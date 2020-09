GGconversations avec la Dre Jan Christilaw

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera la Dre Jan Christilaw, O.C., pour une conversation en direct qui se déroulera le jeudi 1er octobre 2020, à 13 h 30 HAE. La conversation durera 30 minutes et se déroulera en anglais. Une diffusion en direct distincte sera offerte avec interprétation simultanée en français.

Leur conversation, intitulée « La santé et le bien-être des femmes au temps de la COVID-19 », portera sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être des femmes au Canada. Cette discussion est la plus récente de la série novatrice GGconversations qui met en vedette des Canadiens remarquables provenant de divers horizons.

La Dre Christilaw est professeure clinicienne à la faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique ainsi que directrice des programmes sur la santé des femmes du Réseau canadien pour la Chirurgie internationale. Au fil d'une carrière de plus de quatre décennies, elle s'est toujours consacrée à la santé des femmes et a défendu avec conviction un meilleur accès aux outils et aux ressources dont les femmes ont besoin pour être en bonne santé, qu'elles vivent en Colombie-Britannique ou dans les régions les plus reculées du monde.

