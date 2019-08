La salle de spectacles de la Polyvalente des Rivières à Forestville s'agrandit

Le gouvernement du Canada soutient la Commission scolaire de l'Estuaire pour la mise à niveau de l'auditorium de la Polyvalente des Rivières à Forestville

FORESTVILLE ,QC, le 28 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les espaces culturels contribuent à la vitalité de nos communautés et à la création de lieux propices à l'épanouissement et à la mise en valeur du talent de nos artistes. Ils multiplient les occasions pour tous les Canadiens de vivre des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales enrichissantes, sans oublier qu'ils stimulent la croissance de l'économie créative.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a profité de sa visite à la Polyvalente des Rivières à Forestville pour annoncer une aide financière de 1 997 125 dollars du gouvernement du Canada pour l'agrandissement de l'auditorium. Cette somme est versée par l'entremise du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Cet appui permettra au public de bénéficier d'une plus grande variété de spectacles tout au long de l'année. La nouvelle salle comportera 195 places, dont une partie accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, cet argent servira à bonifier les équipements scéniques, de sonorisation, d'éclairage et multimédia.

Citations

« Les espaces culturels sont essentiels à l'épanouissement des arts et de la culture; ils permettent à nos communautés de se rassembler et aux artistes de peaufiner leur talent et de le mettre en valeur. Grâce aux investissements majeurs, comme ceux accordés pour la rénovation de l'auditorium de Forestville, notre gouvernement défend les arts et la culture et stimule la croissance de l'économie créative du Canada. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis fier que le gouvernement du Canada contribue à rendre l'auditorium de la Polyvalente des Rivières plus accueillant et plus attrayant pour la présentation d'une programmation artistique variée. Grâce à l'amélioration des conditions matérielles de la salle, les citoyens pourront bénéficier d'un espace culturel plus moderne avec des installations de diffusion optimales. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Ayant à cœur le développement de partenariats fertiles avec le milieu, la Commission scolaire de l'Estuaire est heureuse de pouvoir compter sur l'implication du gouvernement du Canada afin de permettre à la population de la Haute-Côte-Nord de bénéficier d'un lieu de diffusion à la hauteur des standards de l'industrie. Sur un plan plus pédagogique, nous sommes également fiers de cette entente permettant d'offrir à notre clientèle scolaire, l'occasion de s'ouvrir à de nouveaux horizons tout en favorisant l'épanouissement des élèves intéressés par la pratique des arts de la scène. »

- Mme Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire

Les faits en bref

La Commission scolaire de l'Estuaire est une personne morale de droit public située dans la région de la Côte-Nord. S'étendant sur une distance de 300 kilomètres, elle offre des services d'enseignement à plus de 4 450 élèves et gère 29 établissements, dont la Polyvalente des Rivières à Forestville. Cette école secondaire abrite un auditorium de 195 places. Elle sert de principale salle de spectacles pour la ville de Forestville et les municipalités avoisinantes. Ce secteur compte environ 4 500 habitants.

Depuis 1983, l'auditorium de la Polyvalente des Rivières est le principal lieu de diffusion du Comité de spectacles de Forestville, qui présente chaque année un programme artistique professionnel de 7 à 8 spectacles de musique, chant, théâtre jeunesse et comédie.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Donnant suite aux investissements annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017, le gouvernement du Canada a investi 468 millions de dollars en financement supplémentaire sur 12 années du programme, en plus des 25 millions de dollars en fonds annuels existants.

Depuis 2016, près de 800 projets ont été approuvés dans près de 300 communautés du Canada. Plus de 350 millions de dollars auront été versés au total.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca