante rapidement.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 405 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses quelques 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de plus de 6 000 fournisseurs issus de 77 pays. En 2024-2025, la SAQ a remis 2,1 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Stéphanie Morissette, SAQ, 514 757-1800, [email protected]