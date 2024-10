CHARLOTTETOWN, PE, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Des travaux de réparation et d'amélioration ont pu être effectués à des routes et à des ponts de l'Île-du-Prince-Édouard grâce à un investissement conjoint de plus de 7 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

L'annonce d'aujourd'hui met en lumière les améliorations qui ont été apportées à des routes et à des ponts et qui ont renforcé la sécurité dans la province et soutenu la construction de logements. Ces projets, qui comprennent l'amélioration d'intersections, de routes et de ponts, de même que l'installation de nouveaux feux de circulation et d'égouts pluviaux, seront achevés d'ici la fin de 2024.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source permanente de financement destinée aux collectivités du Canada. Il soutient les priorités locales en matière d'infrastructure et aide à bâtir des collectivités complètes, inclusives et durables, dotées de logements abordables et accessibles. Des infrastructures fiables et modernes, par exemple des routes, des ponts, des réseaux de transport en commun et des systèmes de traitement de l'eau, offrent aux collectivités la possibilité de croître et de se développer aujourd'hui, de manière à ce qu'elles puissent être résilientes et fortes.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada aide les collectivités à fournir des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, à améliorer les infrastructures routières et communautaires, ainsi qu'à améliorer la connectivité Internet.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux 14,2 millions de dollars annoncés en février 2024 pour d'autres améliorations routières visant à accroître la sécurité sur l'ensemble du territoire de l'île.

« Ces travaux de réparation et d'amélioration effectués à des routes et à des ponts de l'île sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes qui en dépendent. Nous continuerons à travailler avec tous les ordres de gouvernement et les partenaires locaux pour renforcer nos infrastructures et bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures de transport et un plan équilibré pour les travaux routiers ont rendu cette saison de construction routière très productive dans toute la province. Grâce à notre collaboration avec les entrepreneurs du secteur de la construction, les résidents et l'économie de l'Î.-P.-É. tirent profit des routes améliorées et plus sûres. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

En 2024-2025, on investira plus de 2,4 milliards de dollars dans plus de 3600 collectivités du pays au titre du FDCC.

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard se sont engagés à travailler ensemble et avec les collectivités pour relever les défis liés à l'offre de logements au Canada. Ainsi, un rapport annuel montrera comment le FDCC soutient les résultats en matière de logement à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le FDCC comporte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les routes et les ponts, ainsi que le transport en commun.

Le gouvernement fédéral investit 1 397 696 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit 1 397 696 $.

Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires, ainsi que la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 23 projets d'infrastructure ont été annoncés à l'Île‑du‑Prince‑Édouard dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 78,8 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 49 millions de dollars.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et renforcer les économies locales.

