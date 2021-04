« Les gens ont besoin de bouger et les équipes BIXI ont tout fait pour que le service puisse être disponible le plus rapidement possible cette année. Nous sentons la fébrilité dans l'air, puisque nous avons vendu plus d'abonnements qu'à pareille date en 2019, qui fut une année record. Les citoyens ont hâte de profiter de tous les bénéfices de ce mode de transport qui allie distanciation sociale et plaisir! Afin de répondre à la demande grandissante pour le vélo électrique, BIXI Montréal procédera par ailleurs graduellement à l'ajout de 83 nouvelles stations électriques à partir du 15 avril, ce qui portera le nombre total de stations à 763 cette saison », déclare Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration de BIXI Montréal.

L'ABONNEMENT PRÉSAISON À TARIF RÉDUIT SE TERMINE DANS 8 JOURS!

Les clients BIXI désirant profiter de tous les avantages d'un abonnement saisonnier sont invités à profiter, jusqu'au 15 avril, de l'offre présaison via l'application mobile ou le site Internet de BIXI. À l'achat d'un abonnement saisonnier, ceux-ci bénéficieront d'un rabais de 10 $ (89 $ taxes incluses plutôt que 99 $ au tarif régulier).

UN TERRITOIRE COUVERT DEUX FOIS PLUS GRAND ET DEUX NOUVEAUX ARRONDISSEMENTS DESSERVIS

Avec 6 nouvelles stations électriques dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (les emplacements retenus seront bientôt annoncés), le territoire desservi par BIXI Montréal fera plus que doubler cette année. Celui-ci passera de 142 km carrés à 317 km carrés à Montréal, Westmount, Montréal-Est, Mont-Royal, Laval et Longueuil.

725 BIXI électriques de plus que l'an dernier sont ajoutés à la flotte cette saison, ce qui porte le total à 1 905 BIXI électriques et à 7 270 BIXI réguliers. Chaque type de vélos, réguliers comme électriques, répondent à des besoins spécifiques avec leurs avantages distincts. Les utilisateurs peuvent d'ailleurs louer ou laisser l'un ou l'autre des types de vélos à n'importe quelle station, que celle-ci soit électrique ou non. L'engouement pour les vélos électriques étant en forte croissance (ceux-ci ont été utilisés 60 % plus que les vélos réguliers l'an dernier), les BIXI électriques représenteront 20 % de la flotte totale cette année, par rapport à 14 % en 2020.

UN TAUX DE SATISFACTION EXCEPTIONNEL DOUBLÉ D'UN ENGOUEMENT POUR LE VÉLO-PARTAGE

BIXI est extrêmement apprécié de ses utilisateurs, comme en témoigne un sondage effectué en 2020 qui établit le taux de satisfaction envers le service à un niveau exceptionnel de 94 %. Pendant ce temps, l'usage du vélo comme moyen de transport a enregistré une hausse à l'échelle nord-américaine, depuis le début de la pandémie.

« Au plus fort de la crise de la COVID-19, le vélo-partage a permis à des milliers de citoyens et de travailleurs essentiels de se déplacer en toute sécurité et en respectant les consignes de distanciation physique. Nous le voyons depuis la dernière année, les activités de plein air, notamment le vélo, sont plus populaires que jamais, et ce, partout dans le monde. Nous sommes fiers que BIXI demeure la colonne vertébrale du transport actif en libre-service à Montréal. La location de vélos électriques représente aussi un atout de taille pour un large éventail d'usagers dans leurs déplacements à travers la ville », commente M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE MODULAIRE AMÉLIORÉE : 70 % DES DÉPLACEMENTS À BIXI RÉGULIERS MOINS CHERS CETTE SAISON

La nouvelle tarification flexible et simplifiée de BIXI permet à la majorité des usagers d'accéder au service à un tarif réduit pour leurs déplacements et de payer moins cher qu'auparavant. Les trajets à vélos réguliers, qui composent 80 % de la flotte BIXI, sont plus abordables que jamais. Par exemple, un membre paie 75 cents pour un trajet d'une heure à BIXI. Du côté du vélo électrique, la durée moyenne des déplacements est de 19 minutes. Pour un membre saisonnier et mensuel, cela représente un coût de 1,90 $, une légère augmentation de 90 cents par rapport à l'an dernier.

Les nouveaux abonnés saisonniers et mensuels de BIXI bénéficieront toujours de nombreux avantages. L'abonnement mensuel passe à un tarif de 19 $ comparativement à 36 $ l'an dernier, une économie de 47 %. Le seuil de rentabilité pour l'abonnement mensuel passe de 12 à 7 trajets. Les frais incrémentaux, qui dissuadaient les Bixistes d'utiliser leur mode de transport favori pour des durées supérieures à 45 minutes, ont aussi été remplacés par la tarification à la minute, plus avantageuse. « Toutes ces mesures visent à éliminer les barrières qui freinaient l'utilisation de BIXI », a souligné Christian Vermette, directeur général de BIXI.

La nouvelle grille tarifaire détaillée pour la saison 2021 peut être consultée en cliquant ici .

BIXI REMERCIE SES PRÉCIEUX PARTENAIRES

BIXI Montréal profite de l'occasion pour remercier ses précieux partenaires, qui contribueront à rendre l'expérience encore plus mémorable cette saison : Hilo partenaire exclusif des BIXI électriques, Fizz, Cogeco, ainsi que l'ARTM.

« Au nom de toute l'équipe de BIXI Montréal, je souhaite une merveilleuse saison à tous nos fidèles clients! Je tiens aussi à remercier chaleureusement la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante et toute l'équipe responsable de la mobilité. Cette année encore, BIXI sera hors de tout doute un des modes de transport les plus agréables et abordables pour se déplacer à Montréal et dans ses environs! », conclut M. Taillefer.

À PROPOS DE BIXI MONTRÉAL

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage dans la métropole. En 2021, le réseau comprendra 7 270 vélos réguliers et 1 905 vélos à assistance électrique sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Montréal-Est, Mont-Royal, Longueuil et Laval. Comptant un total de 763 stations, dont 153 électriques, Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord. Les BIXI à assistance électrique et les stations électriques bi-modes sont le fruit du savoir-faire québécois. Pour davantage d'informations, vous êtes invités à consulter le site de BIXI Montréal.

